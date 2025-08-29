Đã đến lúc ngừng 'dán nhãn' nữ tính cho sắc hồng

Sau nhiều năm, sắc hồng đang thể hiện sức ảnh hưởng mạnh mẽ hơn bao giờ hết, sẵn sàng “cuốn phăng” mọi định kiến xưa cũ.

Dưới sự ảnh hưởng của truyền thông và công nghiệp thời trang, màu hồng từng bị đẩy vào một cuộc khủng hoảng bản sắc âm thầm mà dai dẳng. Trong nỗ lực bóc tách từng lớp nhãn dán mang tên “nữ tính”, “trẻ con”, “yếu đuối”… đã in dấu suốt hàng thập kỷ, “hấp lực” của sắc hồng dần vươn mình thức giấc.

Từ sắc màu hoàng gia đến biểu tượng nữ tính

Màu hồng xuất hiện lần đầu từ thời Odyssey (khoảng năm 800 trước Công nguyên), được gọi theo tên loài hoa cẩm chướng (pink). Trong thời Trung cổ và Phục hưng, màu sắc này chủ yếu dùng trong tranh tôn giáo. Một điều thú vị là trước khi bị gắn mác nữ tính, màu hồng từng là biểu tượng của giới quý tộc giữa thế kỷ 18 ở châu Âu, được cả nam giới và phụ nữ ưa chuộng. Thời trang cung đình Pháp ghi nhận việc các quý ông mặc áo khoác, áo choàng và giày hồng rất thường xuyên.

Hình ảnh một người quý tộc châu Âu mặc trang phục màu hồng được vẽ bởi Pierre-Thomas LeClerc.

Vậy điều gì đã khiến một tông màu dần bị gắn nhãn nữ tính như vậy? Câu trả lời nằm ở cách mạng công nghiệp và phong cách tiếp thị quần áo trong thế kỷ 20. Giai đoạn này, phẩm nhuộm tổng hợp ra đời, giúp màu hồng trở nên phổ biến hơn. Từ thập niên 1940 đến 1950, văn hóa phương Tây đẩy mạnh “mã hoá giới tính” bằng màu sắc, thông qua các chiến dịch marketing quần áo trẻ em bài bản với thông điệp “xanh cho bé trai, hồng cho bé gái” (blue for boys, pink for girls).

Đặc biệt, hình ảnh “Barbie pink” bùng nổ trong những năm 1950, gắn liền với những ngôi sao như Marilyn Monroe, Audrey Hepburn, Jackie Kennedy… góp phần biến màu hồng thành biểu tượng nữ tính, sang trọng và lãng mạn. Từ đây, màu hồng ăn sâu trong tiềm thức nhiều thế hệ như một tông màu của sự nữ tính, nhẹ nhàng, mất dần đi tính chất trung lập về giới của mình.

Trải qua nhiều biến động trong lịch sử, màu hồng được đóng khung với hình ảnh và phong cách của nữ giới.

Hành trình tái định nghĩa sắc hồng

Quan niệm của người dùng về sắc hồng liên tục có sự thay đổi, gắn liền với những biến chuyển trong phong cách ăn mặc và thời trang. Đây cũng là “chiến trường khốc liệt”, nơi màu hồng phản kháng mạnh mẽ để chứng tỏ vẻ đẹp không biên giới của mình.

Trong thập niên 1960-1970, phong trào nữ quyền thúc đẩy quần áo unisex, từ chối sắc hồng như biểu tượng nữ tính truyền thống, ưu tiên các màu sắc trung tính và thoát khỏi chuẩn mực cũ. Những năm 1980, hot pink (hồng neon) trở thành biểu tượng của phong cách pop và disco nổi bật, táo bạo, gắn với hình ảnh Madonna, Cyndi Lauper. Trang phục hồng phá cách phản ánh tinh thần nổi loạn, nữ quyền và năng lượng trên đường phố.

Sắc hồng luôn chuyển động cùng hơi thở của thời gian, đặc biệt trong phong cách của nữ giới.

Giai đoạn năm 2010, màu millennial pink (hồng phấn khói) thống trị và xuất hiện trong mọi sản phẩm từ thời trang, thiết kế nội thất đến quảng cáo. Đây là cột mốc đánh dấu việc màu hồng lấy lại vị trí màu sắc trung lập về giới (gender-neutral), phá vỡ ranh giới nữ tính truyền thống. Giờ đây, màu hồng được chào đón bởi cả 2 giới và mỗi giới tính đều có cách sáng tạo rất riêng.

Galaxy A56 5G màu hồng là phụ kiện phù hợp cho cả nam và nữ giới.

Về phía nữ giới, sau khi bộ phim Barbie được công chiếu vào năm 2023, phong cách Barbiecore với tâm điểm là màu hot pink quay lại với sắc thái vui nhộn, hiện đại và đầy tính nữ quyền.

