Đã bắt được 2 tên cướp tiệm vàng trên địa bàn huyện Hóc Môn tại TP.HCM

Theo nguồn tin riêng của phóng viên, các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM phối hợp Công an xã Đông Thạnh và đơn vị liên quan đã bắt giữ được 2 đối tượng gây ra vụ cướp tiệm vàng trên đường Đặng Thúc Vịnh.

Hiện thông tin về 2 đối tượng cướp tiệm vàng chưa được tiết lộ. Trước đó, vào chiều cùng ngày, tại tiệm vàng Kim Thanh Quang Hà trên đường Đặng Thúc Vịnh xã Đông Thạnh huyện Hóc Môn, 2 đối tượng đi xe máy loại AirBlade màu đen biển số 61…, đeo khẩu trang đến tiệm.

Bất ngờ, một đối tượng cầm búa đi vào tiệm đập kính lấy đi một số dây chuyền vàng. Lúc này, 2 mẹ con chủ tiệm vàng đã chạy ra giằng co với đối tượng...

Hai tên cướp bị bắt giữ.

Đối tượng đứng ngoài thấy vậy đã chạy lại giải vây cho đồng bọn rồi cả hai chạy về hướng cầu Rạch Tra tẩu thoát.

Nhận tin báo, các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM phối hợp Công an xã Đông Thạnh điều tra vụ việc. Ngay sau đó, ngay chiều tối cùng ngày, bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, Cơ quan Công an đã bắt giữ được 2 nghi phạm.

Báo CAND sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về vụ án.