Cựu Phó Chánh án TAND Cấp cao tại Đà Nẵng nhận hối lộ

Cơ quan điều tra xác định ông Phạm Tấn Hoàng nhận số tiền 140 triệu đồng để xét xử phúc thẩm giúp bị cáo phạm tội "giết người" được giảm 1,5 năm tù.

Ngày 24/7, Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Phạm Tấn Hoàng (nguyên Phó Chánh án TAND Cấp cao tại Đà Nẵng, nay là Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại Đà Nẵng) về hành vi "Nhận hối lộ".

Nhận hối lộ để giảm án cho bị cáo

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định ông Hoàng ra đầu thú việc nhận số tiền 140 triệu đồng để xét xử phúc thẩm giúp bị cáo Trần Hoàng Đan, phạm tội "Giết người" được giảm 1,5 năm tù. Hiện số tiền đã được bị can tự nguyện nộp.

Ngoài hành vi nhận hối lộ 140 triệu, Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao còn xác định Phạm Tấn Hoàng còn có hành vi nhận hối lộ để xét xử giám đốc thẩm có lợi cho đương sự trong vụ án "Tranh chấp hợp đồng đặt cọc" xảy ra tại tỉnh Quảng Trị.

Được biết, hành vi của ông Phạm Tấn Hoàng liên quan vụ án "Đưa hối lộ; Môi giới hối lộ; Nhận hối lộ" xảy ra tại TAND Cấp cao (nay là Tòa phúc thẩm) tại Đà Nẵng, vụ án thuộc diện theo dõi, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo.

Trước đó, Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao ra kết luận điều tra, đề nghị truy tố bị can Phạm Việt Cường, nguyên Phó Chánh án TAND Cấp cao tại Đà Nẵng vì "Nhận hối lộ".

Bị can Phạm Tấn Hoàng.

Cùng ông Cường còn 25 bị can khác, như: Lê Phước Thạnh (cựu Phó Viện trưởng Viện kiểm sát án hành chính, kinh doanh thương mại, Viện KSND Cấp cao tại Đà Nẵng); Nguyễn Thị Nga (cựu Phó phòng Giám đốc kiểm tra thuộc TAND Cấp cao tại Đà Nẵng); Nguyễn Huy Cẩn (cựu Phó Chánh Tòa dân sự, TAND tỉnh Vĩnh Phúc); Nguyễn Thị Minh Phương (cựu Trưởng phòng hành chính tư pháp, TAND Cấp cao tại Đà Nẵng);... bị đề nghị truy tố tội "Môi giới hối lộ".

Các bị can Nguyễn Xuân Hưng (nguyên Chánh án TAND huyện Đắc Đoa, Gia Lai); Hoàng Kiến An (Giám đốc Công ty TNHH Hoàng Xuân Thiết); Nguyễn Tiến Vy, Nguyễn Tiến Dũng, Nguyễn Thị Thu Hà (lao động tự do), bị đề nghị truy tố tội "Đưa hối lộ".

Bị can Nguyễn Ngọc Anh (luật sư Công ty TNHH Anh Huy Luật) bị đề nghị truy tố cả 2 tội "Môi giới hối lộ" và "Đưa hối lộ".

Đối với hành vi của Phạm Việt Cường, kết luận điều tra xác định, bị can này nhận hối lộ trong 3 vụ án và bị tố giác do “đã nhận tiền nhưng không làm đúng thỏa thuận”.

Cụ thể, trong vụ nhận 400 triệu đồng của bị can Nguyễn Thị Thu Hà (lao động tự do), Viện kiểm sát xác định ngày 30/5/2022, TAND quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng, xét xử sơ thẩm vụ án "Tranh chấp đề nghị công nhận tài sản thuộc sở hữu chung theo phần, tuyên hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất vô hiệu" giữa nguyên đơn là Nguyễn Thị Thu Hà và bị đơn là ông Nguyễn Thế Anh, bà Đỗ Thị Nhật…

Bị can Phạm Việt Cường.

Theo đó, bản án dân sự tuyên chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà Hà, tuyên bố hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa bên chuyển nhượng ông Nguyễn Thế Anh, bà Đỗ Thị Nhật với bên nhận chuyển nhượng bà Trần Thị Xuân Tuyết đối với thửa đất B5-07 và thửa đất 08-B5, tại số 63, số 65 đường Chương Dương, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, là vô hiệu.

