Đã bắt được 2 phạm nhân trốn trại

Khoảng 2h ngày 8/6, Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An đã bắt giữ được 2 phạm nhân trốn trại của Trại giam Thanh Xuân, Bộ Công an là: Trần Hoàng Khiêm (SN 1997, trú ở xã Tiên Long, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre, án phạt 26 năm 4 tháng 14 ngày); Bùi Văn Chúc (SN 1985, trú ở xã Lê Hồng, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương, án phạt 10 năm). Hai đối tượng Bùi Văn Chúc và Trần Hoàng Khiêm. Khoảng 10h ngày 7/6, cán bộ Trại giam Thanh Xuân phát hiện các đối tượng trên trốn khỏi phòng giam, nên đã báo cáo Cục Cảnh sát Quản lý Trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng tổ chức truy bắt. Đại tá Vũ Trọng Chiến, Phó Cục trưởng, đã trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo tổ chức truy bắt. Qua xác minh, lực lượng chức năng phát hiện đối tượng di chuyển về phía Nam, nên đã ra quyết định truy nã, thông báo cho Công an địa phương và các đơn vị chức năng phối hợp truy bắt. Đến 2h ngày 8/6, Công an Nghệ An đã bắt giữ được 2 đối tượng khi chúng di chuyển qua địa bàn. Phòng giam nơi các đối tượng đục tường trốn trại. Được biết, Trần Hoàng Khiêm là đối tượng hình sự nguy hiểm, phạm nhiều tội như: chống người thi hành công vụ; bắt giữ người trái pháp luật; cố ý gây thương tích; cướp giật tài sản; cướp tài sản; trốn khỏi nơi giam giữ. Bùi Văn Chúc phạm tội mua bán trái phép chất ma túy. Chính vì vậy, các đối tượng không có tư tưởng cải tạo, thường xuyên nghĩ cách để trốn trại. Hai đối tượng đã bị Công an Nghệ An bắt giữ. Theo đó, lợi dụng thời tiết mưa gió, công trình giam giữ xuống cấp, nên 2 đối tượng đã đào buồng giam, trốn ra ngoài. Hai đối tượng không ngờ, chưa đầy 24 giờ sau, cả hai đều đã bị bắt. Sách về Pháp luật Cuốn sách "Cuộc chiến cam go" ghi nhận những câu chuyện khi Trung tá Phạm Cánh Quân chuyển công tác sang Công an quận Hoàn Kiếm để điều tra các vụ án về ma túy. Trong cuốn sách hơn 300 trang, tác giả khái quát các chất gây nghiện lâu đời cho đến những loại ma túy tổng hợp thế hệ mới và phần sau là chi tiết các vụ án ma túy.

