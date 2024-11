Đại ca giang hồ một thời Bình 'Kiểm' vừa ra tù đã bị bắt giữ

Một nguồn thông tin cho hay Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an phía Nam phối hợp cùng một số đơn vị liên quan, bắt giữ đại ca giang hồ một thời Bình “Kiểm”, tức Phạm Đức Bình (54 tuổi, quê Quảng Ninh)

Thông tin cho hay Bình “Kiểm” bị bắt để điều tra liên quan đến một vụ mua bán vũ khí quân dụng của đối tượng có biệt danh V. “mèo”.

Bình “kiểm” từng bị tuyên án 28 năm tù về các tội “Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản” và “Mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.

Với nhiều lần giảm án, sau gần 20 năm, Bình “Kiểm” ra tù trước thời hạn và sinh sống ở TP.HCM.

Nguồn thông tin cho hay gần đây có một số đối tượng có ân oán cũ tìm tới và Bình “Kiểm” liên hệ mua súng để phòng thân, nhưng hành vi bị phát giác và bị bắt giữ để điều tra.

Được biết, Phạm Đức Bình, có biệt danh Bình “Kiểm”, vì từng tham gia vào lực lượng Kiểm soát quân sự ở TP.HCM. Sau khi rời quân đội, Bình “Kiểm” dấn thân vào giang hồ và với bản chất ngang tàng, hung hãn đã nhanh chóng trở thành đàn anh số má.

Vào tù ra tội nhiều lần, càng làm cho Bình “Kiểm” có số má trong giới giang hồ. Bình “Kiểm” từng gây hấn với nhiều dân anh chị ở TP.HCM một thời, trong đó có lần thách thức ông trùm Năm Cam (tức Trương Văn Cam).

Cuối năm 2005, Bình “Kiểm” cùng đàn em thực hiện vụ bắt cóc thiếu gia Trầm Trọng Ngân, con của đại gia Trầm Bê, để đòi tiền chuộc 10 triệu USD . Tuy nhiên, lực lượng Công an TP.HCM đã nhanh chóng điều tra, bắt giữ toàn bộ băng nhóm giang hồ của Bình “Kiểm”.

Bình “Kiểm” lãnh 28 năm tù về 2 tội danh trên. Các đàn em cũng lãnh 18-23 năm tù.

Hoạt động trong giới giang hồ, Bình “Kiểm” luôn thích chơi súng, đạn. Và lần này, khi trở về chưa được bao lâu, Bình “Kiểm” bị bắt giữ trở lại vì liên quan đến súng.

