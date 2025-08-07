Đã xác định nhóm đối tượng đánh hội đồng thiếu nữ 14 tuổi ở Cần Thơ

UBND xã Trần Đề (TP Cần Thơ) có báo cáo gửi UBND TP Cần Thơ về cháu Lê Ngọc N. (SN 2011) ở xã này bị đánh hội đồng vào chiều 6/8, trong đó xác nhận đã có danh tính những đối tượng tham gia đánh cháu.

Theo báo cáo của UBND xã Trần Đề, vụ việc xảy ra vào khoảng 14h ngày 6/8 gần khu vực bến tàu Superdong (ấp Đầu Giồng, xã Trần Đề). Các đối tượng tham gia đánh cháu N, gồm: Nguyễn Gia Hân (SN 2011), Lâm Thị Bảo Ngân (SN 2012) và Nguyễn Kim Yến (SN 2010, cùng ngụ ấp Cảng, xã Trần Đề).

Nhóm này dùng tay, chân, mũ bảo hiểm để đánh cháu Lê Ngọc N. (SN 2011, ngụ ấp Nhà Thờ, xã Trần Đề). Còn Trần Thị Thanh Quyên (SN 2012, ngụ ấp Cảng, xã Trần Đề) là người quay clip đánh nhau. Người đăng video clip có tên là Ý (chưa rõ nhân thân, hiện đang xác minh).

Hình ảnh cháu N. bị nhóm đối tượng đánh đập dã man vào chiều 6/8.

UBND xã Trần Đề đã đến nhà cháu N. thăm hỏi, động viên, đưa cháu đến Trung tâm y tế khu vực Trần Đề để kiểm tra sức khỏe và hỗ trợ 2 triệu đồng cho gia đình cháu trong thời gian nằm viện do hoàn cảnh khó khăn. Theo báo cáo của cơ quan y tế, qua thăm khám, chụp hình, siêu âm cho thấy cháu N. bị tổn thương phần mềm, cần nằm viện theo dõi.

Như đã thông tin, khoảng 22h ngày 6/8, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn video clip dài 36 giây, thể hiện hình ảnh một nhóm đối tượng nữ lao vào đánh một thiếu nữ.

Theo đoạn video, không chỉ là hét, chửi thề, nhóm đối tượng dùng tay, chân đánh đánh thiếu nữ. Mặc cho thiếu nữ la khóc thảm thiết, ngã xuống, nhóm này vẫn lao vào đánh. Hiện vụ việc đang được Công an xã Trần Đề điều tra làm rõ, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.