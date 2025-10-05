Đại học hoãn thi, chuyển lịch học online để tránh bão Matmo

Đại học Ngoại thương, Đại học Thương mại cùng nhiều trường khác tại Hà Nội thông báo tổ chức dạy và học trực tuyến để đảm bảo an toàn cho giảng viên, sinh viên.

Dự báo đường đi, khu vực ảnh hưởng của bão Matmo. Nguồn: NCHMF.

Sáng 5/10, Đại học Ngoại thương thông báo điều chỉnh kế hoạch học và thi do ảnh hưởng của bão số 11 (bão Matmo).

Theo đó, trong ngày 6-7/10, các lớp học sẽ được chuyển sang hình thức học trực tuyến. Đối với các lớp thi trong hai ngày này, nhà trường dời lịch sang ngày 12/10 và 19/10 và sẽ cập nhật lịch cụ thể trên hệ thống FTUGate dành cho sinh viên.

Ngoài ra, Đại học Ngoại thương thông tin thêm nếu trong ngày 8/10, sinh viên các lớp vẫn gặp khó khăn trong việc di chuyển do ảnh hưởng của mưa bão, nhà trường sẽ có phương án điều chỉnh riêng, tùy theo tình hình cụ thể của từng lớp.

Sinh viên Đại học Ngoại ngữ (Đại học Quốc gia Hà Nội) cũng được bố trí học online trong ngày 6/10. Các hệ đào tạo được học online bao gồm: Đại học chính quy, đào tạo bằng kép, liên kết quốc tế, văn bằng 2 hệ vừa làm vừa học, cao học, nghiên cứu sinh.

Đối với các học phần chung mời giảng, Phòng Đào tạo và Người học của trường sẽ thông báo trực tiếp đến các giảng viên kế hoạch giảng dạy trực tuyến. Còn đối với các học phần do các khoa đào tạo phụ trách, trưởng các đơn vị sẽ chủ động thông báo cho giảng viên và sinh viên.

Đại học Thương mại cũng thông báo học online trong ngày 6/10 để đề phòng ngập lụt, tắc đường do ảnh hưởng của bão Matmo. Theo đó, sinh viên hệ chính quy, hệ vừa làm vừa học và hệ đào tạo quốc tế sẽ được bố trí học online trên nền tảng Microsoft Teams.

Nhà trường yêu cầu các khoa, viện thông báo kế hoạch học online đến sinh viên, đồng thời yêu cầu giảng viên tạo link Teams theo tài khoản cá nhân và gửi sinh viên lớp học phần trước 20h ngày 5/10.

Tại Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, tất cả lớp học sẽ chuyển sang hình thức học trực tuyến trong ngày 6-7/10 để đảm bảo an toàn.

Nhà trường yêu cầu giảng viên chủ động tạo lớp học online cho sinh viên để đảm bảo tiến độ học tập, đồng thời đề nghị giảng viên, sinh viên nghiêm túc thực hiện thông báo để đảm bảo an toàn trong thời gian mưa bão.

Phòng Quản lý Đào tạo của Đại học Văn hóa Hà Nội thông báo sinh viên sẽ học online trong ngày 6/10 để tránh bão. Hiện, Phòng Quản lý Đào tạo đã tạo lớp, link học online cho sinh viên và thông báo công khai trên trang Facebook chính thức.

Phòng Công tác Sinh viên của Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội cho biết do bão số 11 có thể diễn biến phức tạp, gây mưa lớn trên diện rộng, ban giám hiệu quyết định tổ chức dạy học online cho toàn bộ lớp học có lịch giảng dạy vào ngày 6/10.

Với các lớp học phần đặc thù như thực hành, thí nghiệm, nhà trường sẽ bố trí lịch học bù sau.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, bão số 11 Matmo đang trong giai đoạn mạnh nhất. Tính đến 14h ngày 5/10, vị trí tâm bão ở khoảng 20.8 độ Vĩ Bắc, 110.4 độ Kinh Đông, cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 270 km về phía đông đông nam. Sức gió mạnh nhất đạt cấp 12-13 (tương đương 118-149 km/h),

Dự báo trong 3 giờ tới, bão sẽ di chuyển theo hướng tây tây bắc, tốc độ khoảng 20-25 km/h.