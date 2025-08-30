Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Đại học Y Hà Nội lần đầu xét tuyển bổ sung, nhận hồ sơ 17 điểm trở lên

  • Thứ bảy, 30/8/2025 10:16 (GMT+7)
Thí sinh có thể đăng ký xét tuyển bổ sung cho ngành mới của Đại học Y Hà Nội theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT 2025.

Đại học Y Hà Nội thông báo xét tuyển bổ sung với ngưỡng điểm 17 trở lên. Ảnh: Phương Lâm.

Chiều 29/8, Đại học Y Hà Nội thông báo xét tuyển bổ sung cho ngành Công tác xã hội với 80 chỉ tiêu. Đây là lần đầu tiên sau hàng chục năm, trường này thông báo xét tuyển bổ sung cho hệ đại học chính quy.

Từ 8h ngày 3/9 đến 16h ngày 12/9, thí sinh có thể đăng ký xét tuyển bổ sung bằng điểm thi tốt nghiệp THPT theo tổ hợp A00, B00, B08 với ngưỡng nhận hồ sơ là từ 17 điểm trở lên.

Thí sinh lưu ý hồ sơ đăng ký xét tuyển bao gồm bản sao công chứng kết quả thi tốt nghiệp THPT 2025, bản sao công chứng các chứng chỉ ngoại ngữ, giải quốc gia (nếu có).

Tại Đại học Công nghệ Sài Gòn, nhà trường thông báo xét tuyển bổ sung 500 chỉ tiêu cho 18 ngành, 28 chuyên ngành trong năm học 2025-2026. Thí sinh có thể đăng ký xét bổ sung bằng học bạ, điểm thi tốt nghiệp THPT 2025 hoặc điểm thi đánh giá năng lực. Hạn chót nộp hồ sơ là ngày 30/8/2025.

Thông tin thêm về học bổng dành cho tân sinh viên, Đại học Công nghệ Sài Gòn cho biết trường dành hơn 18 tỷ đồng học bổng cho tân sinh viên xuất sắc, cùng với đó là học bổng doanh nghiệp hàng trăm triệu đồng.

Đại học Dầu khí Việt Nam cũng thông báo xét tuyển bổ sung 15 chỉ tiêu cho hệ liên kết với Học viện Mỏ và Công nghệ New Mexico (Mỹ), thời hạn nộp hồ sơ đến 17h ngày 9/9.

Về hình thức đăng ký, thí sinh có thể nộp hồ sơ bằng điểm thi tốt nghiệp THPT (từ 19 điểm trở lên), học bạ (từ 22 điểm trở lên), điểm thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP.HCM (từ 701 điểm trở lên), điểm thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội (từ 88 điểm trở lên), điểm thi đánh giá tư duy (từ 49,76 điểm trở lên).

Ngoài 3 trường nêu trên, 40 trường đại học khác cũng đã công bố phương thức và chỉ tiêu xét tuyển bổ sung. Thí sinh tham khảo thông tin của các trường theo bảng sau (click vào tên trường để truy cập đường link).

STTTên trườngSTTTên trường
1Đại học Công thương TP.HCM2Đại học Tôn Đức Thắng
3Học viện Hàng không Việt Nam4Đại học Bà Rịa Vũng Tàu
5Đại học Công nghiệp Việt Trì6Đại học FPT
7Đại học Công nghiệp Vinh8Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM
9Đại học Văn Lang10Đại học CMC
11Đại học Phenikaa12Đại học Bách khoa TP.HCM
13Đại học Công nghiệp và Thương mại Hà Nội14Đại học Nguyễn Tất Thành
15Đại học Hòa Bình16Đại học Nha Trang
17Đại học Hạ Long18Đại học Đông Đô
19Đại học Công nghệ TP.HCM20Đại học Đồng Tháp
21Trường Quốc tế (Đại học Quốc gia Hà Nội)22Trường Quản trị và Kinh doanh (Đại học Quốc gia Hà Nội)
23Đại học Việt Nhật (Đại học Quốc gia Hà Nội)24Đại học Hải Dương
25Đại học Tân Tạo26Đại học Bình Dương
27Đại học Quốc tế Hồng Bàng28Học viện Hậu cần
29Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM30Đại học Tài chính - Kế toán
31Đại học Duy Tân32Đại học Đại Nam
33Đại học Tài Nguyên và Môi trường TP.HCM34Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa
35Đại học Lao động - Xã hội (cơ sở 2)36Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh
37Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu Nghị38Đại học Nông lâm (Đại học Thái Nguyên)
39Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp40Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định

Theo kế hoạch của Bộ GD&ĐT, trước 17h ngày 30/8, thí sinh cần phải xác nhận nhập học trên hệ thống (nếu có nguyện vọng theo học).

Các thí sinh chưa trúng tuyển có nhu cầu tham gia các đợt xét tuyển bổ sung sẽ thực hiện theo thông báo tuyển sinh được đăng tải trên trang thông tin của từng cơ sở đào tạo.

Lưu ý, những thí sinh đã trúng tuyển và xác nhận nhập học không được tham gia xét tuyển bổ sung, trừ trường hợp đặc biệt được thủ trưởng cơ sở đào tạo cho phép không nhập học. Hồ sơ minh chứng xét tuyển sẽ được nộp trực tiếp tại cơ sở đào tạo theo hướng dẫn cụ thể của từng trường.

