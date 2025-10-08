Đại học ở TP.HCM dự kiến miễn học phí cho thí sinh trúng tuyển thẳng

Năm 2026, Đại học Công thương TP.HCM dự kiến miễn học phí 100% và hỗ trợ sinh hoạt phí 3 triệu đồng/tháng cho thí sinh trúng tuyển theo diện tuyển thẳng.

Sinh viên Đại học Công thương TP.HCM tại lễ khai giảng năm học 2025-2026. Ảnh: FBNT.

Đại học Công thương TP.HCM vừa công bố dự thảo phương án tuyển sinh 2026. Trong đó, đáng chú ý, nhà trường dự kiến miễn 100% học phí cho toàn bộ khóa học, hỗ trợ sinh hoạt phí 3 triệu đồng/tháng trong thời gian học, áp dụng với thí sinh trúng tuyển theo phương thức tuyển thẳng.

Nhà trường cho biết chính sách này tạo điều kiện cho sinh viên tài năng có điều kiện học tập và phát triển toàn diện.

Năm 2026, trường dự kiến áp dụng 5 phương thức xét tuyển, tương tự năm 2025, bao gồm: Xét điểm thi tốt nghiệp THPT; xét học bạ năm lớp 10, 11 12; xét kết quả thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TP.HCM; xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD&ĐT; xét kết quả thi đánh giá năng lực Đại học Sư phạm TP.HCM kết hợp học bạ.

Theo ThS Phạm Thái Sơn, Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh và Truyền thông, Đại học Công Thương TP.HCM, việc duy trì đa phương thức xét tuyển phù hợp với bối cảnh tuyển sinh đại học hiện nay.

Việc này nhằm mở rộng cơ hội cho thí sinh, đồng thời giảm áp lực khi không phải phụ thuộc hoàn toàn vào một kỳ thi duy nhất.

Bên cạnh đó, phương thức tuyển sinh linh hoạt cũng giúp nhà trường thích ứng nhanh với những thay đổi trong kỳ thi tốt nghiệp THPT và các kỳ thi đánh giá năng lực những năm tới.

Với những phương thức trên, ông Sơn khuyên thí sinh dự kiến đăng ký vào trường nên giữ điểm học bạ tốt. Cùng với ôn thi tốt nghiệp THPT, nếu có điều kiện, thí sinh có thể đăng ký thi đánh giá năng lực nhằm tăng cơ hội trúng tuyển.

Theo lộ trình đổi mới, từ năm 2028, Đại học Công Thương TP.HCM sẽ bỏ xét tuyển bằng học bạ. Để đánh giá toàn diện năng lực học tập, trường thay thế bằng phương thức đánh giá năng lực tổng hợp, kết hợp nhiều yếu tố như học bạ, điểm thi tốt nghiệp và kết quả thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP.HCM.

Năm 2025, điểm chuẩn trường Đại học Công thương TP.HCM dao động 17-24,5 điểm, xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT.