Khi chiếc xe đường dài vừa dừng bánh, bầu trời Đà Lạt còn lác đác mây, gió sớm se lạnh. Minh Đức kéo chiếc vali lớn, gửi lên xe trung chuyển về khách sạn, kịp để đồ, rửa mặt cho tỉnh táo rồi men theo con đường nhỏ ra khu Hoà Bình. Một ly bạc xỉu nóng hổi trên tay, hương cà phê thoang thoảng quyện vào những cơn gió lạnh đầu ngày.

"Đó là một buổi sáng đầu tháng 8, tôi và cộng sự vừa đến Đà Lạt lúc 3h, khi về khách sạn ở khu Hòa Bình thì trời mới gần 4h. Thay vì nghỉ ngơi, tôi quyết định đi dạo quanh khu vực này và bất ngờ trước vẻ đẹp rất khác của Đà Lạt lúc sáng sớm", Minh Đức kể với Tri Thức - Znews. Anh đi quanh khu Hòa Bình và chợ Đà Lạt, cảm nhận nhịp sống đời thường của thành phố trong giờ khắc giao thoa giữa đêm và ngày.

Trong không gian bảng lảng sương, từng ánh sáng đầu tiên của ngày mới le lói sau rặng cây, vài tiểu thương bắt đầu dọn hàng, vài người tập thể dục, còn khách du lịch lác đác góc phố.

Đức mô tả đó là ngày Đà Lạt đón bình minh cực đẹp, tuy không quá rực rỡ nhưng những gam màu buổi sáng lại mang đến cho anh những cảm xúc rất khác lạ.

Trên những chiếc ghế nhựa bày sẵn ven đường, từng nhóm người ngồi trò chuyện, đọc sách, chơi vài bản nhạc guitar. Đằng xa, những gánh hàng rong bốc khói nghi ngút, báo hiệu một buổi sáng mới đã bắt đầu.

"Trong ấn tượng đầu tiên của tôi, Đà Lạt 4h sáng nhẹ nhàng và bình yên, không còn cảnh du khách đông nườm nượp hay những gian hàng rộn ràng, mà chỉ là một không gian tĩnh mịch", Đức nói.

Nhiều lần ghé Đà Lạt để sáng tác và tìm cảm hứng, Đức nhận xét thành phố nay đông đúc hơn xưa, song vẫn giữ được nét đẹp lãng mạn và đặc trưng. "Đà Lạt không chỉ là nơi chữa lành, mà còn cho tôi nhiều cảm hứng sáng tạo văn hóa và nghệ thuật. Với khí hậu se lạnh, không gian trong lành, tôi luôn tìm thấy nguồn năng lượng mới mỗi khi trở lại đây", anh nói.

Travel blogger truyền cảm hứng du lịch qua những câu chuyện đầy màu sắc về những điểm đến mới lạ, những trải nghiệm độc đáo mà họ khám phá được trong hành trình. Những bài viết, video hay hình ảnh của họ không chỉ mang lại kiến thức về địa lý, mà còn khơi gợi niềm đam mê khám phá thế giới. Đọc sách là một phần không thể thiếu trong hành trình này, giúp họ tìm hiểu sâu sắc hơn về văn hóa, lịch sử và con người ở mỗi nơi.

Mục Du lịch - Ẩm thực giới thiệu chân dung travel blogger kiêm tác sách, những con người lan tỏa nguồn cảm hứng xê dịch và tiếp nạp tri thức.

> Xem thêm: Travel blogger Đinh Hằng: Thật khó để cô đơn khi du lịch một mình