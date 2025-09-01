Đại học Quốc gia TP.HCM muốn đưa một ngành vào top 150 thế giới

Từ thứ hạng 301-350 ở thời điểm hiện tại, Đại học Quốc gia TP.HCM đặt mục tiêu 5 năm tới sẽ đưa ngành này vào top 150.

Đây là thông tin được PGS.TS Vũ Hải Quân, Giám đốc Đại học Quốc gia TP.HCM, chia sẻ trong buổi tiếp và làm việc với đoàn giáo sư Toán học đến từ Pháp.

Cụ thể, PGS.TS Vũ Hải Quân khẳng định Đại học Quốc gia TP.HCM coi trọng hợp tác quốc tế trong việc phát triển Toán học. Ông đánh giá cao sự đồng hành của các giáo sư Pháp trong đào tạo và nghiên cứu, đồng thời cho biết trường đang mở rộng chương trình sau đại học, xây dựng nhóm nghiên cứu liên ngành, đặt mục tiêu đưa Toán học vào top 150 QS Ranking vào năm 2030.

PGS.TS Trần Lê Quan, Hiệu trưởng Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia TP.HCM), cho biết trong giai đoạn 2020-2024, Đại học Quốc gia TP.HCM đã có hơn 750 công bố WoS/Scopus trong lĩnh vực Toán học, trong đó 75% đăng trên tạp chí Q1/Q2, trung bình 150 bài mỗi năm.

Hiện, đội ngũ giảng viên Toán có 128 người, đào tạo hơn 1.500 sinh viên bậc cử nhân, 370 học viên thạc sĩ và 60 nghiên cứu sinh.

Đáng chú ý, chương trình liên kết đào tạo thạc sĩ Toán ứng dụng giữa Đại học Khoa học Tự nhiên và bốn cơ sở đào tạo của Pháp đã đào tạo khoảng 300 thạc sĩ trong 17 năm, với hơn 150 cựu học viên hoàn thành chương trình tiến sĩ tại nước ngoài, nhiều người đã trở thành phó giáo sư, giáo sư tại các trường đại học uy tín.

Thông tin thêm về kế hoạch trong giai đoạn 2025-2030, Đại học Quốc gia TP.HCM dự kiến phát triển chương trình thạc sĩ Khoa học dữ liệu & Trí tuệ nhân tạo giảng dạy bằng tiếng Anh, đồng hướng dẫn và đồng cấp bằng tiến sĩ, thành lập nhóm nghiên cứu quốc tế, trao đổi học thuật với các trường đại học hàng đầu của Pháp.

Xếp hạng QS theo từng ngành học là bảng xếp hạng của tổ chức giáo dục QS Top Universities với sự góp mặt của hàng nghìn tổ chức giáo dục đại học trên toàn thế giới, bao gồm 55 ngành được xếp hạng.

Các ngành này được nhóm theo từng lĩnh vực là Nghệ thuật và Nhân văn, Kỹ thuật và Công nghệ, Khoa học đời sống và Y học, Khoa học tự nhiên.

Hàng năm, một số đại diện tiêu biểu của Việt Nam được gọi tên trong bảng xếp hạng của một số ngành. Riêng với ngành Toán, thứ hạng của các trường tại Việt Nam như sau.

STT Tên trường Xếp hạng 2025 Xếp hạng 2024 Xếp hạng 2023 1 Đại học Quốc gia TP.HCM 301-350 351-400 301-350 2 Đại học Quốc gia Hà Nội 301-350 351-400 351-400 3 Đại học Tôn Đức Thắng 201-250 201-250 251-300 4 Đại học Bách khoa Hà Nội 451-500 401-450 351-400