Cựu phó vụ trưởng gợi ý doanh nghiệp chi tiền đổi nhà sang biệt thự

Sau khi gợi ý doanh nghiệp, ông Nguyễn Lộc An, cựu Phó vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước (Bộ Công Thương), đã nhận 9 tỷ đồng để mua căn biệt thự ở quận Tây Hồ, Hà Nội.

Theo kết luận điều tra, Công ty CPTM Tư vấn Đầu tư Xây dựng Bách khoa Việt (Công ty Bách khoa Việt) có vốn điều lệ 468 tỷ đồng , gồm nhiều cổ đông, trong đó bà Trần Thị Loan Phương làm Chủ tịch HĐQT từ tháng 9/2010 đến tháng 10/2019.

Cuối năm 2012, bà Phương quen ông Nguyễn Lộc An, khi đó là Phó vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước (Bộ Công Thương), phụ trách mảng xăng dầu, khí đốt. Ông An nói với bà Phương, nếu bà muốn kinh doanh xăng dầu, thì ông An sẽ giúp.

Đầu năm 2013, bà Phương gọi điện nhờ ông An giúp Công ty Bách khoa Việt kinh doanh cây xăng. Khi đó, ông An hướng dẫn bà Phương thành lập pháp nhân kinh doanh hóa lỏng, thuê cây xăng có sẵn để kinh doanh nhỏ lẻ trước.

Theo hướng dẫn của ông An, bà Phương thuê cây xăng ở quận Bình Thạnh (TP.HCM) và được làm đại lý cho Công ty Thái Sơn. Đầu năm 2015, Công ty Bách khoa Việt xin Bộ Công Thương cấp giấy phép thương nhân phân phối xăng dầu. Khi đó, ông Nguyễn Lộc An được giao làm Trưởng Đoàn kiểm tra điều kiện thực tế của Công ty Bách khoa Việt.

Ông Nguyễn Lộc An. Ảnh: Bộ Công an.

Quá trình kiểm tra thực tế trước khi cấp giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu cho Công ty Bách khoa Việt, bà Phương đến gặp ông An tại Nhà khách Bộ Công Thương để nhờ hỗ trợ, giúp Công ty Bách khoa Việt được cấp giấy phép sớm.

Sau khi nhận lời đồng ý, ông An được bà Phương đưa cho 200 triệu đồng và đến tháng 2/2015, Công ty Bách khoa Việt được Bộ Công Thương cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu.

Khoảng tháng 8/2015, bà Phương lại tìm đến nhà ông An để nhờ vả việc của công ty. Trong lúc nói chuyện, cựu Phó vụ trưởng nói đang có ý định mua một căn nhà to hơn, nhưng không đủ tiền và gợi ý bà Phương hỗ trợ tiền mua nhà. Ngay lúc đó, bà Phương đã gật đầu đồng ý vì biết rằng, phải được ông An giúp đỡ, thì Công ty Bách khoa Việt mới có thể được nâng cấp lên làm thương nhân đầu mối kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu.

Đầu tháng 9/2015, ông Nguyễn Lộc An gọi điện thoại bảo bà Phương hỗ trợ 9 tỷ đồng để mua nhà, dặn bà Phương chuyển tiền vào tài khoản của vợ mình. Sau đó, tài khoản của vợ ông An đã nhận đủ 9 tỷ đồng vào tháng 9/2015.

Tuy nhiên, sau đó Công ty Bách khoa Việt không được cấp phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu vì chưa đủ các điều kiện. Khi đó, ông An đã tư vấn, hướng dẫn bà Phương tìm cách hợp thức các điều kiện cấp phép.

Tháng 5/2016, ông Nguyễn Lộc An làm Trưởng Đoàn kiểm tra điều kiện cấp Giấy phép kinh doanh xuất nhập khẩu xăng dầu của Công ty Bách khoa Việt và Đoàn kiểm tra đã không kiểm tra đầy đủ năng lực thực tế mà tạo điều kiện trong quá trình kiểm tra, sắp xếp lịch trình kiểm tra, ký biên bản kiểm tra và báo cáo.

Sau đó, ông An đề nghị ông Đỗ Thắng Hải (khi đó là Thứ trưởng Bộ Công Thương) ký Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu dầu cho Công ty Bách khoa Việt trái quy định.

Đến tháng 9/2023, bà Phương chủ động làm đơn tố giác việc ông Nguyễn Lộc An nhận hối lộ của mình và tích cực hợp tác với CQĐT làm rõ bản chất vụ án.

Tại CQĐT, ông Nguyễn Lộc An thừa nhận việc nhận 9,2 tỷ đồng của bà Trần Thị Loan Phương để tạo điều kiện cho Công ty Bách khoa Việt được Bộ Công Thương cấp giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu và giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu.

Theo lời khai của ông An, vợ chồng ông dùng toàn bộ 9 tỷ đồng nhận được từ bà Phương để mua căn biệt thự ở phường Phú Thượng (quận Tây Hồ, Hà Nội). Hiện, căn biệt thự nói trên đã bị kê biên để bảo đảm thi hành án.