Đại học Quốc gia TP.HCM tiếp tục chi tiền tỷ để tuyển giảng viên

Trong chương trình VNU350 đợt 2, Đại học Quốc gia TP.HCM tiếp tục áp dụng các chính sách thu hút ứng viên với mức kinh phí hàng tỷ đồng.

Đại học Quốc gia TP.HCM tiếp tục tuyển giảng viên cho các đơn vị trực thuộc. Ảnh: Pexels.

Đại học Quốc gia TP.HCM mới đăng tin tuyển dụng các nhà khoa học trẻ xuất sắc, các nhà khoa học đầu ngành về công tác tại trường theo chương trình VNU350.

Mục đích của đợt tuyển dụng này là hiện thực hóa tầm nhìn trở thành hệ thống đại học nghiên cứu trong tốp đầu châu Á, nơi hội tụ nhân tài và lan tỏa tri thức, văn hóa Việt Nam.

Chi hàng tỷ đồng thu hút ứng viên

Trong đợt tuyển dụng này, Đại học Quốc gia TP.HCM tuyển 107 chỉ tiêu cho 10 trường, đơn vị thành viên trực thuộc. Chỉ tiêu cụ thể như sau.

Để tham gia ứng tuyển chương trình VNU350, ứng viên cần có trình độ tiến sĩ, khả năng giảng dạy và nghiên cứu độc lập, đồng thời có khát vọng đóng góp cho sự phát triển của Đại học Quốc gia TP.HCM nói riêng và nền giáo dục đại học Việt Nam nói chung.

Đối với nhà khoa học trẻ, ứng viên phải đáp ứng ít nhất một trong 4 tiêu chí: Có công bố khoa học trên tạp chí hoặc hội nghị uy tín; sở hữu bằng phát minh, sáng chế đã đăng ký; có sản phẩm khoa học - công nghệ được chuyển giao; hoặc có hướng nghiên cứu mới, triển vọng, phù hợp với chiến lược phát triển của Đại học Quốc gia TP.HCM.

Trong khi đó, nhà khoa học đầu ngành cần đáp ứng đủ 5 tiêu chí: Từng đứng đầu nhóm nghiên cứu hoặc phòng thí nghiệm; chủ trì đề tài, dự án khoa học - công nghệ; có công trình công bố trên tạp chí uy tín hoặc sở hữu bằng độc quyền sáng chế; có kinh nghiệm giảng dạy, hướng dẫn nghiên cứu sinh; và có mạng lưới hợp tác trong nước, quốc tế, thể hiện qua việc tham gia các tổ chức khoa học quốc tế, hội nghị, hội thảo, hoặc biên tập, phản biện cho tạp chí quốc tế.

Về chính sách thu hút ứng viên, trong 2 năm đầu công tác tại Đại học Quốc gia TP.HCM, nhà khoa học trẻ sẽ được cấp một đề tài nghiên cứu khoa học loại C với kinh phí tối đa 200 triệu đồng, năm thứ ba được cấp đề tài loại B với kinh phí một tỷ đồng. Đến năm thứ tư, nhà trường sẽ hỗ trợ đầu tư phòng thí nghiệm phục vụ nghiên cứu khoa học với kinh phí tối đa 10 tỷ đồng .

Trong khi đó, nhà khoa học đầu ngành được cấp đề tài nghiên cứu khoa học loại B (một tỷ đồng) trong 2 năm đầu, còn các năm tiếp theo được hỗ trợ đầu tư phòng thí nghiệm phục vụ nghiên cứu với kinh phí tối đa 30 tỷ đồng .

Mức lương cao nhất lên đến 85 triệu đồng

Ngoài chính sách chung cố định, các đơn vị thành viên của Đại học Quốc gia TP.HCM cũng sẽ cung cấp chế độ lương cho các giảng viên làm việc tại trường.

Ví dụ, tại Đại học Bách khoa, ứng viên người Việt có thể nhận mức thu nhập từ 35-85 triệu đồng, tùy chức danh và thâm niên làm việc. Riêng ứng viên người nước ngoài có thể nhận lương vị trí việc làm gấp 3 lần so với ứng viên người Việt, đồng thời nhận hỗ trợ vé máy bay hàng năm, hỗ trợ nhà ở trong 3 tháng đầu.

Đại học Bách khoa TP.HCM vẫn duy trì mức thu nhập 35-85 triệu đồng dành cho ứng viên người Việt. Ảnh: HCMUT.

Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn cũng cấp chính sách lương vị trí việc làm cho người nước ngoài gấp đôi người Việt. Ngoài lương cơ bản, giảng viên ứng tuyển tại trường được nhận lương vị trí việc làm 15 triệu đồng/tháng, cùng với đó là mức chính sách thu hút ứng viên mới, dao động từ 100-200 triệu đồng.

Đại học Quốc tế lại ưu tiên ứng viên người Việt Nam, cung cấp chế độ lương cơ bản theo quy định nhà nước và thêm 20-23 triệu đồng lương theo vị trí việc làm hàng tháng.

Trong khi đó, Đại học Khoa học Tự nhiên tuyển giảng viên với chế độ lương theo cơ bản được điều chỉnh theo thâm niên công tác, cùng với lương theo vị trí việc làm 20 triệu đồng/tháng.

Lương theo vị trí việc làm tại Đại học Công nghệ thông tin là 21 triệu đồng.tháng, cùng với đó là 150-300 triệu đồng/người theo chính sách thu hút ứng viên mới. Đặc biệt, trường này hỗ trợ tối đa 200 triệu đồng cho ứng viên thực hiện các bài báo khoa học thuộc danh mục ISI/Scopus.

Tại Đại học Kinh tế - Luật, thu nhập hàng tháng của giảng viên bao gồm lương cơ bản, thu nhập theo vị trí việc làm. Theo đó, tiến sĩ có thể nhận 30-45 triệu đồng/tháng, phó giáo sư là 55-70 triệu đồng/tháng còn giáo sư nhận được mức 75-80 triệu đồng/tháng. Trường này cũng có chính sách thu hút ứng viên mới với mức 150-300 triệu đồng, với điều kiện là công tác từ 5 năm trở lên.

15 triệu đồng/tháng là lương và phụ cấp cho ứng viên ứng tuyển tại Đại học An Giang, cùng với đó là 60 triệu đồng hỗ trợ theo chính sách thu hút ứng viên. Nếu là người nước ngoài, nhà trường quy định mức lương là 20 triệu đồng, cùng với vé máy bay hàng năm và nơi lưu trú tại trường.

Lương theo vị trí việc làm tại Đại học Khoa học Sức khỏe là 14-16 triệu đồng/tháng. Ngoài ra, ứng viên trúng tuyển sẽ nhận được các khoản phúc lợi khác theo quy định của nhà trường.