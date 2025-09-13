Đà Nẵng siết du lịch mạo hiểm sau vụ khách tử vong tại núi Sơn Trà

Doanh nghiệp kinh doanh mô hình du lịch mạo hiểm như dù lượn, môtô nước... ở Đà Nẵng không đủ giấy phép hoặc không đảm bảo an toàn sẽ bị đình chỉ hoạt động trong đợt kiểm tra sắp tới.

Du khách ngắm TP Đà Nẵng từ trên cao thông qua bộ môn dù lượn. Ảnh: DLMT.

Ngày 12/9 (2 tháng kể từ khi nam du khách TP.HCM gặp tai nạn dù lượn ngày 8/7), Phó chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi ký văn bản giao Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch TP Đà Nẵng phối hợp cùng cơ quan chức năng kiểm tra, rà soát các đơn vị tổ chức kinh doanh hoạt động du lịch mạo hiểm trên địa bàn.

Bà Thi đưa ra 2 yêu cầu. Một là kiểm tra, bảo trì và nâng cấp cơ sở vật chất thường xuyên, hướng dẫn cảnh báo an toàn rõ ràng cho du khách. Hai là tăng cường thanh tra, giám sát hoạt động kinh doanh công ty cung cấp sản phẩm có tính chất mạo hiểm nhằm ngăn chặn kịp thời hành vi gây mất an toàn cho du khách.

Trong trường hợp cần thiết, cơ quan phụ trách có thể yêu cầu đình chỉ hoặc ngưng hoạt động nếu không thỏa mãn các quy định.

Du khách trải nghiệm hoạt động môtô nước trên bãi biển Mỹ Khê (Đà Nẵng). Ảnh: MNĐN.

Ngoài ra, các khu vực du lịch trong thành phố sẽ được siết chặt an ninh trong thời gian tới nhằm đảm bảo an ninh, trật trự, tạo độ an toàn cho khách du lịch tham quan.

Trước đó, ngày 8/7, ông H.Q.T (36 tuổi, ngụ TP.HCM) bị rơi xuống rừng tại Đà Nẵng khi trải nghiệm bộ môn dù lượn dưới sự dẫn dắt của phi công L.M.P (41 tuổi).

Nam du khách được tìm thấy trong tình trạng đã tử vong tại khu vực bãi Nam thuộc bán đảo Sơn Trà, gần resort Biển Đông vào lúc 19h25. Người cầm lái cũng bị thương và đưa đến bệnh viện ngay sau đó.

Công ty TNHH MTV & DV Tropical Forest (đơn vị khai thác dịch vụ dù lượn) chịu trách nhiệm đưa nạn nhân về TP.HCM và lo hậu sự, thông tin từ Phó Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch TP Đà Nẵng.

Hiện, ngoài đơn vị trên, 4 cơ sở khác được cấp phép phục vụ du khách bộ môn dù lượn không động cơ tại bãi dù lượn Sơn Trà gồm Công ty TNHH Du lịch Dù lượn Miền Trung, Công ty TNHH Đà Nẵng Bay, Công ty Cổ phần Dù lượn Đà Nẵng và Công ty TNHH Lữ Hành Tâm Phát.