Bản án đã công nhận quyền sở hữu chung theo phần của Nguyễn Thị Thu Hà với ông Nguyễn Thế Anh, bà Đỗ Thị Nhật đối với hai thửa đất trên.

Do không đồng ý với bản án sơ thẩm của TAND quận Ngũ Hành Sơn, bà Tuyết, bà Nhật và ông Thế Anh, kháng cáo.

Trước khi TAND TP Đà Nẵng xét xử phúc thẩm, bà Hà đến phòng làm việc của bị can Phạm Việt Cường nhờ ông này giúp "giữ nguyên bản án dân sự sơ thẩm số của TAND quận Ngũ Hành Sơn". Ông Cường đồng ý giúp Hà trong giai đoạn xét xử giám đốc thẩm tại TAND Cấp cao và nhận 100 triệu đồng của Hà.

Theo cáo buộc, sau khi bản án dân sự phúc thẩm của TAND TP Đà Nẵng tuyên sửa toàn bộ bản án dân sự sơ thẩm của TAND quận Ngũ Hành Sơn, không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà Hà. Ngày 20/10/2022, bà Hà có đơn đề nghị giám đốc thẩm đối với bản án dân sự phúc thẩm.

Đến ngày 16/12/2022, bà Hà tiếp tục gọi điện, hẹn gặp ông Cường đưa thêm 200 triệu đồng. Song ông Cường hỏi Hà lo thêm được bao nhiêu thì Hà hẹn đầu tháng 1/2023 sẽ đưa 200-300 triệu đồng.

Ngày 6/01/2023, Hà rút 100 triệu đồng đến phòng làm việc đưa cho ông Cường. Như vậy, tổng số tiền Hà đã đưa ông Cường là 400 triệu đồng. Các lần gặp, đưa tiền cho Cường, Hà đều ghi âm lại.

Tiếp tục điều tra nhiều thẩm phán

Giữa tháng 1/2023, Viện KSND Cấp cao 2 có kháng nghị giám đốc thẩm theo hướng hủy bản án phúc thẩm, giữ nguyên bản án sơ thẩm. Ông Phạm Việt Cường được phân công là thẩm phán, chủ tọa phiên tòa giám đốc thẩm.

Tuy nhiên, ông Cường đã không chấp nhận kháng nghị giám đốc thẩm, giữ nguyên bản án phúc thẩm của TAND TP Đà Nẵng. Điều này đồng nghĩa với việc bà Hà thua kiện, nên bà nhờ người soạn thảo đơn tố cáo gửi Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao kèm theo các file ghi âm nội dung liên quan đến việc giao nhận tiền.

Cũng theo kết luận điều tra, ngoài nhóm bị can đề nghị truy tố, Viện KSND Tối cao đã bóc tách hồ sơ để tiếp tục làm rõ, xử lý đối với các ông Nguyễn Tấn Đức (cựu Thẩm phán, Chánh Tòa Hình sự, TAND tỉnh Đắk Lắk) nhận hối lộ 315 triệu đồng; ông Vũ Văn Tú (Thẩm phán TAND tỉnh Đắk Lắk) nhận hối lộ 40 triệu đồng để xét xử cho bị cáo Nguyễn Tiến Vy được cải tạo không giam giữ và bị cáo Nguyễn Tiến Dũng được hưởng án treo liên quan đến bản án số 55/2024/HS-PT của TAND tỉnh Đắk Lắk.

TAND Cấp cao tại Đà Nẵng.

Ngoài ra, cơ quan điều tra làm rõ thêm ông Vũ Văn Tú nhận hối lộ hơn 1 tỷ đồng và đưa hối lộ 50 triệu đồng để xét xử cho các bị cáo Nguyễn Vũ Đức Quang, Võ Thanh Bình, Đỗ Thành Tân, được hưởng án treo liên quan đến bản án số 94/202A/HS-PT của tòa án tỉnh.

Bên cạnh những cá nhân nêu trên, cơ quan điều tra sẽ làm rõ hành vi của một số cán bộ TAND Tối cao, TAND Cấp cao tại Đà Nẵng và các tỉnh, thành phố khác.