Đại gia bí ẩn 'mua sỉ' bộ sưu tập 20 siêu xe McLaren

Toàn bộ 20 siêu xe McLaren trong bộ sưu tập huyền thoại của ông Mansour Ojjeh đã chính thức thuộc về tay một nhà sưu tập duy nhất, đánh dấu thương vụ lịch sử trong giới chơi xe toàn cầu.

Trong thế giới sưu tầm xe, rất ít thương vụ có thể trở thành dấu mốc lịch sử. Tuy nhiên, thương vụ bán trọn bộ sưu tập McLaren của cố doanh nhân và nhân vật nổi tiếng trong làng đua xe, Mansour Ojjeh, vừa qua đã làm được điều đó.

Trong vòng chưa đầy 2 tháng, bộ sưu tập gồm 20 chiếc siêu xe McLaren độc bản của doanh nhân Mansour Ojjeh đã tìm được chủ sở hữu mới. Đặc biệt hơn, người mua là một cá nhân duy nhất.

Theo thông cáo từ Tom Hartley Jnr, toàn bộ 20 chiếc McLaren trong bộ sưu tập đã được bán thành công cho một người mua duy nhất, với mức giá không được tiết lộ. Điều này giúp bảo toàn tính nguyên vẹn của bộ sưu tập vốn được đánh giá là quan trọng nhất trong lịch sử McLaren từng được tập hợp.

Điểm khiến bộ sưu tập của Ojjeh trở nên đặc biệt không chỉ nằm ở số lượng mà còn ở sự chú trọng tuyệt đối đến từng chi tiết. Mỗi chiếc xe đều là chiếc cuối cùng của dòng sản phẩm tương ứng, thể hiện niềm đam mê của ông với sự chính xác và giá trị lịch sử. Gần như tất cả những chiếc xe trong bộ sưu tập này vẫn còn trong tình trạng "mới tinh", được McLaren trực tiếp bảo dưỡng và lưu giữ.

Theo đánh giá của giới chuyên môn, giá trị của bộ sưu tập McLaren của ông Mansour Ojjeh có thể vượt mức 70 triệu USD . Tuy nhiên, mức giá mà người mua duy nhất bỏ ra không được tiết lộ.

Trái tim của bộ sưu tập là chiếc McLaren F1 cuối cùng từng được sản xuất, khoác lớp sơn đặt riêng cam Yquem, sau này được cộng đồng sưu tầm tôn vinh là "Mansour Orange". Bên cạnh đó là những kiệt tác hiện đại của McLaren như P1 GTR, Speedtail, Senna, Sabre, Elva và nhiều mẫu xe khác. Tổng thể tạo nên một bộ sưu tập không có đối thủ trong lịch sử xe thể thao hiện đại.

Đây là thành công lớn thứ hai của Tom Hartley Jnr khi ông đứng sau thương vụ bán Bộ sưu tập Bernie Ecclestone, gồm 69 chiếc xe F1 lịch sử, cho Mark Mateschitz, con trai đồng sáng lập Red Bull Dietrich Mateschitz. Những chiếc xe đó từng gắn liền với các huyền thoại đua xe như Juan Manuel Fangio, Stirling Moss, Niki Lauda hay Michael Schumacher.

Bộ sưu tập này quy tụ những chiếc cuối cùng của dòng sản phẩm tương ứng. Thậm chí, màu sơn của những siêu xe này cũng được dành riêng cho vị doanh nhân người Pháp, vốn đã qua đời vào năm 2021.

Trong trường hợp của Ojjeh, quyết định bán trọn gói 20 chiếc McLaren là có chủ ý. Gia đình ông và Tom Hartley Jnr đã từ chối nhiều lời đề nghị kỷ lục chỉ dành riêng cho chiếc McLaren F1, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo toàn toàn bộ bộ sưu tập. Dù danh tính người mua và mức giá cuối cùng vẫn được giữ kín, giá trị biểu tượng của thương vụ đã được khẳng định.

Ông cho biết thêm: "Toàn bộ gia đình Ojjeh đã đặt niềm tin vào chúng tôi để thực hiện thương vụ đặc biệt này – đó là một vinh dự lớn. Chúng tôi tự hào khi đã góp phần bảo đảm rằng bộ sưu tập McLaren tuyệt vời của Mansour sẽ được lưu giữ nguyên vẹn cho các thế hệ tương lai chiêm ngưỡng".

Viên ngọc quý của bộ sưu tập này chính là chiếc McLaren F1 độc nhất mang màu sơn Mansour Orange. Theo Tom Hartley Jnr, nhiều đại gia có tiếng đã đề xuất mức giá hàng chục triệu USD dành riêng cho siêu phẩm này.

Với giới sưu tầm và người hâm mộ McLaren trên toàn cầu, thương vụ này không chỉ là một cuộc mua bán, mà còn là lời khẳng định rằng di sản của Mansour Ojjeh sẽ tiếp tục tồn tại – được lưu giữ như một biểu tượng duy nhất về niềm đam mê, hiệu suất và sự hoàn hảo trong giới chơi siêu xe.