Đã có trường lấy điểm chuẩn 30

Trường này lấy mức điểm 30 áp dụng cho thí sinh nữ ở miền Bắc, đăng ký xét tuyển ngành Y khoa. Một trường khác cũng yêu cầu thí sinh nữ đạt điểm tuyệt đối mới trúng tuyển.

Các trường đại học bắt đầu công bố điểm chuẩn 2025. Ảnh: Phương Lâm.

Chiều 22/8, 20 trường quân đội công bố điểm chuẩn đại học chính quy và cao đẳng. Ở bậc đại học, mức điểm chuẩn dao động từ 16,85 đến 30 điểm. Hai ngành lấy điểm chuẩn tuyệt đối là Quan hệ quốc tế của Học viện Khoa học quân sự (áp dụng với thí sinh nữ); ngành Y khoa của Học viện Quân y (áp dụng với thí sinh nữ miền Bắc).

Học viện Quân y cho biết điểm chuẩn của trường dao động từ 21,47-30 điểm, ngành lấy mức 30 là Y khoa, áp dụng cho thí sinh nữ ở miền Bắc, còn thí sinh nữ ở miền Nam cần đạt 29,03 điểm trở lên mới trúng tuyển.

Với ngành Dược, thí sinh nam cần đạt 24,81-25,41 điểm, trong khi thí sinh nữ phải đạt 28,12-28,37 mới có thể trúng tuyển vào trường.

Tại Đại học Công nghiệp Vinh, theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT, thí sinh phải đạt 28,5 điểm mới trúng tuyển vào ngành Quản trị khách sạn, trong khi ngành Kế toán cũng lấy tới 25,5 điểm.

Ngược lại, hai ngành Công nghệ thông tin, Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử chỉ lấy 15 điểm.

Với phương thức xét học bạ, điểm chuẩn ngành Quản trị khách sạn thậm chí lấy tới 29 điểm, ngành Kế toán lấy 27,8 điểm. Hai ngành còn lại có điểm chuẩn 18.

Năm nay, Điểm chuẩn Học viện Ngân hàng từ 21-26,97 xét theo điểm thi tốt nghiệp THPT, cao nhất ở ngành Luật kinh tế.

Một số ngành thu hút đông đảo thí sinh đăng ký và có điểm trúng tuyển ở mức khá cao gồm: Luật kinh tế, Tài chính, Logistics và quản lý chuỗi cung ứng, Ngân hàng, Ngân hàng số, Marketing, Kế toán, Kiểm toán, Kinh tế đầu tư, Quản trị kinh doanh, Kinh tế đầu tư, Hệ thống thông tin quản lý, Công nghệ tài chính. Cụ thể như sau:

Tại trường Quản trị và Kinh doanh (Đại học Quốc gia Hà Nội), ngành Marketing và Truyền thông lấy điểm chuẩn cao nhất với 21,5 điểm, tiếp đến là ngành Quản trị Nhân lực và Nhân tài với 20,5 điểm, Quản trị Doanh nghiệp và Công nghệ với 19,5 điểm.

Ba ngành lấy 19 điểm là Quản trị và An ninh, Quản trị An ninh phi truyền thống, Quản trị dịch vụ khách hàng và chăm sóc sức khỏe.

28 ngành ở Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội) lấy điểm chuẩn từ 20,05 đến 26 điểm, ngành Khoa học dữ liệu lấy điểm chuẩn cao nhất, thấp nhất là ngành Sinh học. Cụ thể các ngành như sau:

Ngành Sư phạm Lịch sử - Địa lý tại Đại học Hoa Lư (Ninh Bình) gây bất ngờ khi lấy điểm chuẩn 27,07 điểm (phương thức xét điểm tốt nghiệp và xét học bạ). Tiếp đến là các ngành Sư phạm Toán học (24,02 điểm), Giáo dục Tiểu học (23 điểm), Giáo dục Mầm non (22,88 điểm), Sư phạm Khoa học Tự nhiên (20,10 điểm), Du lịch (18 điểm).

Các ngành còn lại gồm Quản trị Kinh doanh, Kế toán, Công nghệ thông tin cùng lấy 16 điểm.

Đối với ngành Giáo dục Mầm non, ngoài các điều kiện trên, thí sinh phải đáp ứng thêm điều kiện sau tổng điểm 2 môn thi tốt nghiệp THPT trong tổ hợp xét tuyển + 2/3 (điểm ưu tiên đối tượng, khu vực nếu có) phải lớn hơn hoặc bằng 12,67.

