Cựu Phó chủ tịch Phú Thọ Hồ Đại Dũng đánh bạc hơn 7 triệu USD

Ông Hồ Đại Dũng bị cáo buộc đánh bạc 95 lần bằng hình thức chơi Slot, Roulette, Baccarat với tổng số tiền hơn 7 triệu USD, bị cáo bị xét xử về tội "Đánh bạc".

TAND TP Hà Nội ban hành quyết định đưa ra xét xử sơ thẩm 141 bị cáo về các tội danh Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc tại khách sạn Pullman.

Phiên tòa dự kiến xét xử từ ngày 28/10 đến ngày 12/11.

Trong số 136 người bị truy tố tội Đánh bạc có ông Hồ Đại Dũng, cựu Phó chủ tịch tỉnh Phú Thọ; Ngô Ngọc Đức, cựu Bí thư Thành ủy TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình (cũ).

5 bị cáo bị xét xử về tội Tổ chức đánh bạc gồm Cho Choo Keun, Shim Hawn Hee, Choi Jin Bok, Phan Trường Giang, Nguyễn Đình Lâm.

Bị cáo Hồ Đại Dũng, cựu Phó chủ tịch tỉnh Phú Thọ.

Vụ án được Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an bắt quả tang tại tầng một khách sạn Pullman trên đường Cát Linh, Hà Nội, ngày 22/6/2024. Đây là địa điểm đặt câu lạc bộ doanh nghiệp Việt kiều - chi nhánh Hà Nội (King Club).

Theo cáo buộc, từ năm 2019, Kim In Sung, Giám đốc Công ty HS Development Việt Nam, bắt đầu tham gia quản lý, vận hành Câu lạc bộ OV, tức King Club (thuộc Công ty Việt Hải Đăng) trong thời hạn 5 năm.

Kim In Sung đã thuê người tổ chức "sòng bạc" trá hình cho người Việt Nam vào King Club "sát phạt" dưới hình thức trò chơi điện tử có thưởng. Công ty HS phải trả phí thuê cho King Club là 60.000 USD /tháng. Thời gian sau, phí thuê tăng dần lên 80.000 USD /tháng đến 110.000 USD /tháng.

Mỗi tháng Công ty HS phải chuyển cho King Club cố định 100.000 USD chi phí duy trì hoạt động.

Để tổ chức đánh bạc, nhóm Kim In Sung đặt ra quy định người Việt khi vào King Club phải xuất trình giấy tờ tùy thân, số điện thoại cho lễ tân. Sau đó lễ tân sẽ dùng phôi thẻ thành viên, dùng máy chuyên dụng in tên giả bằng tiếng nước ngoài cấp cho người chơi, chứ không dùng tên thật.

Tại King Club có 3 cách thức đánh bạc dưới hình thức trò chơi điện tử có thưởng là Slot, Roulette và Baccarat. Mỗi trò có cách thức chơi khác nhau để tích điểm, rồi đổi ra tiền USD.

Căn cứ dữ liệu điện tử thu được từ ngày 4/22024 đến 22/6/2024, cơ quan điều tra kết luận các bị can đã đánh bạc dưới hình thức trò chơi điện tử có thưởng như Slot, Roulette, Baccarat. Tổng số tiền sát phạt là 111,4 triệu USD , tương đương hơn 2.683 tỷ đồng .

Trong đó, Kim In Sung, 67 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc, bị xác định đã thu lời bất chính 9,4 triệu USD , khoảng 228 tỷ đồng . Tuy nhiên, người này đã xuất cảnh khỏi Việt Nam trước thời điểm vụ án được phát hiện nên Bộ Công an đã phát lệnh truy nã.

Cáo trạng xác định vụ án này có tính chất rất nghiêm trọng, diễn ra trong thời gian dài. Người đánh bạc thuộc nhiều thành phần như cán bộ, công chức, doanh nhân; số tiền phạm tội đặc biệt lớn. Họ thường thông qua người quen, bạn bè giới thiệu hoặc trực tiếp liên hệ với King Club để được mở thẻ thành viên.

Trong các "con bạc", Viện Kiểm sát cáo buộc, ông Hồ Đại Dũng đã mở thẻ để chơi từ ngày 6/6/2020. Từ ngày 4/2/2024 đến 22/6/2024, ông Dũng đánh bạc 95 lần bằng hình thức chơi Slot, Roulette, Baccarat, với tổng số tiền giao dịch hơn 7 triệu USD .

Lần chơi nhiều nhất của ông Dũng là hơn 331.000 USD (khoảng 7,9 tỷ đồng ), lần ít nhất là 4.920 USD (118 triệu đồng). Sau các lần sát phạt, ông Dũng đã thua 759.269 USD (khoảng 18 tỷ đồng ).

Với ông Ngô Ngọc Đức, từ ngày 5/2/2024 đến 22/6/2024, đã đánh bạc 74 lần bằng hình thức chơi Slot, Roulette, Baccarat với tổng số tiền hơn 4,2 triệu USD .

Trong đó, lần chơi nhiều nhất là 229.000 USD (hơn 5,5 tỷ đồng ), lần chơi ít nhất 700 USD (16 triệu đồng) và đã thua 284.259 USD (khoảng 6,8 tỷ đồng ).