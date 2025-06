Cựu nhân viên ngân hàng lừa tiền đáo hạn lãnh 12 năm tù

Bằng thủ đoạn mượn tiền để đáo hạn ngân hàng rồi chiếm đoạt hơn 7,7 tỷ, Nguyễn Trường Khoa (SN 1987, trú tại xã Phú Sơn, Lâm Hà, nguyên nhân viên ngân hàng ACB chi nhánh tỉnh Lâm Đồng) bị TAND Lâm Đồng tuyên phạt 12 năm tù.

Năm 2018, Nguyễn Trường Khoa được tiếp nhận vào làm việc tại ngân hàng ACB chi nhánh Lâm Đồng với vai trò là nhân viên tín dụng. Đến đầu năm 2022, vì cần tiền trả nợ và tiêu xài cá nhân, lấy lý do cần tiền đáo hạn cho các khách hàng của mình, Khoa đã thực hiện hàng loạt vụ lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn 7,7 tỷ đồng của 7 nạn nhân.

Theo kết quả điều tra, khoảng tháng 10/2022 Khoa hỏi vay của bà Trần Thị Văn ở thôn Tân Tiến, xã Tân Văn, huyện Lâm Hà số tiền 2,3 tỷ đồng với lãi suất 2.500 đồng/ngày/1 triệu đồng (thỏa thuận miệng) để đáo hạn cho 1 khách hàng, hẹn ngày 19/10/2022 sẽ trả. Bà Văn đồng ý nhưng yêu cầu phải cho gặp trực tiếp người khách hàng đó. Khoa đã nhờ anh Nguyễn Minh Phúc ở TP Đà Lạt đứng ra nhận là khách hàng của Khoa.

Bị cáo Nguyễn Trường Khoa được dẫn giải đến Tòa.

Tin tưởng, bà Văn đã chuyển cho Phúc 2,3 tỷ đồng và Phúc đã chuyển số tiền này cho Khoa. Đến hạn bà Văn yêu cầu Phúc trả tiền, lúc này Phúc mới nói thật là được Khoa nhờ đứng ra vay tiền. Số tiền 2,3 tỷ đồng Khoa khai đã trả nợ 1,3 tỷ, số còn lại tiêu xài hết.

Cũng với thủ đoạn tương tự, tính đến đầu năm 2023, thời điểm Khoa nghỉ việc tại ngân hàng, bị cáo đã lừa vay thêm của 6 nạn nhân khác ở huyện Lâm Hà và TP Đà Lạt với số tiền hơn 5,4 tỷ đồng . Quá trình điều tra, Khoa đã tác động gia đình khắc phục thiệt hại, bồi thường cho các bị hại tổng số tiền trên 7 tỷ đồng .

Bị cáo Nguyễn Trường Khoa nghe Tòa tuyên án.

Cơ quan Công an cũng làm rõ và có kết luận, anh Nguyễn Minh Phúc vô tình cũng trở thành nạn nhân do Khoa lợi dụng, đứng ra làm tin để Khoa vay tiền của bà Văn, không được Khoa bàn bạc trước nên không có vai đồng phạm, vì thế cơ quan Công an không xử lý về trách nhiệm hình sự.

Xét các nạn nhân có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo, Khoa thành khẩn khai báo, khắc phục phần lớn thiệt hại cho các nạn nhân, Hội đồng xét xử đã tuyên Nguyễn Trường Khoa 12 năm tù giam về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".