Theo Hội đồng tuyển sinh Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM, mức trúng tuyển đại học theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT là 15, xét học bạ theo tổ hợp 3 môn lớp 12 là 18-19 điểm, xét học bạ cả năm lớp 12 là 18 điểm.

Nếu xét điểm thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP.HCM, thí sinh cần đạt 600 điểm còn 225 điểm là ngưỡng trúng tuyển nếu xét bằng kết quả V-SAT.

Theo phương thức xét học bạ, tất cả ngành ở Đại học Công nghiệp Việt Trì lấy điểm chuẩn 18; phương thức xét điểm thi tốt nghiệp lấy 15 điểm, xét điểm thi đánh giá tư duy (TSA) lấy 50 điểm và xét điểm thi đánh giá năng lực (HSA) lấy 75 điểm.

Các ngành tuyển sinh ở Đại học Phú Xuân gồm Công nghệ Thông tin, Công nghệ Kỹ thuật Ô tô, Quản trị Kinh doanh, Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành, Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Trung Quốc. Theo thông báo của trường, phương thức xét điểm thi tốt nghiệp lấy 15 điểm ở tất cả ngành, xét học bạ lấy 18 điểm.

19 là điểm trúng tuyển ngành Dược học theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT tại Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương, còn các ngành còn lại lấy 14 điểm.

Trong thông báo chiều 22/8, Đại học Văn Lang cho biết điểm chuẩn trúng tuyển cho 59 ngành đào tạo đại học dao động từ 15-20,5 (theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT), 18-23 điểm (theo phương thức xét điểm học bạ THPT), 500-750 điểm (theo phương thức xét điểm thi đánh giá năng lực), 200-270 điểm (phương thức xét điểm thi V-SAT). Thí sinh có thể tra cứu điểm chuẩn của 59 ngành tại đây.

Nếu xét học bạ, thí sinh chỉ cần đạt 15-21 điểm là có thể trúng tuyển. Với phương thức xét điểm thi đánh giá năng lực (đã quy về thang điểm 30), mức trúng tuyển là 14-21, ngành lấy cao nhất vẫn là Dược học.

Điểm chuẩn tại Đại học Công nghệ Đồng Nai lấy cao nhất là 22,8 ở ngành Điều dưỡng và Kỹ thuật xét nghiệm y học. Đây cũng là 2 ngành lấy điểm chuẩn cao nhất nếu xét học bạ hoặc xét điểm thi đánh giá năng lực, đồng thời thêm tiêu chí phụ là học lực lớp 12 loại khá trở lên.

Các ngành còn lại, nếu xét bằng điểm thi tốt nghiệp THPT 2025, thí sinh cần đạt 17,33 để trúng tuyển.

Năm ngành ở Đại học Sư phạm (Đại học Thái Nguyên) lấy điểm chuẩn trên 27 gồm Sư phạm Lịch sử (27,94 điểm), Sư phạm Ngữ văn (27,92 điểm), Sư phạm Địa lý (27,8 điểm), Sư phạm Lịch sử - Địa lý (27,78 điểm), Giáo dục công dân (27,1 điểm). Mốc 26 điểm cũng có 4 ngành khác, cụ thể như sau:

Trong thông báo chính thức, Đại học Công thương TP.HCM cho biết điểm chuẩn ở phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT dao động từ 17-24,5 điểm. Điểm chuẩn năm nay nhìn chung giữ ở mức ổn định, có tăng nhưng không nhiều so với năm trước.

Đối với các ngành thuộc khối Kinh tế - Thương mại, điểm chuẩn trên 23, riêng ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng có mức cao nhất với 24,5 điểm.

Các ngành Du lịch, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Luật, Luật kinh tế và Công nghệ thông tin có mức điểm chuẩn trên 23, được điều chỉnh nhẹ, linh hoạt hơn năm trước.

Đối với các ngành Kỹ thuật - Công nghệ như Công nghệ thực phẩm, Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử, Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử, Công nghệ may, Công nghệ sinh học, điểm chuẩn dao động từ 18,5-23, có biến động nhưng không đáng kể và vẫn đảm bảo tính cạnh tranh công bằng giữa các thí sinh.

Đại học Công nghệ (Đại học Quốc gia Hà Nội) vừa công bố điểm chuẩn 2025, dao động 22-28,19 điểm. Ngành Công nghệ thông tin có điểm chuẩn cao nhất, tiếp đến là ngành Khoa học máy tính với 27,86 điểm, ngành Trí tuệ nhân tạo với 27,75 điểm.

