Đã có 235 người nhập viện vì ngộ độc bánh mì cóc ở TP.HCM

Vụ ngộ độc thực phẩm liên quan tiệm bánh mì cóc ở TP.HCM đã ghi nhận 235 ca nhập viện tại 13 bệnh viện, trong đó một trường hợp nặng đang điều trị tích cực.

Số ca nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì tiếp tục tăng. Ảnh: P.T.

Tính đến 8h sáng 10/11, TP.HCM đã ghi nhận 235 trường hợp nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì, phân bố ở 13 bệnh viện trên địa bàn. Phần lớn bệnh nhân ăn bánh mì tại chi nhánh 1 trên đường Nguyễn Thái Sơn (phường Hạnh Thông Tây), một số khác ở chi nhánh 2 trên đường Lê Quang Định (phường 13).

Theo Sở Y tế TP.HCM, còn 96 ca đang điều trị nội trú, đa số sức khỏe tạm ổn. Một bệnh nhân có bệnh nền nặng đang được hồi sức tích cực tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định.

Cụ thể, Bệnh viện Quân y 175 tiếp nhận 131 trường hợp, trong đó 23 ca còn điều trị nội trú, các trường hợp còn lại đã ổn định và xuất viện. Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM có 26 bệnh nhân, hiện còn 13 ca nằm tại khoa Tiêu hóa, một người từng điều trị ở khoa Hồi sức tích cực, nay đã ổn định.

Tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định, có 52 bệnh nhân, gồm 8 trường hợp ăn bánh mì tại chi nhánh Lê Quang Định. Trong đó, 34 người vẫn đang điều trị, 1 bệnh nhân cấy máu dương tính với vi khuẩn Salmonella, kháng sinh đồ nhạy, đang đáp ứng điều trị. Ngoài ra, một bệnh nhân nặng phải thở máy do suy hô hấp, song nguyên nhân chính liên quan đến bệnh nền phổi.

Một số bệnh viện khác cũng tiếp nhận rải rác các trường hợp:

Bệnh viện Bình Dân: 1 ca, đã xuất viện.

Bệnh viện Mỹ Đức Tân Bình: 1 thai phụ 28 tuổi, mang thai 34 tuần, sức khỏe ổn định, tim thai bình thường.

Bệnh viện Quốc tế Becamex: 9 ca, đang điều trị nội trú, không có ca nặng.

Bệnh viện Trung Mỹ Tây: 7 ca (1 ca ở chi nhánh 2), sức khỏe ổn định.

Bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn và Khánh Hội: mỗi nơi 1 ca, không nặng.

Bệnh viện Nhi đồng 2: 2 ca, đang điều trị, không ghi nhận diễn tiến nặng.

Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, cơ sở 1 và cơ sở 3: mỗi cơ sở 2 ca, đều tạm ổn, hết nôn ói và tiêu chảy.

Bệnh viện Nhân dân 115: 1 ca ăn bánh mì chi nhánh 2, sau 4 ngày xuất hiện triệu chứng đau bụng, sốt và tiêu chảy, đã xin về điều trị ngoại trú.

Phòng Nghiệp vụ Y đã có báo cáo gửi UBND TP và Bộ Y tế, đồng thời chỉ đạo các bệnh viện bảo đảm thu dung, phân loại và điều trị đúng phác đồ ngộ độc thực phẩm. Các đơn vị được yêu cầu báo cáo nhanh về tình hình thu dung, ca nặng, kết quả xét nghiệm vi sinh và biến chứng nếu có.

Bên cạnh đó, Sở An toàn Thực phẩm TP.HCM cho biết đã phối hợp UBND phường Hạnh Thông Tây đã thành lập đoàn kiểm tra, tiến hành điều tra vụ việc tại tiệm bánh mì trên đường Nguyễn Thái Sơn. Khi kiểm tra, cơ sở này đã tạm ngưng hoạt động, các nguyên liệu và thực phẩm tại chỗ được niêm phong, lấy mẫu kiểm nghiệm theo quy định.

Đoàn điều tra cũng thu thập thông tin từ các bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Quân y 175 và Bệnh viện Nhân dân Gia Định, thực hiện theo Quyết định 39/2006/QĐ-BYT về quy chế điều tra ngộ độc thực phẩm. Cơ quan chức năng cho biết sẽ mở rộng điều tra nếu cần để xác định rõ nguyên nhân vụ ngộ độc.

Đồng thời, Sở An toàn Thực phẩm đã báo cáo vụ việc lên Cục An toàn Thực phẩm (Bộ Y tế) để phối hợp xử lý.