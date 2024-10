Đã có kết quả vụ phụ huynh nghi con bị đau bụng do uống sữa ở trường

Hơn 50 trẻ mầm non nhập viện nghi bị ngộ độc

Hàng chục trẻ mầm non ở trường tại Nghệ An phải nhập viện do đau bụng, nôn mửa. Bác sĩ nghi ngờ nhóm trẻ bị ngộ độc thực phẩm sau khi dùng sữa chua.