Nhà trường lưu ý điểm chuẩn của một ngành là như nhau giữa các tổ hợp xét tuyển, được xác định trên cơ sở điểm xét tuyển (theo thang điểm 30) và làm tròn đến hai chữ số thập phân.

Trường hợp nhiều thí sinh có điểm xét tuyển bằng điểm chuẩn ở cuối danh sách, dẫn đến vượt chỉ tiêu, hệ thống xét tuyển sẽ ưu tiên thí sinh có nguyện vọng đăng ký ở thứ tự cao hơn. Điểm chuẩn các ngành cụ thể như sau:

23,23 là mức cao nhất để trúng tuyển trường Y Dược (Đại học Đà Nẵng), thuộc về ngành Răng - Hàm - Mặt. Ngành có điểm chuẩn cao tiếp theo là Y khoa với 23 điểm.

Điểm chuẩn theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT 2025 của các trường còn lại như sau: Dược học (19,5), Hóa dược (16,5), Điều dưỡng (18,8), Tâm lý học (17,7), Kỹ thuật xét nghiệm y học (19,85).

Ngưỡng trúng tuyển tại Đại học Kiến trúc Đà Nẵng theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT là 16-18 điểm còn theo phương thức xét học bạ là từ 19-20 điểm. Ngành lấy điểm cao nhất ở cả hai phương thức là Thiết kế đồ họa, các ngành còn lại đều chung mức trúng tuyển.

Ở Đại học Kinh tế Quản trị kinh doanh (Đại học Thái Nguyên), các ngành dạy và học bằng tiếng Anh gồm Quản trị du lịch và khách sạn, Tài chính, Quản trị Marketing, Quản trị kinh doanh lấy điểm chuẩn cao nhất với 19,5 điểm.

Các ngành Khoa học dữ liệu, Marketing lấy 19 điểm. Ngành lấy điểm chuẩn thấp nhất là Quản lý kinh tế, và Kinh tế phát triển, thí sinh chỉ cần đạt 17 điểm là trúng tuyển.

Với phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT, ngành Truyền thông đa phương tiện của Học viện Phụ nữ Việt Nam thu hút thí sinh đăng ký khi điểm chuẩn lên tới 25,12-26,62 điểm (tùy tổ hợp). Tiếp đến là ngành Marketing với gần 26 điểm ở khối C00.

Trong khi đó, ở phương thức xét học bạ, hai ngành này cũng vượt ngưỡng 26 điểm. Mức trúng tuyển các ngành, các phương thức tại trường cụ thể như sau:

Tại Đại học Thương mại, xét theo điểm thi tốt nghiệp THPT 2025, ngành Logistics và quản lý chuỗi cung ứng lấy điểm chuẩn cao nhất với 27,8 điểm, nhiều ngành lấy trên 27 điểm như Marketing số, Thương mại điện tử, Ngôn ngữ Trung...

Ngành Quản trị kinh doanh (Tiếng Pháp thương mại) lấy thấp nhất với 22,5 điểm. Các ngành khác phổ biến mức 25-26, tương đương năm ngoái, cụ thể như sau:

Theo thông báo từ Đại học Nguyễn Tất Thành, ngành Y khoa và Răng Hàm Mặt có mức điểm chuẩn trúng tuyển là 20,5 điểm, ngành Dược học và Y học cổ truyền ghi nhận mức điểm chuẩn là 19.

Các ngành còn lại thuộc khối Sức khỏe là Y học dự phòng, Điều dưỡng, Kỹ thuật xét nghiệm y học, Kỹ thuật phục hồi chức năng cũng có mức điểm chuẩn là 17.

Riêng 2 ngành Luật và Luật kinh tế ghi nhận mức điểm chuẩn là 17. Với các ngành còn lại, Đại học Nguyễn Tất Thành đặt ra mức điểm chuẩn là 15 cho phương thức xét tuyển điểm thi tốt nghiệp THPT.

Đại học Sao đỏ (Hải Dương) cũng đã công bố điểm chuẩn 3 phương thức xét tuyển.

Với xét điểm thi tốt nghiệp THPT, điểm chuẩn ngành Sư phạm tiếng Trung Quốc cao bất ngờ với 26,1 điểm, bỏ xa các ngành khác (chỉ lấy 15-18 điểm. Ngành Sư phạm Công nghệ cũng lấy điểm chuẩn cao, với 21,68 điểm.

