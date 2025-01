Đặc ken khách ở Bến tàu du lịch Nha Trang

Hơn 8.500 khách du lịch trong và ngoài nước tập trung tại Bến tàu du lịch Nha Trang, đợi sang đảo tắm biển, tham quan, bất chấp thời tiết se se lạnh vào sáng ngày 31/1.

Đoàn khách Hàn Quốc xếp hàng đợi lên tàu tại Bến tàu du lịch Nha Trang sáng 31/1. Ảnh: Tường Vi.

Sáng ngày 31/1 (tức mùng 3 Tết), thời tiết Nha Trang (Khánh Hòa) dao động 21-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất rơi vào khoảng 28 độ C lúc 14h, theo AccuWeather.

Đông đảo du khách có mặt tại Bến tàu du lịch Nha Trang đợi di chuyển qua hệ thống đảo (chẳng hạn hòn Mun, hòn Tằm, Robinson, hòn Miễu...) để vui chơi, lặn biển, bất chấp tiết trời se se lạnh.

Bến tàu du lịch Nha Trang lúc 10h30 sáng 31/1. Ảnh: Tường Vi.

Trả lời Tri Thức - Znews, ông Trần Văn Phú, Trưởng phòng quản lý Bến tàu du lịch Nha Trang, cho biết tính riêng ngày 31/1, bến dự kiến phục vụ hơn 8.500 hành khách, cao nhất trong 3 ngày (29-31/1, mùng 1-3 Tết). Trong đó, mùng 1, đơn vị đón lượng khách khá khiêm tốn khoảng 2.600 khách.

Ông Phú cho biết thêm bên cạnh việc nhắc nhở chủ cá nhân, thuyền viên tuân thủ an toàn giao thông đường thủy, chúng tôi cũng phối hợp với cơ quan chức năng, công an để đảm bảo trật tự, an toàn cho du khách, đặc biệt vào dịp cao điểm.

Du khách ngoại lần lượt di chuyển từ xe du lịch đến tàu để qua các đảo ở Nha Trang ngày 31/1. Ảnh: Tường Vi.

Theo ghi nhận, 9h sáng cùng ngày, các tàu tại khu vực trên xuất và rời bến liên tục, hoạt động hết công suất để vận tải khách.

Khác với năm ngoái, lượng khách nội địa có nhu cầu sử dụng Bến tàu qua đảo năm nay tương đối đông so với cùng thời điểm Tết Nguyên đán năm 2024, song khách ngoại vẫn chiếm đa số. Khách nước ngoài từ Đài Loan (Trung Quốc), Hàn Quốc, châu Âu... chủ yếu di chuyển theo đoàn.

Anh Phan Thành, hướng dẫn viên tại một công ty du lịch có trụ sở ở đường Biệt Thự (Nha Trang), cho biết đơn vị đón đa dạng dòng khách ngoại đến Nha Trang vào dịp Tết năm nay, thay vì chỉ khách châu Á.

Sáng 31/1, anh phụ trách đưa đoàn 33 khách Âu đa quốc tịch tham quan đảo. Số lượng khách đông, cơ sở này bố trí tàu gỗ lớn, sức chứa khoảng 45 khách.

Cano cấp tập ra vào bến để đón khách. Ảnh: Tường Vi.

Trong khi đó, du khách nội địa từ TP.HCM, Đồng Nai, Đắk Lắk... cũng đổ về phố biển vui chơi, đẩy công suất buồng phòng tại địa phương tăng cao.

Ông Võ Quang Hoàng, chủ tịch Chi hội Khách sạn Khánh Hòa, thuộc Hiệp hội Du lịch Nha Trang - Khánh Hòa, thông tin ngày 27/1, đa số khách sạn từ 3 sao trở lên và các resort trên địa bàn TP Nha Trang đã gần hết phòng. Tỷ lệ lấp đầy trên 85% vào 30/1-2/2.

Bên ngoài cổng Bến tàu du lịch Nha Trang. Ảnh: Tường Vi.

Bên cạnh đó, thời điểm "sốt" vé máy bay tại đây rơi vào ngày trước và trong Tết (25/1-2/2).

Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh dự báo có khoảng 1.159 chuyến bay cất hạ cánh tại cảng (tăng khoảng 8% so với tuần bay hiện tại), trong đó có 377 lượt chuyến nội địa.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2024, Khánh Hòa có tổng 1.189 cơ sở lưu trú từ 5-1 sao với 66.185 phòng, tăng 8 điểm nghỉ so với cả năm 2023.

Năm 2025, Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa kỳ vọng đón 11,8 triệu lượt khách du lịch, trong đó, 6,6 triệu lượt khách nội địa và 5,2 triệu lượt khách quốc tế. Doanh thu du lịch đạt 60.000 tỷ đồng .