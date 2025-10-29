Đà Nẵng mưa trắng trời, Huế, Hội An vẫn chìm trong biển ngập

Cơn lũ lịch sử rút dần để lại ngổn ngang bùn đất. Trước đó, bà con trong chợ kê hàng hóa ở vị trí cao, song lũ lớn khiến đồ đạc trôi dạt khắp nơi gây khó khăn trong việc thu hồi. Hiện, mực nước tại đây đã xuống dưới đầu gối. Bà Nguyễn Thị Bảy (50 tuổi, người bán hoa quả tại chợ) cho biết dù rất ngán cảnh dọn lũ từ nhà đến kiosk ở chợ, bà chỉ mong nước rút để công việc trở lại. "Trời lại mưa nhưng thôi mưa giúp trôi bùn cũng được", bà nói. Ảnh: Quốc Anh.