Điểm chuẩn cụ thể các ngành theo từng phương thức như sau:

Theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT, Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng thông báo 5 ngành Công nghệ thông tin, Ngôn ngữ Anh, Việt Nam học, Quản trị Kinh doanh, Kỹ thuật môi trường lấy điểm chuẩn 15. Ngành Công nghệ Kỹ thuật, điện tử lấy 16,1 điểm.

Trong khi đó, với phương thức xét học bạ, riêng ngành Công nghệ Kỹ thuật, điện tử lấy 19 điểm, các ngành còn lại lấy 18 điểm.

Đại Học Mỹ Thuật Công Nghiệp thông tin điểm chuẩn trúng tuyển đợt 1 năm 2025 dao động từ 22,54-24,26 điểm. Trong đó, ngành lấy cao nhất là Thiết kế đồ họa còn ngành thấp điểm nhất là Gốm.

Các ngành còn lại lấy ngưỡng trúng tuyển như sau: Hội họa (23,49 điểm), Điêu khắc (22,58 điểm), Thiết kế công nghiệp (22,98 điểm), Thiết kế thời trang (22,7 điểm), Thiết kế nội thất (23,36 điểm).

Ngành Quản trị tài nguyên di sản lấy điểm chuẩn cao nhất trường Khoa học Liên ngành và Nghệ thuật (Đại học Quốc gia Hà Nội), với 26,38 điểm. Tiếp đến là ngành Công nghệ truyền thông (25 điểm), ngành Quản lý giải trí và sự kiện (24,1 điểm).

Điểm chuẩn các ngành cụ thể như sau:

Đại học Việt Nhật (Đại học Quốc gia Hà Nội) thông báo điểm chuẩn ngành Nhật Bản học là 22 điểm, ngành Công nghệ kỹ thuật chip bán dẫn lấy 21 điểm, Khoa học và Kỹ thuật máy tính với 20,75 điểm. Ngành Cơ điện tử thông minh và sản xuất theo phương thức Nhật Bản, Đổi mới và phát triển toàn cầu lấy 20,5 điểm.

Các ngành còn lại gồm Công nghệ thực phẩm và sức khỏe, Kỹ thuật xây dựng, Nông nghiệp thông minh và bền vững, Điều khiển thông minh và Tự động hóa có điểm chuẩn 20.

Năm 2025, điểm chuẩn theo phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT tại Đại học Quốc tế Hồng Bàng dao động từ 15-20,5 điểm, cụ thể như sau.

Trong đó, nhóm ngành khoa học sức khỏe, gồm Y khoa và Răng - Hàm - Mặt lấy 20,5 điểm; Dược học và Y học cổ truyền lấy 19 điểm. Các ngành Điều dưỡng, Hộ sinh, Kỹ thuật phục hồi chức năng, Kỹ thuật xét nghiệm y học và Kỹ thuật hình ảnh y học có điểm chuẩn 17.

Ở các ngành còn lại, gồm Dinh dưỡng, Y tế công cộng cùng các ngành thuộc nhóm ngành/lĩnh vực Kinh tế - Quản trị, Ngôn ngữ và Văn hóa quốc tế, Khoa học xã hội, Công nghệ - Kỹ thuật, Khoa học giáo dục, điểm chuẩn do nhà trường đề ra là 15 điểm.

Đại học Đại Nam cũng đã công bố điểm trúng tuyển vào 36 ngành cùng 6 chương trình đào tạo quốc tế. Theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT, điểm chuẩn dao động 15-20,5 điểm, ngành Y khoa có mức điểm cao nhất. Trong khi đó, với phương thức xét học bạ, điểm chuẩn từ 18-24 điểm.

Mức trúng tuyển năm 2025 tại trường cụ thể như sau:

Điểm chuẩn tại Đại học Nha Trang cao nhất ở ngành Marketing và Luật với 27 điểm, theo sau đó là ngành Ngôn ngữ Anh với 25 điểm. Một số ngành khác lấy điểm chuẩn 24 như Quản trị kinh doanh, Tài chính - Ngân hàng, Kinh doanh thương mại, Khoa học hàng hải.

Năm nay, điểm chuẩn thấp nhất là 20, thuộc về loạt ngành như Kỹ thuật biển, Kỹ thuật hóa học, Kỹ thuật xây dựng...

Sau khi hủy kết quả được công bố vào ngày 20/8, Đại học Hùng Vương TP.HCM đã công bố điểm chuẩn trúng tuyển mới. Mức trúng tuyển do nhà trường đặt ra dao động 15-20 điểm, cao nhất là ngành Tâm lý học, theo sau đó là nhóm ngành luật với 18 điểm.

