Đại học Kinh tế Quốc dân công bố điểm chuẩn

  • Thứ sáu, 22/8/2025 19:03 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Điểm chuẩn Đại học Kinh tế Quốc dân năm 2025 cao nhất ở ngành Thương mại điện tử với 28,83 điểm.

Năm 2025, Đại học Kinh tế Quốc dân tuyển 8.200 chỉ tiêu hệ đại học chính quy. Ảnh: Đỗ Thị Hà.

Chiều 22/8, Đại học Kinh tế quốc dân công bố điểm chuẩn vào 73 chương trình đào tạo. Mức điểm chuẩn dao động từ 23 đến 28,83, ngành Thương mại điện tử lấy cao nhất.

Các ngành khác lấy điểm chuẩn trên 28 gồm Kiểm toán, Kinh doanh quốc tế, Kinh doanh thương mại, Kinh tế quốc tế, Marketing, Logistic và Quản lý chuỗi cung ứng...

Nhà trường lưu ý điểm chuẩn trúng tuyển là điểm quy đổi tương đương giữa các phương thức xét tuyển, tổ hợp xét tuyển thang điểm 30 theo điểm tốt nghiệp THPT năm 2025. Điểm chuẩn trúng tuyễn áp dụng đối với tất cả các phương thức xét tuyển.

Điểm chuẩn Đại học Kinh tế Quốc dân năm 2025, ở tất cả ngành như sau:

diem chuan NEU anh 1
diem chuan NEU anh 2
diem chuan NEU anh 3
diem chuan NEU anh 4

Năm 2025, Đại học Kinh tế Quốc dân tuyển 8.200 chỉ tiêu hệ đại học chính quy. Ba phương thức tuyển sinh gồm xét tuyển thẳng, xét kết quả thi tốt nghiệp THPT 2025, xét tuyển kết hợp.

Ở phương thức xét điểm tốt nghiệp, nhà trường sẽ xét dựa vào 4 tổ hợp, gồm A00, A01, D01, D07 (Toán, Hóa, Tiếng Anh) và không có chênh lệch điểm xét tuyển giữa các tổ hợp xét tuyển.

Năm học 2025-2026, học phí chương trình chuẩn của Đại học Kinh tế Quốc dân dao động 18-25 triệu đồng. Trước đó, trường đã thông báo kết quả trúng tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và dự bị đại học năm 2025.

Ngọc Bích

