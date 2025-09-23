Đại học Harvard lại khổ sở vì ông Trump

Chính sách mới về visa H-1B do chính quyền ông Trump đặt ra có thể khiến Đại học Harvard tốn thêm một khoản khổng lồ để bảo lãnh lao động làm việc tại trường theo diện này.

Chính quyền ông Trump áp dụng khoản phí 100.000 USD đối với đơn xin visa H-1B mới. Ảnh: Reuters.

Đại học Harvard có nguy cơ phải trả khoản phí 100.000 USD cho mỗi lao động mới được trường bảo lãnh theo diện visa H-1B bởi Tổng thống Donald Trump mới ký sắc lệnh mới liên quan loại visa này hôm 19/9.

Trong sắc lệnh, ông Trump cho rằng tình trạng “lạm dụng có hệ thống” chương trình visa H-1B đang đe dọa an ninh kinh tế và an ninh quốc gia của Mỹ. Ông còn chỉ ra số lượng lớn lao động H-1B trong ngành công nghệ, khiến sinh viên mới tốt nghiệp đại học càng khó tìm việc trong lĩnh vực công nghệ thông tin.

Mức phí 100.000 USD mới được áp dụng nhanh chóng gây tranh cãi. Ông Aaron Reichlin-Melnick, nghiên cứu viên cao cấp tại Hội đồng Di trú Mỹ, gọi động thái này là “phi pháp đến mức vô lý”, theo The Crimson.

Về phía Đại học Harvard, dữ liệu từ Sở Di trú và Nhập tịch Mỹ (USCIS) cho thấy giai đoạn 2017-2024, trung bình mỗi năm trường này bảo lãnh thành công 125 hồ sơ H-1B.

Sắc lệnh của ông Trump chỉ áp dụng đối với các đơn đăng ký mới, nhưng nếu Harvard tiếp tục duy trì số lượng này, mức phí có thể trở thành gánh nặng tài chính lớn cho trường. Ước tính, nếu bảo lãnh trên 100 hồ sơ mỗi năm, trường sẽ phải chi hơn 10 triệu USD .

Hiện, phía Đại học Harvard vẫn chưa có phát ngôn chính thức về vấn đề này.

Theo tổ chức vận động nhập cư FWD.us, visa H-1B cho phép lao động trong các ngành nghề chuyên môn làm việc tạm thời tại Mỹ và hiện loại visa này được sử dụng để tuyển khoảng 730.000 nhân sự. Tại các trường đại học, giảng viên, nghiên cứu sinh sau tiến sĩ và nhà nghiên cứu thường đủ điều kiện xin loại visa này.

Visa H-1B có thời hạn tối đa 6 năm, thường được gia hạn sau 3 năm đầu tiên. Theo Văn phòng Quốc tế Harvard, nhà trường bảo lãnh visa H-1B cho các vị trí học thuật tạm thời như nghiên cứu sinh sau tiến sĩ, nghiên cứu viên nhưng không áp dụng với nhân viên hành chính.

Vào ngày 20/9, Bộ An ninh Nội địa Mỹ khẳng định khoản phí 100.000 USD là chi phí một lần dành cho đương đơn mới. Những người đang nắm giữ visa H-1B hiện tại vẫn có thể xuất nhập cảnh Mỹ theo quyền lợi đã có.

Trước đó, Văn phòng Quốc tế Harvard đã gửi email khuyến nghị những người giữ visa H-1B liên quan đến Harvard nên tham khảo ý kiến cố vấn trước khi đi nước ngoài. Văn phòng đồng thời nhấn mạnh sắc lệnh mới của ông Trump sẽ áp dụng với những người giữ H-1B đang ở ngoài Mỹ và muốn nhập cảnh sau ngày có hiệu lực, đồng thời cảnh báo tình hình còn biến động do chờ hướng dẫn bổ sung.

Đến ngày 21/9, Văn phòng Quốc tế Harvard tiếp tục cập nhật thông tin từ Bộ An ninh Nội địa Mỹ, cho biết Harvard đang tìm hiểu toàn bộ tác động của sắc lệnh.

Trong khi Harvard chưa đưa ra khuyến nghị cụ thể, sự mơ hồ ban đầu về phạm vi áp dụng đã khiến nhiều trường đại học khác, bao gồm Đại học Yale và Đại học Dartmouth, khuyên các trường hợp có visa H-1B nên tạm hoãn việc đi lại quốc tế.