Nhà trường thông tin thêm rằng thí sinh có điểm xét tuyển cao nhất đạt 27,72 điểm (ở ngành Ngôn ngữ Trung Quốc ). Một số ngành khác cũng ghi nhận nhiều thí sinh đạt trên 27 điểm như Ngôn ngữ Anh, Marketing, Du lịch - Lữ hành, Tâm lý học.

Theo thông tin từ Đại học Thành Đô, với phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT, các ngành Công nghệ thông tin, Công nghệ Kỹ thuật Ôtô, Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử, Kế toán, Quản trị Kinh doanh, Quản trị Văn phòng, Quản trị Khách sạn, Việt Nam học, Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Trung Quốc, Luật, Giáo dục học lấy điểm chuẩn 16.

Riêng ngành Dược học và Điều dưỡng, mức điểm chuẩn lần lượt là 19 và 17 điểm.

Với phương thức xét học bạ, các ngành Công nghệ thông tin, Công nghệ Kỹ thuật Ôtô, Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử, Kế toán, Quản trị Kinh doanh, Quản trị Văn phòng, Quản trị Khách sạn, Việt Nam học, Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Trung Quốc, Luật, Giáo dục học, Điều dưỡng lấy mức 18 điểm; riêng ngành Dược học lấy 24 điểm.

Trong khi đó, theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT 2025, Đại học Nông Lâm (Đại học Thái Nguyên) lấy điểm chuẩn 15 cho tất cả ngành. Đối với phương thức xét điểm bài thi đánh giá V-SAT, thí sinh cần đạt từ 225 điểm mới có thể trúng tuyển.

Điểm chuẩn cụ thể các ngành như sau:

Đại học Hạ Long cũng đã công bố điểm chuẩn cho 6 phương thức xét tuyển. Ở phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT, các ngành lấy điểm chuẩn cao nhất thuộc về khối sư phạm.

Trong đó, ngành Sư phạm Ngữ văn lấy cao nhất với 27,32 điểm, theo sau đó là Giáo dục mầm non (26,28 điểm), Giáo dục Tiểu học (24 điểm), Sư phạm Toán học (23,3 điểm).

Ở các ngành đào tạo ngôn ngữ, Ngôn Ngữ Trung Quốc lấy cao nhất với 22,5 điểm, các ngành ngôn ngữ còn lại dao động từ 15-16,5 điểm. Trường này cũng có loạt ngành lấy điểm chuẩn 15 như Khoa học máy tính, Công nghệ thông tin, Nuôi trồng thủy sản...

Điểm chuẩn của Học viện Hàng không Việt Nam dao động từ 18-27 điểm. Ngành lấy điểm cao nhất là Quản lý hoạt động bay, 27 điểm, tăng một điểm so với năm 2024.

Trái lại, một số ngành chỉ lấy mức trúng tuyển 18, bao gồm Trí tuệ nhân tạo và dữ liệu lớn, Trí tuệ nhân tạo và Internet vạn vật...

Trường này cũng ghi nhận một số ngành tăng mạnh 4 điểm so với năm 2024 là Quản lý và khai thác cảng hàng không, Điện tử viễn thông trí tuệ nhân tạo IoT, Điện tự động cảng hàng không. Năm ngoái, trường lấy 16 điểm nhưng năm nay tăng lên 20 điểm.

Điểm chuẩn của Đại học Gia Định (trái) và Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM (phải). Ảnh: FBNT.

Tại Đại học Gia Định, điểm chuẩn của các ngành xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT dao động từ 15-20,5 điểm. Ngành lấy mức trúng tuyển cao nhất là Răng - Hàm - Mặt (20,5 điểm), theo sau đó là Trí Tuệ nhân tạo (17 điểm) và Truyền thông đa phương tiện, Marketing... (16 điểm).

Năm nay, điểm chuẩn các ngành Truyền thông đa phương tiện, Công nghệ thông tin, Marketing, Logistics & Quản lý chuỗi cung ứng được tăng lên mức 16 điểm, cao hơn một điểm so với năm 2024.

15-17 là điểm chuẩn xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT tại Đại học Hoa Sen. Trong đó, 2 ngành có điểm chuẩn cao nhất là Kinh tế thể thao và Công nghệ tài chính với cùng mức điểm chuẩn là 17 điểm.

