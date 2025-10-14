Đại học đầu tiên ở Hà Nội đón 208 sinh viên Ấn Độ đến học ngành Y khoa

Lần đầu tiên một trường đại học trong nước - Trường Đại học Đại Nam (Hà Nội) đón 208 sinh viên quốc tế đến nhập học ngành Y khoa.

Việc Đại học Đại Nam đón 208 sinh viên quốc tế đến học ngành Y khoa đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong tiến trình quốc tế hóa giáo dục của Việt Nam.

Đại học Đại Nam đón 208 sinh viên Y khoa quốc tế khóa đầu tiên

Trường Đại học Đại Nam (DNU) vừa tổ chức lễ khai giảng chương trình đào tạo Bác sĩ y khoa quốc tế hệ chính quy, với sự tham dự của đại diện Quốc hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đại sứ quán, các bệnh viện đối tác, cùng 208 sinh viên quốc tế và 100 phụ huynh Ấn Độ.

Theo đó, DNU là trường đại học đầu tiên ở miền Bắc đào tạo chương trình Bác sĩ y khoa quốc tế hệ chính quy.

Đáng chú ý, toàn bộ sinh viên trúng tuyển đều vượt qua kỳ thi NEET của Ấn Độ - “cửa ải” khắt khe để vào ngành Y, đồng thời có chứng chỉ IELTS từ 6.5 trở lên, khẳng định chất lượng đầu vào.

DNU là đại học đầu tiên ở miền Bắc đào tạo Bác sĩ y khoa hệ chính quy dành cho sinh viên quốc tế.

Với 208 sinh viên trúng tuyển từ hơn 500 hồ sơ, sự kiện này mở ra chương mới trong hợp tác đào tạo quốc tế, khẳng định năng lực hội nhập của giáo dục Việt Nam.

Phát biểu tại lễ khai giảng, TS Lê Đắc Sơn, Chủ tịch Hội đồng trường Đại học Đại Nam, xúc động nói: “Hôm nay không chỉ là lễ khai giảng của 208 sinh viên quốc tế, mà còn là ngày khai mở chương mới của giáo dục Việt Nam khi chúng ta bước ra thế giới bằng chất lượng thật và niềm tin thật”.

Lễ khai giảng đánh dấu sự kiện lịch sử, chào đón sinh viên quốc tế tiên phong và mở ra bước tiến mới trong quá trình quốc tế hóa giáo dục đại học Việt Nam.

Chương trình đào tạo Y khoa quốc tế 100% bằng tiếng Anh

Chương trình đào tạo Bác sĩ y khoa quốc tế của trường Đại học Đại Nam kéo dài 6 năm, giảng dạy 100% bằng tiếng Anh, bao gồm 2 năm lý thuyết cơ bản và 4 năm thực hành lâm sàng tại các bệnh viện lớn ở Hà Nội.

Với 208 sinh viên nhập học, DNU “lập kỷ lục” là trường có số lượng sinh viên quốc tế theo học đông nhất ngay từ khóa đầu.

Chương trình được thiết kế theo chuẩn quốc tế, kết hợp đào tạo trên giảng đường, thực hành tại trung tâm tiền lâm sàng tại trường và trải nghiệm học tập trên hệ thống mô phỏng hiện đại.

Điểm mới nổi bật là sinh viên được tham gia Global Digital Passport - “hộ chiếu học tập số” ghi nhận năng lực, kỹ năng và lộ trình nghề nghiệp, giúp sinh viên có thể theo đuổi sự nghiệp y khoa tại Ấn Độ hoặc chuyển tiếp sang các quốc gia như Anh, Mỹ, Australia, các quốc gia châu Âu…

Sinh viên Y khoa quốc tế tham quan và trải nghiệm Trung tâm tiền lâm sàng của DNU.

PGS.TS Đào Thị Thu Giang, Hiệu trưởng trường Đại học Đại Nam, cho biết: “Việc 208 sinh viên quốc tế lựa chọn Việt Nam để học tập là minh chứng cho chất lượng đào tạo Y khoa và uy tín của giáo dục đại học Việt Nam. Đây cũng là cơ hội để sinh viên hai nước giao lưu, học hỏi và cùng nhau phát triển”.

Phát biểu chúc mừng tại buổi lễ, ông Nguyễn Thanh Hải, Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ, nhấn mạnh: “Đại học Đại Nam trở thành điểm đến đáng tin cậy cho sinh viên quốc tế mong muốn học tập trong môi trường giáo dục chất lượng và nhân văn. Đây là minh chứng rõ nét cho tiềm năng hợp tác giáo dục giữa hai quốc gia”.

Niềm tin ấy được tiếp thêm từ phụ huynh quốc tế, những người đã chọn Việt Nam không chỉ vì chi phí hợp lý, mà còn vì sự nghiêm túc, thân thiện và tinh thần cởi mở trong học thuật.

"Xuất khẩu giáo dục” và khát vọng Việt Nam thành “hub” đào tạo Y khoa quốc tế

Theo các chuyên gia, việc Đại học Đại Nam tiên phong mở chương trình Y khoa quốc tế tại miền Bắc có thể trở thành mô hình mẫu trong lộ trình “xuất khẩu giáo dục” - điều mà Singapore, Malaysia hay Thái Lan đã thực hiện thành công từ nhiều năm trước.

Giáo sư, Viện sĩ Nguyễn Văn Đệ, Ủy viên Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội Bệnh viện tư nhân Việt Nam, nhận định: “Khi các trường đủ năng lực thu hút sinh viên quốc tế, Việt Nam không chỉ xuất khẩu tri thức mà còn lan tỏa giá trị văn hóa, nâng cao vị thế quốc gia”.

Ông Lê Đắc Lâm chào mừng tân sinh viên quốc tế, gửi thông điệp mở đầu hành trình học tập và tương lai mà các em sẽ kiến tạo tại DNU.

Ông Lê Đắc Lâm, Phó chủ tịch Hội đồng trường Đại học Đại Nam, chia sẻ: “Chúng tôi rất vui mừng khi chương trình được xây dựng theo chuẩn quốc tế, với sự tham gia giảng dạy 100% bằng tiếng Anh của các giáo sư và giảng viên quốc tế. Đặc biệt, việc thu hút sinh viên Ấn Độ - một quốc gia nói tiếng Anh đến học tập tại Đại Nam còn mang lại cơ hội tuyệt vời cho hơn 20.000 sinh viên Việt Nam của trường được rèn luyện, giao tiếp tiếng Anh hàng ngày cùng bạn bè quốc tế”.

Đại học Đại Nam có gần 20.000 sinh viên đang theo học ở nhiều lĩnh vực. Việc đón nhận 208 sinh viên quốc tế ngành Y khoa chính là dấu mốc khẳng định vị thế và tầm vóc mới của ngôi trường này - một đại học Việt Nam đang bước vững vàng ra thế giới bằng chất lượng, uy tín và khát vọng hội nhập.