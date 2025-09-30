Cựu tổng giám đốc SJC bị phạt 25 năm tù, nộp 87 tỷ đồng

Chỉ đạo cấp dưới thực hiện những phi vụ "ăn vàng" gây thiệt hại lớn cho Nhà nước, cựu Tổng giám đốc Công ty SJC Lê Thúy Hằng lãnh án 25 năm tù.

Sau gần 1 tuần xét xử và nghị án, sáng 30/9, TAND TP.HCM đã tuyên án đối với bị cáo Lê Thúy Hằng (cựu Tổng giám đốc Công ty Vàng bạc Đá qúy Sài Gòn – SJC) cùng 15 đồng phạm trong vụ án xảy ra tại Công ty SJC.

HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Lê Thúy Hằng 17 năm tù về tội "Tham ô tài sản" và 8 năm tù về tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ". Tổng hợp hình phạt là 25 năm tù. Hình phạt bổ sung đối với bị cáo Hằng là cấm đảm nhiệm chức vụ doanh nghiệp hoạt động kinh doanh vàng trong 3 năm.

Bị cáo Lê Thúy Hằng bị tuyên phạt 25 năm tù.

Cùng 2 tội danh trên, các bị cáo Mai Quốc Uy Viễn (cựu giám đốc xưởng vàng, Xí nghiệp Nữ trang Tân Thuận thuộc SJC) bị tuyên phạt 15 năm tù. Trần Tấn Phát (cựu phó giám đốc xưởng vàng) bị tuyên phạt 22 năm 6 tháng tù; Hoàng Lệ Huê (cựu giám đốc SJC Chi nhánh miền Trung) 16 năm tù; Đoàn Lê Thanh (cựu nhân viên Xí nghiệp Nữ trang Tân Thuận) 12 năm tù.

Các bị cáo bị tuyên án về tội "Tham ô tài sản" gồm: Nguyễn Thị Lộc (cựu kế toán SJC Chi nhánh miền Trung) 3 năm tù, Nguyễn Thị Thu Hiền (cửa hàng trưởng cửa hàng SJC 193 Hùng Vương thuộc SJC chi nhánh miền Trung) 3 năm 6 tháng tù, Nguyễn Thị Mỹ Liên (cựu thủ quỹ cửa hàng vàng SJC 193 Hùng Vương thuộc chi nhánh miền Trung) 3 năm tù, Trần Hiền Phúc (cựu Kế toán trưởng Công ty SJC) 3 năm tù, Nguyễn Thị Lộc Mận 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo, thử thách 5 năm.

Các bị cáo bị tuyên án về tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ": Nguyễn Thị Huệ 6 năm tù, Phan Xuân Huy 3 năm 6 tháng tù, Nguyễn Đình Trang Quỳnh Anh 3 năm tù, Trương Công Ánh 3 năm tù, Võ Hữu Phú 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo, Trần Ngọc Minh Thư (cựu trưởng phòng kinh doanh vàng SJC) 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo (thử thách 4 năm).

Các bị cáo tại tòa sáng ngày 30/9.

Theo HĐXX các bị cáo thừa nhận cáo trạng truy tố là đúng nhưng xin xem xét nguyên nhân, hoàn cảnh trong quản lý độc quyền vàng SJC để được khoan hồng. Các bị cáo đã xâm phạm chế định của Nhà nước về quản lý kinh doanh vàng, vì vụ lợi, tư lợi cá nhân làm trái quy định gây thiệt hại lớn cho nhà nước.

Trong đó, bị cáo Lê Thúy Hằng với chức vụ, quyền hạn Tổng giám đốc SJC và hiểu biết của mình về việc SJC được giao độc quyền sản xuất, kinh doanh vàng nhằm ổn định thị trường. Bị cáo Lê Thúy Hằng đã chỉ đạo bị cáo Mai Quốc Uy Viễn và Trần Tấn Phát lập Tờ trình "khống" nâng định mức hao hụt trong gia công vàng miếng; phê duyệt cấp vàng nguyên liệu hao hụt trong việc gia công 10 tấn vàng, chiếm đoạt 95,8521 lượng vàng; sử dụng thủ đoạn tinh vi, vượt qua sự giám sát chặt chẽ của tổ giám sát Ngân hàng nhà nước.

Ngoài ra, bị cáo Lê Thúy Hằng chỉ đạo Nguyễn Thị Huệ mua vàng nguyên liệu bên ngoài giao cho Phát đưa vào sản xuất 11.503,75 lượng vàng nhẫn SJC trái quy định; chỉ đạo bị cáo Huệ, Hoàng Lệ Huê và Trần Ngọc Minh Thư chỉ bán một phần vàng bình ổn giá cho khách hàng, phần còn lại giữ bán ra ngoài với giá cao hơn niêm yết để hưởng lợi tiền chênh lệch. Bị cáo Lê Thúy Hằng gây thiệt hại tài sản nhà nước 95,7 tỷ đồng , trong đó hưởng lợi cá nhân 73 tỷ đồng .

Về trách nhiệm dân sự, tòa chấp nhận một phần yêu cầu của SJC, buộc bị cáo Hằng và các đồng phạm phải bồi thường giá trị của 95,8 lượng vàng đã chiếm đoạt (theo giá trị hiện nay là 21 tỷ đồng ) trong đó bị cáo Hằng phải bồi thường 14 tỷ đồng . Các bị cáo cũng phải nộp lại số tiền chiếm hưởng từ hành vi lợi dụng chức vụ hơn 95 tỷ đồng , trong đó bị cáo Hằng phải khắc phục hơn 73 tỷ đồng , tổng cộng bị cáo Hằng phải nộp 87 tỷ đồng.