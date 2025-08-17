Đại học Kinh tế Quốc dân và loạt trường dạy pickleball cho sinh viên

Khi pickleball trở thành trào lưu, nhiều trường nhanh chóng bắt kịp xu hướng và đưa môn thể thao này trở thành môn học trong chương trình.

Tân sinh viên Đại học Hoa Sen đã được trải nghiệm pickleball tại trường. Ảnh: HSU.

Mới đây, Đại học Kinh tế Quốc dân cho biết sinh viên trường đã có cơ hội tiếp cận và trải nghiệm môn thể thao pickleball trong khuôn khổ chương trình Giáo dục thể chất.

Trong các buổi học pickleball, sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân được học về luật chơi và thực hành ngay trên sân. Nhà trường nói rằng môn học không chỉ giúp nâng cao thể lực, rèn luyện phản xạ và sự phối hợp, mà còn khuyến khích sinh viên hình thành lối sống năng động, lành mạnh.

"Pickleball hứa hẹn sẽ trở thành một trong những lựa chọn yêu thích của sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân, góp phần đa dạng hóa hoạt động thể thao và nâng cao chất lượng giáo dục thể chất tại trường", nhà trường nêu.

Sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân đã được học pickleball tại trường. Ảnh: FBNT.

Trước đó, vào cuối tháng 6, Đại học Công thương TP.HCM cũng đã tổ chức lễ ra mắt sân pickleball và cho biết môn thể thao này sẽ được đưa vào chương trình giáo dục thể chất của trường, bắt đầu từ năm học 2025-2026.

Nhà trường đánh giá đây là một bước tiến mới quan trọng trong việc đa dạng hóa các hoạt động thể thao, nhằm đáp ứng nhu cầu rèn luyện sức khỏe, nâng cao thể chất và tinh thần cho cả sinh viên lẫn cán bộ, giảng viên.

Để chuẩn bị cho môn học mới này, Đại học Công thương TP.HCM đã đầu tư xây dựng 4 sân tập pickleball đạt chuẩn, đồng thời cử các giảng viên thuộc tổ Giáo dục thể chất đi tập huấn chuyên sâu về bộ môn này. Công tác chuẩn bị cho năm học mới đã cơ bản hoàn tất, sẵn sàng để đưa môn thể thao này vào giảng dạy chính thức.

"Việc đưa Pickleball vào chương trình thể chất của trường là một bước tiến mới, mở ra cơ hội mới cho sinh viên và cán bộ giảng viên, đồng thời thúc đẩy sự kết nối cộng đồng và lan tỏa tinh thần thể thao đến mọi đối tượng trong trường và xã hội", nhà trường thông tin.

Sân pickleball của Đại học Công thương TP.HCM. Ảnh: FBNT.

Cuối tháng 2, Đại học Ngân hàng TP.HCM thông báo trường chính thức đưa pickleball vào giảng dạy. Nhà trường nói rằng pickleball là lựa chọn phù hợp với sinh viên bởi trường có đến 70% sinh viên là nữ.

Để đưa môn thể thao mới này vào giảng dạy, Đại học Ngân hàng TP.HCM đã xây 8 sân pickleball. Trường hy vọng môn thể thao mới này có thể đáp ứng nhu cầu thể chất và tinh thần dành cho sinh viên.

Ngoài pickleball, khu liên hợp thể thao của trường còn có khu vực dành cho các môn thể thao khác như tennis, cầu lông, bóng bàn, bóng chuyền, bóng rổ, bơi...

Từ năm học 2024-2025, Đại học Hoa Sen đã đưa pickleball vào chương trình Giáo dục thể chất tại trường, đồng thời tổ chức cho sinh viên tham gia các giải đấu pickleball dành cho sinh viên tại TP.HCM.

Mới đây, vào ngày 9/8, nhà trường mới khai giảng khóa học môn pickleball dành cho sinh viên khóa 25. Nhà trường nói rằng đây là hoạt động đặc biệt dành cho thí sinh đã đăng ký nguyện vọng 1 vào trường.

Sân pickleball tại Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM. Ảnh: FBNT.

Tương tự, Đại học Thủy Lợi cũng đưa pickleball vào chương trình đào tạo trong năm học 2024-2025. Nhà trường cho biết trường luôn muốn mang đến những môn thể thao mới dành cho sinh viên. Hơn nữa, đây là môn thể thao không đòi hỏi quá nhiều kỹ năng nên mọi sinh viên đều có thể tham gia.

Không chỉ tổ chức lớp học cho sinh viên, Đại học Thủy Lợi còn thành lập câu lạc bộ pickleball dành cho cán bộ, giảng viên và mới đây đã tổ chức giải đấu để giảng viên trường cùng giảng viên các trường đại học khác trên địa bàn Hà Nội cũng tham gia.

Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM cũng đưa pickleball vào chương trình giáo dục thể chất từ năm học 2024-2025. Nhà trường thông tin ngay khi thông báo môn học này, nhiều sinh viên nhanh chóng đăng ký tham gia. Pickleball cũng nhận được nhiều phản hồi tích cực từ các cựu sinh viên và phụ huynh.

"Việc đưa môn Pickleball vào chương trình học không chỉ làm phong phú thêm sự lựa chọn cho sinh viên mà còn thể hiện cam kết của trường trong việc tạo ra một môi trường học tập năng động", nhà trường cho biết.