Đại học Kinh Bắc bị phạt 360 triệu, hàng loạt ngành bị đình chỉ

Đoàn kiểm tra của Bộ GD&ĐT vừa có quyết định xử phạt hành chính đối với Đại học Kinh Bắc, hàng loạt ngành đào tạo bị đình chỉ.

Hàng loạt ngành đào tạo của Trường Đại học Kinh Bắc bị xử phạt. Ảnh: Website nhà trường.

Theo quyết định xử phạt, Đại học Kinh Bắc không đủ giảng viên cơ hữu chủ trì, tổ chức thực hiện chương trình đào tạo để duy trì một trong các điều kiện mở ngành đào tạo trình độ thạc sĩ, đại học theo quy định.

Các ngành đào tạo trình độ thạc sĩ không đủ điều kiện bao gồm: Quản lý kinh tế, Luật kinh tế. Trình độ đại học bao gồm Dược học, Y học cổ truyền, Y khoa, Công nghệ thông tin, Luật kinh tế, Luật, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Ngôn ngữ Anh, Quản trị kinh doanh, Kế toán trình.

Đại học Kinh Bắc bị phạt tổng 360 triệu đồng đối với các vi phạm, đồng thời đình chỉ hoạt động giáo dục đối các ngành nêu trên trong 9 tháng.

Về biện pháp khắc phục hậu quả, Bộ GD&ĐT yêu cầu Đại học Kinh Bắc chuyển người học (đủ điều kiện trúng tuyển, đã nhập học) sang cơ sở giáo dục khác đủ điều kiện được phép hoạt động giáo dục, hoặc hủy bỏ quyết định trúng tuyển, trả lại kinh phí đã thu cho người học nếu không chuyển được.

Thời hạn thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả là trước ngày 31/12/2025.

Đại học Kinh Bắc có địa chỉ trụ sở chính tại phố Phúc Sơn, phường Vũ Ninh, tỉnh Bắc Ninh. Trường được thành lập theo Quyết định số 350/QĐ-TTg ngày 26/3/2012 của Thủ tướng Chính phủ. Ông Nguyễn Văn Hòa là hiệu trưởng nhà trường.

Năm 2025, trường tuyển sinh 8 ngành đào tạo trình độ đại học, bao gồm: Y khoa; Y học cổ truyền; Dược học; Quản trị kinh doanh; Kế toán; Công nghệ thông tin; Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành; Ngôn ngữ Anh. Mức học phí dao động từ 15-70 triệu đồng/năm học.

Thời gian qua, Đại học Kinh Bắc vướng vào hàng loạt lùm xùm trong tổ chức hoạt động. Đơn cử, tháng 10/2024, Bộ GD&ĐT đã có văn bản số 6976, chỉ rõ nhiều quyết định bãi nhiệm, miễn nhiệm của trường không đúng quy định.

Đầu tháng 11/2024, trường này ra thông báo 160 văn bằng tốt nghiệp đại học do ông Phạm Ngọc Trúc ký, cấp phát cho sinh viên đợt 2 năm 2024 là những văn bằng không hợp pháp. Trường khẳng định ông Trúc được bổ nhiệm không đúng quy định nên không phải hiệu phó của trường.