Với cánh mày râu, sắc hồng cũng có nhiều “đất diễn” hơn trong tủ đồ của các quý ông. Các phong cách phối đồ với màu hồng được nam giới ưa chuộng có thể kể đến như tone-sur-tone (phối nhiều sắc hồng đậm nhạt trong cùng một set đồ, chẳng hạn suit hồng pastel đi kèm sơ mi hồng nude), high-low mix (kết hợp áo blazer hồng với jeans, sneaker hồng với đồ thể thao) hay sử dụng phụ kiện hồng làm điểm nhấn (túi mini, giày, thắt lưng hồng pastel)…

Công nghệ lên tiếng với Galaxy A56 5G màu hồng mới

Thị trường công nghệ cũng đang đóng góp tích cực trong việc giúp màu hồng phá vỡ định kiến. Trong đó, phải kể đến những sản phẩm di động đột phá, hướng đến mọi giới tính, độ tuổi, phong cách như Galaxy A56 5G màu hồng mới. Sở hữu sắc hồng lấp lánh, biến chuyển sắc độ tinh tế dưới nắng, thiết bị của Samsung toát lên vẻ tinh tế, thanh lịch thường thấy ở các sản phẩm cao cấp. Chính tính linh hoạt của màu hồng trên dòng điện thoại này đã mở ra tiềm năng vô hạn trong việc tiếp cận mọi đối tượng người dùng, không phân biệt giới tính hay tuổi tác.

Đại sứ thương hiệu Galaxy A Series - HIEUTHUHAI rạng rỡ trong outfit và phụ kiện “full” hồng.

Không dừng ở câu chuyện màu sắc, thiết kế của Galaxy A56 5G màu hồng mới còn tối ưu hóa theo phong cách sống năng động của cả nam giới và phụ nữ. Thiết kế mỏng nhẹ 7,4 mm với kính cường lực Gorilla Glass Victus+ cho cả 2 mặt trước sau, kết hợp cùng khung viền kim loại và cụm Camera Island liền lạc, cho cảm giác cầm nắm thoải mái và đẳng cấp. Điều này giúp ích nhiều cho người dùng nữ, vốn luôn gặp khó khăn khi sử dụng những chiếc điện thoại cồng kềnh trong thời gian dài.

Đối với nam giới, yêu thích hiệu năng mạnh mẽ và khả năng giải trí vượt trội, Galaxy A56 5G màu hồng mới mang đến chất lượng hiển thị vượt trội nhờ công nghệ Vision Booster mới, kết hợp độ sáng 1200 nits sắc nét ngay cả khi dùng ngoài trời. Không gian hiển thị rộng lớn với kích thước màn hình 6,7 inch cùng viền màn hình siêu mỏng, cho trải nghiệm xem phim, chiến game đỉnh cao. Đây hứa hẹn là chiến hữu được việc, có thể song hành cùng anh em cả ngày dài bận rộn.

Smartphone thuộc phân khúc cận cao cấp thường bị đánh giá là phiên bản cắt giảm tính năng so với các dòng flagship. Tuy nhiên, Galaxy A56 5G màu hồng mới là trường hợp ngoại lệ. Người dùng không phải đánh đổi bất kỳ yếu tố nào để có được vẻ ngoài bóng bẩy cùng màu hồng ấn tượng trên thiết bị. Ngược lại, đây là một sự kết hợp hoàn hảo giữa thiết kế và tính năng, nơi người dùng có trọn bộ tính năng trí tuệ nhân tạo Awesome Intelligence đẳng cấp và camera nâng cấp vượt trội.

Galaxy A56 5G hồng mới là món phụ kiện đầy nổi bật, giúp giới trẻ thể hiện cá tính.

Nếu từng phải vất vả chụp cả trăm tấm để chọn được một biểu cảm hay góc mặt ưng ý, người dùng nay có thể tiết kiệm thời gian bằng việc sử dụng tính năng Best Face. Tính năng này cho phép chủ động chọn biểu cảm và góc mặt ưng ý từ hàng loạt đề xuất của điện thoại, ngay cả khi đã chụp xong, đảm bảo ai trong nhóm cũng xinh lung linh. Người dùng cũng không còn phải đau đầu khi không nhớ tên bài hát yêu thích bởi tính năng Song Search cho phép nhận diện bài hát chỉ với vài giai điệu hoặc tiếng ngân nga. Tính năng Create Filter là bí quyết để tạo nên bộ lọc màu riêng từ một bức ảnh mẫu ưng ý, giúp thăng hạng quá trình sáng tạo nội dung.

Đặc biệt, “át chủ bài” trên Galaxy A56 5G màu hồng mới chính là trợ lý AI thông thái Gemini Live. Chỉ bằng việc nhấn và giữ phím ở cạnh bên, người dùng có thể triệu hồi Gemini Live để tham khảo lời khuyên trong mọi vấn đề, bằng chính tiếng Việt. Từ cung cấp mẹo vặt hàng ngày như sửa xe, xử lý vết bẩn, gợi ý món ăn đến xem bản đồ sao, phán thần số học… Gemini Live có thể trò chuyện cùng bạn một cách tự nhiên như ngôn ngữ giao tiếp hàng ngày. Người dùng thậm chí còn chia sẻ camera, chia sẻ màn hình để Gemini Live nhìn thấy vấn đề một cách trực quan và đưa ra lời khuyên theo thời gian thực.

Gemini Live - trợ thủ AI thông minh vượt trội được trang bị trên Galaxy A Series thế hệ mới.

Sự xuất hiện của Galaxy A56 5G màu hồng phản ánh một xu hướng mới của thị trường công nghệ, nơi không còn bất kỳ chuẩn mực cố định nào về màu sắc, độ tuổi hay giới tính. Tất cả nhường chỗ cho thiết kế đậm tính thẩm mỹ, dẫn đầu xu hướng và các cải tiến công nghệ có ý nghĩa. Thay vì áp đặt những khẩu hiệu như “blue for boys, pink for girls” từng thịnh hành ở thế kỷ trước, Samsung đang trao quyền để người dùng lựa chọn một lối sống dẫn đầu, nơi bạn được tự do thể hiện cá tính và phong cách mà không gặp bất cứ rào cản nào.