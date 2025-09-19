Cựu nhân viên ngân hàng sập bẫy app 'Phố Đèn Đỏ'

Bị sập bẫy app, Nguyễn Anh Khương đã dụ dỗ 2 đồng nghiệp là nhân viên Ngân hàng VIB, cùng chiếm đoạt tiền của ngân hàng để đầu tư vào ứng dụng "Phố Đèn Đỏ".

Chiều 18/9, TAND TP.HCM mở phiên xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Anh Khương (cựu nhân viên Ngân hàng VIB) 10 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Hai bị cáo Lê Nguyễn Nhật Thi (cựu giao dịch viên VIB) và Bùi Thị Thanh Ngân (cựu kiểm soát viên VIB) mỗi người 2 năm tù, cùng về tội "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng".

Bị cáo Nguyễn Anh Khương tại tòa.

Theo cáo trạng, ngày 18/2/2024, Nguyễn Anh Khương truy cập ứng dụng "Phố Đèn Đỏ" sau khi được tư vấn có thể vừa sử dụng dịch vụ mại dâm, vừa đầu tư kiếm lãi. Tin tưởng, Khương nhiều lần chuyển tiền và ban đầu nhận được các khoản hoàn trả nhỏ kèm lãi. Tuy nhiên, khi chuyển số tiền lớn hơn, Khương bị yêu cầu nộp thêm để "khắc phục lỗi hệ thống" với tổng số tiền hàng trăm triệu đồng nhưng không còn nhận lại được.

Trong tình cảnh đó, Khương tìm đến đồng nghiệp là Lê Nguyễn Nhật Thi để nhờ giúp đỡ. Khương nói cần gấp tiền để đầu tư, đề nghị Thi làm thủ tục nộp khống tiền mặt vào tài khoản cá nhân. Do quy trình yêu cầu sự đồng ý của kiểm soát viên, Thi đã trao đổi với Bùi Thị Thanh Ngân và cả hai cùng hỗ trợ Khương.

Bị cáo Nguyễn Anh Khương và 2 đồng phạm.

Để thuyết phục Thi và Ngân, Khương hứa chỉ trong 15 phút sẽ có tiền lãi để trả lại, đồng thời gian dối mình có sổ tiết kiệm tại 2 ngân hàng khác, sẵn sàng rút bù nếu không kịp hoàn trả. Tin tưởng vào lời nói này, Thi và Ngân đã đồng ý thực hiện.

Trong khoảng thời gian từ 13h đến 15h ngày 20/2/2024, Thi và Ngân làm thủ tục nộp khống tổng cộng 739 triệu đồng từ quỹ giao dịch hàng ngày của VIB vào tài khoản của Khương. Sau đó, số tiền này bị Khương chiếm đoạt.

Quá trình điều tra xác định, Thi và Ngân chỉ vì tin tưởng Khương nên đồng ý, không hề bàn bạc, lên kế hoạch chiếm đoạt từ trước, cũng không hưởng lợi hay được hứa hẹn trả công từ hành vi trên.