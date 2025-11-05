Đà Lạt vào mùa dã quỳ đẹp nhất năm

Tháng 11, Đà Lạt trở thành thiên đường rực rỡ sắc vàng khi hoa dã quỳ đồng loạt nở rộ khắp triền đồi và con đường nhỏ quanh co.

Đường vành đai hồ Tuyền Lâm

Cuối thu, đầu đông, những triền đồi và cung đường quanh Đà Lạt lại được phủ kín bởi sắc vàng ươm của hoa dã quỳ, tạo nên khung cảnh rực rỡ đặc trưng. Từ giữa tháng 10 đến tháng 12, Đà Lạt bước vào mùa hoa dã quỳ khoe sắc, thời điểm nhiều du khách đổ về săn ánh nắng vàng len qua những cánh hoa. Năm nay, đường vành đai hồ Tuyền Lâm, hướng khu du lịch Thác Bảo Đại - Huyền Trân Công Chúa (phường Xuân Hương), là điểm ngắm hoa mới đang được nhiều du khách yêu thích. Theo gợi ý của nhiếp ảnh gia Phan Quốc Dũng (Đà Lạt), từ đầu đường vành đai, du khách có thể rẽ vào con đường đất nhỏ khoảng 400 m để bắt gặp những khóm dã quỳ cao lớn, nở rộ rực rỡ ở làng Quảng Thừa - một góc check-in mới giữa mùa vàng cao nguyên.

Cao tốc Liên Khương - đèo Prenn

Từ cuối tháng 10, khu vực chân đèo Prenn lại khoác lên mình vẻ đẹp quyến rũ của sắc vàng dã quỳ phủ kín các triền đồi. Hoa dã quỳ còn được gọi là hướng dương Mexico hay sơn quỳ, cúc quỳ. Tuy không nở to như hướng dương, nhưng nhờ mọc thành từng bụi cao 2-3 m, khi hoa bung nở tạo nên một bức tranh rực rỡ đầy sức sống. Đứng trên tảng đá đặc trưng giữa đồi, du khách có thể ghi lại những khung hình ấn tượng với bức tường hoa vàng và rừng thông xanh thẳm phía sau.

Đạ Ròn (Đơn Dương)

Cách trung tâm Đà Lạt khoảng 30 km, Đạ Ròn, xã Đơn Dương, là một trong những tọa độ ngắm hoa dã quỳ ấn tượng, với những ngọn đồi phủ kín hoa vàng. Hoa dã quỳ nở rộ như mang ánh nắng trở lại cao nguyên, được xem như loài hoa báo hiệu mùa khô đã đến. Theo kinh nghiệm của NAG, sáng sớm hoặc cuối chiều là thời điểm lý tưởng để chụp ảnh, khi ánh nắng dịu nhẹ, tạo nên bức tranh cao nguyên rực rỡ với sắc vàng của dã quỳ điểm xuyết giữa trời xanh và rừng thông trải dài.

Đại học Đà Lạt

Thành lập năm 1976, Đại học Đà Lạt (phường Lâm Viên - Đà Lạt) nằm trên một đồi thông thơ mộng giữa trung tâm thành phố. Mỗi khi chớm đông, sân trường lại rực rỡ sắc vàng cam của hoa dã quỳ, mang đến vẻ đẹp trong trẻo, dịu dàng đặc trưng của cao nguyên. Theo nhiếp ảnh gia Quốc Huy (Đà Lạt), năm nay lượng hoa trong khuôn viên trường không nhiều như trước, song vẫn là điểm dừng chân đáng ghé thăm. Dọc theo những con dốc thoai thoải, du khách có thể vừa ngắm sắc hoa nở rộ, vừa chiêm ngưỡng các công trình kiến trúc cổ kính mang dấu ấn thời gian.