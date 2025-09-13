Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Đã bắt được nghi phạm sát hại 4 người trong đêm

  Thứ bảy, 13/9/2025 09:18 (GMT+7)
Công an tỉnh Đắk Lắk đã bắt giữ được nghi phạm trong vụ thảm án khiến 4 người trong một gia đình ở Đắk Lắk thương vong.

Sáng 13/9, Công an tỉnh Đắk Lắk đã bắt giữ được nghi phạm gây ra vụ thảm án khiến 4 người trong một gia đình thương vong.

Theo thông tin ban đầu, nghi phạm là Nguyễn Nam Đại Thuận (còn gọi là Hào, SN 1988) bị bắt giữ khi đang lẩn trốn ở khu vực cuối đường Y Nuê, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Hiện, Công an tỉnh dẫn giải đối tượng về trụ sở để tiếp tục điều tra, xử lý.

sat hai 4 nguoi anh 1

Công an tỉnh Đắk Lắk bắt giữ nghi phạm Nguyễn Đại Nam Thuận.

Như Tiền Phong đưa tin, khoảng 1h ngày 13/9, đối tượng Nguyễn Nam Đại Thuận đến nhà bạn gái tên Nguyễn Thị Kim H. trong hẻm 20 đường Nguyễn Khoa Đăng, tổ dân phố 2, phường Thành Nhất, Đắk Lắk.

Khi đến nơi, đối tượng đã dùng dao bầu tấn công khiến chị Nguyễn Thị Kim H. cùng mẹ ruột là bà Trần Thị D. (mẹ H.) và em là Bùi Hữu N. tử vong; con của chị H là cháu Trần Tấn P. (SN 2013) bị thương. Duy nhất một cô con gái riêng của đối tượng Thuận và chị H. được hắn tha mạng.

Sau khi gây án, nghi phạm đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Tuấn Nguyễn - Huỳnh Thủy/Tiền Phong