Đối với phương thức xét điểm thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP.HCM, thí sinh cần đạt từ 600-652 điểm mới trúng tuyển. Trong khi đó, điểm chuẩn theo phương thức đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội là từ 67-73 điểm. Ngành lấy mức cao nhất cũng là Kinh tế thể thao và Công nghệ tài chính.

Điểm chuẩn xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT tại Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM là từ 15-17 điểm. Các ngành lấy 17 điểm gồm Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Trung Quốc, Marketing và Truyền thông đa phương tiện.

Nếu đăng ký xét tuyển bằng điểm thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP.HCM, thí sinh cần đạt 500-600 điểm để trúng tuyển.

Trong khi đó, điểm trúng tuyển đối với phương thức xét tuyển bằng kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2025 vào Đại học Quốc tế Sài Gòn dao động từ 15-18 điểm.

Theo phương thức xét tuyển học bạ, mức điểm trúng tuyển vào các ngành từ 18 điểm. Đây là tổng điểm 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển cả năm lớp 12. Đồng thời, thí sinh cần có kết quả rèn luyện từ mức khá trở lên.

Với phương thức xét tuyển kết quả điểm thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP.HCM năm 2025, mức điểm chuẩn trúng tuyển vào 29 chương trình đào tạo của trường là 600 điểm trở lên.

Theo Bộ GD&ĐT, quá trình lọc ảo sẽ kết thúc vào 12h30 ngày 22/8. Ngay sau đó, các đại học đồng loạt công bố điểm chuẩn.

Năm nay, Bộ GD&ĐT tiến hành lọc ảo 10 lần, thay vì 6 lần như dự kiến. Lý do là số lượng thí sinh đăng ký xét tuyển đại học và cao đẳng nhiều hơn, cũng là năm đầu tiên các trường cao đẳng tham gia xét tuyển. Ngoài ra, năm nay, các trường không còn việc xét tuyển sớm, sử dụng tất cả phương thức xét tuyển trong đợt 1.

Đại học Bách khoa Hà Nội cho biết kết quả xét tuyển khu vực phía bắc (65 cơ sở giáo dục đại học) sẽ được công bố vào 16h ngày 22/8. Học viện Phụ nữ Việt Nam thông tin lịch công bố điểm chuẩn của học viện sớm nhất 17h ngày 22/8.

Đại học Kinh tế Quốc dân cho biết trường sẽ công bố điểm chuẩn vào 16h56 ngày 22/8. Đại học Phenikaa sẽ công bố điểm trúng tuyển trước 17h ngày 22/8.

Ở phía nam, Đại học Hùng Vương TP.HCM dự kiến công bố điểm trúng tuyển vào 13h ngày 22/8. Thí sinh có thể xác nhận nhập học từ ngày 23/8 đến ngày 30/8. Trong khi đó, 18h ngày 22/8, Đại học Công thương TP.HCM sẽ công bố điểm chuẩn.

Lịch công bố điểm chuẩn mới của Đại học Công nghiệp TP.HCM là 19h30 ngày 22/8. Đại học Ngoại ngữ (Đại học Đà Nẵng) dự kiến công bố điểm chuẩn sau 17h ngày 22/8.

Để bảo đảm kết quả xét tuyển chính xác, công bằng, bộ đề nghị các trường tập trung, khẩn trương rà soát toàn bộ dữ liệu, phương thức xét tuyển, các tình huống trong bối cảnh rất nhiều dữ liệu của thí sinh được sử dụng.

Các trường cũng cần tính toán kỹ lưỡng phương án, đề xuất tỷ lệ ảo phù hợp để tránh lượng ảo lớn, ảnh hưởng tới nguồn tuyển của trường khác, cũng như tuyển sinh vượt chỉ tiêu, năng lực đào tạo của trường.

Theo số liệu từ Bộ GD&ĐT, năm nay, cả nước có 849.544 thí sinh đăng ký xét tuyển trên hệ thống, với hơn 7,6 triệu nguyện vọng, đạt tỷ lệ hơn 73% trong số thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT. Trung bình, mỗi thí sinh đăng ký gần 9 nguyện vọng.

Trước 17h30 ngày 30/8, thí sinh trúng tuyển (kể cả thí sinh trúng tuyển thẳng) phải xác nhận nhập học trên hệ thống. Nếu bỏ qua bước này, thí sinh coi như từ bỏ nguyện vọng đã trúng tuyển và bị hủy kết quả.

Sau đó, thí sinh cần theo dõi kế hoạch của trường đã trúng tuyển để hoàn thiện các thủ tục. Từ ngày 1/9 đến tháng 12/2025, các trường sẽ xét tuyển bổ sung.