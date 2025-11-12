Đà Nẵng, Hội An ngoạn mục trong phim 'bom tấn' xứ Hàn

Trong hồi kết bom tấn "As You Stood By", Việt Nam hiện lên bình yên với bãi biển Mỹ Khê, phố cổ và chợ truyền thống. Đà Nẵng và Hội An được chọn làm bối cảnh cho cuộc sống mới của nhân vật.

Trong tập cuối của loạt phim As You Stood By, các nhân vật chính sau hàng loạt biến cố cuộc đời đã chọn Việt Nam làm nơi bắt đầu chương mới. Nhiều khung cảnh đường sá tấp nập, phố đêm, bãi biển đến những quán tạp hóa thân thuộc của Việt Nam xuất hiện trên bom tấn xứ Hàn khiến khán giả thích thú.

Theo tiết lộ, hồi kết As You Stood By do một ê-kíp Việt Nam trực tiếp tham gia sản xuất khi đoàn phim làm việc tại đây.

Khung cảnh Việt Nam xuất hiện trong hồi kết As You Stood By. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Điều này cho thấy từ The Creator của Hollywood, A Tourist's Guide to Love của Netflix, Taxi Driver 2 của Hàn Quốc đến As You Stood By, Việt Nam ngày càng trở thành điểm đến quen thuộc của các đoàn phim quốc tế.

"Hai địa điểm được đoàn làm phim Hàn Quốc 'chọn mặt gửi vàng' lần này là Đà Nẵng và Hội An", Noan Đỗ, founder của Studio Noah - công ty cung cấp chính dịch vụ sản xuất cho đoàn phim Hàn ở tại Việt Nam - nói với Tri Thức - Znews.

4 địa điểm xuất hiện "ngoạn mục"

Theo Noan, Đà Nẵng được chọn vì đáp ứng trọn vẹn yêu cầu về bối cảnh, cảnh quan và dịch vụ hậu cần của đoàn Hàn Quốc.

Noan Đỗ, founder của Studio Noah. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Thành phố có nhiều đường bay thẳng từ Seoul, Busan, Daegu, chỉ mất khoảng 4-5 giờ di chuyển. Nơi đây sở hữu bãi biển đẹp, cảnh quan đa dạng cùng hệ thống nghỉ dưỡng đáp ứng nhu cầu của cả diễn viên lẫn ê-kíp hậu trường.

Nơi đây cũng được đánh giá là điểm đến sạch, an toàn, người dân thân thiện, với nhiều dịch vụ phục vụ du khách Hàn Quốc như thực đơn tiếng Hàn hay nhân viên có thể giao tiếp cơ bản.

Những địa điểm cụ thể xuất hiện trong bộ phim gồm:

Chợ Cồn - nơi được đoàn làm phim Hàn Quốc lựa chọn vì mang đậm không khí chợ truyền thống Việt Nam. Họ muốn tìm một bối cảnh chợ truyền thống sôi động, gần gũi đời sống thường ngày, khác hẳn các trung tâm thương mại hiện đại. Mục đích là để nhân vật chính hòa mình vào nhịp sống địa phương và giúp khán giả cảm nhận rõ nét văn hóa chợ Việt.

Bãi biển Mỹ Khê: Với bờ cát trắng mịn trải dài hơn 30 km, bãi biển được chọn làm bối cảnh cho phân cảnh lướt sóng và dạo biển, biểu tượng cho sự bình yên và khởi đầu mới trong cuộc sống của 2 nhân vật chính ở hồi kết.

Trong quá trình sản xuất, ê-kíp còn chuẩn bị phương án dự phòng. Nếu sóng ở Mỹ Khê không đủ cao, đoàn sẽ chuyển sang bãi biển Cửa Đại (Hội An) và sử dụng flycam để ghi hình toàn cảnh, tùy theo điều kiện thời tiết nhằm tối ưu thời gian quay và bắt trọn những khung hình đẹp nhất.

Diễn viên Lee Moo-saeng chia sẻ khoảnh khắc 2 bạn diễn cầu nguyện trên sông Hoài. Ảnh: @leemusaeng_official.

Phố cổ Hội An được chọn làm bối cảnh cho cảnh chèo thuyền, một trong những phân đoạn mang tính biểu tượng nhất của hồi kết phim.

Theo yêu cầu của đạo diễn và ê-kíp Hàn Quốc, bối cảnh cần thể hiện được nét văn hóa, tâm linh đặc trưng của Việt Nam mà vẫn đảm bảo yếu tố thẩm mỹ trên màn ảnh, để các nhân vật gửi gắm những lời cầu nguyện tốt đẹp cho bản thân.

Ê-kíp Việt Nam đã đề xuất ghi hình hoạt động chèo thuyền thả hoa đăng trên sông Hoài, nghi lễ truyền thống có từ lâu đời. Mỗi ngọn đèn tượng trưng cho ánh sáng hy vọng, xua đi điều không may và cầu bình an, may mắn.

Đại diện Studio Noah chia sẻ đoàn phim đặc biệt ấn tượng với cảnh tượng lung linh khi hàng trăm ngọn hoa đăng trôi trên mặt nước.

"Chúng tôi tự hào vì có thể giới thiệu một nét văn hóa tâm linh và nghệ thuật dân gian Việt Nam đến bạn bè quốc tế. Hoạt động này không chỉ mang giá trị du lịch mà còn là khoảnh khắc lắng đọng, kết nối con người với thiên nhiên và văn hóa dân tộc", Noan Đỗ nói.

Khách sạn ở Hội An: Khung cảnh nữ chính bắt đầu cuộc sống mới tại Việt Nam được chọn quay ở khách sạn trên đường Nguyễn Phan Vinh, Hội An. Đạo diễn muốn tìm một không gian vừa có chiều sâu thẩm mỹ, vừa thể hiện tinh thần sống an nhiên và khách sạn đáp ứng trọn vẹn điều đó.

Cơ sở lưu trú này mang phong cách thiết kế thủ công (handcrafted), lấy cảm hứng từ triết lý sống chậm và sự trân trọng những gì tự nhiên nhất.

Từng bức tường vôi, mảng gỗ, thanh tre, viên gạch cũ hay món nội thất tái chế đều được chăm chút bằng tay, mang trong mình câu chuyện riêng về thời gian và con người.

Jeon So-nee và Lee Yoo-mi check-in tại bãi biển Mỹ Khê, nơi ghi hình cảnh cuối mang biểu tượng khởi đầu mới của hai nhân vật chính. Ảnh: @somewheregreeny.

"Dị ứng" rau ngò

Quá trình sản xuất As You Stood By diễn ra trong 2 tháng đầu năm 2025, gồm giai đoạn tiền kỳ vào tháng 1 và quay phim vào tháng 2.

Do chỉ thực hiện vài cảnh cuối, đoàn Hàn Quốc lưu lại Việt Nam vỏn vẹn một tuần, nhưng toàn bộ công tác chuẩn bị trước đó đã được thực hiện từ xa giữa hai ê-kíp.

Phía Hàn Quốc giao cho đối tác Việt Nam phụ trách toàn bộ khâu hậu cần, từ khảo sát bối cảnh, xin giấy phép quay với chính quyền trung ương và địa phương, chuẩn bị thiết bị, nhân sự, đến tìm kiếm nơi lưu trú và phương tiện di chuyển.

"Nhiều thành viên chia sẻ trong buổi tiệc chia tay rằng sau khi về nước, họ dự định quay lại Việt Nam cùng gia đình, bạn bè hoặc người yêu để du lịch, đặc biệt là đến Đà Nẵng cũng như Hội An", đại diện studio nói.

Không chỉ dừng lại ở đó, đội ngũ biên kịch của phim còn tiết lộ ý định viết thêm các kịch bản mới lấy bối cảnh tại Việt Nam.

Nam diễn viên Lee Moo-saeng đi dạo trong chợ Cồn. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Trong suốt quá trình ghi hình, ê-kíp Việt Nam mỗi ngày đều giới thiệu cho đoàn Hàn Quốc nếm thử các món ăn đặc trưng của địa phương.

"Người Hàn vốn thích vị đậm đà và cay nhẹ, nên đa số món Việt đều hợp khẩu vị", đại diện studio chia sẻ.

Trong đó, mì Quảng, bánh xèo, bún thịt nướng, hải sản tươi sống và cà phê ven biển là những món được đoàn Hàn yêu thích nhất. Một chi tiết thú vị là hầu hết thành viên trong đoàn đều "dị ứng" rau ngò, chỉ cần nhìn thấy là từ chối món ăn ngay.

Bãi biển Mỹ Khê xuất hiện trong bom tấn của Hàn Quốc và trang cá nhân của nữ diễn viên Jeon So-nee. Ảnh: Nhân vật cung cấp, @somewheregreeny.

Thách thức lớn nhất trong quá trình quay phim đến từ thời tiết, khi nhiều ngày mưa nặng hạt khiến ê-kíp phải linh hoạt thay đổi kế hoạch, tranh thủ từng khoảnh khắc nắng đẹp để ghi hình.

"Nhưng nếu khán giả xem phim, họ sẽ cảm nhận được tất cả nỗ lực ấy và Việt Nam thực sự là điểm dừng chân yên bình, nơi hội tụ đủ mọi cảnh quan từ biển đến núi, từ đô thị sôi động đến làng quê mộc mạc.

Ẩm thực phong phú, con người thân thiện, dịch vụ chất lượng và chi phí hợp lý. Tất cả làm nên sức hút riêng của Việt Nam", Noan Đỗ nói.

As You Stood By (tựa Việt: Tội ác kẻ làm ngơ) là series bao gồm 8 tập, xoay quanh câu chuyện về hai người phụ nữ bị dồn đến đường cùng và cách họ biến nỗi sợ thành sức mạnh để giành lại quyền được sống. Hui-Su (do Lee Yoo-mi thủ vai) bị mắc kẹt trong cuộc hôn nhân ngột ngạt, bị chồng bạo hành thể xác lẫn tinh thần. Bạn thân của cô, Eun-Su (do Jeon So-nee đóng), là người duy nhất phát hiện bí mật hôn nhân của Hui-Su. Sau ít ngày ra mắt, As You Stood By đã leo thẳng lên vị trí top 1 Netflix Hàn Quốc, đồng thời lọt top trending tại nhiều quốc gia châu Á. Tác phẩm với đề tài tội phạm, giật gân, được khán giả yêu thích nhờ câu chuyện hấp dẫn cùng màn trình diễn đầy cảm xúc của hai nữ chính.