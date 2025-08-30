Đại học Y Hà Nội lần đầu xét tuyển bổ sung, nhận hồ sơ 17 điểm trở lên

Thí sinh có thể đăng ký xét tuyển bổ sung cho ngành mới của Đại học Y Hà Nội theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT 2025.

Đại học Y Hà Nội thông báo xét tuyển bổ sung với ngưỡng điểm 17 trở lên. Ảnh: Phương Lâm.

Chiều 29/8, Đại học Y Hà Nội thông báo xét tuyển bổ sung cho ngành Công tác xã hội với 80 chỉ tiêu. Đây là lần đầu tiên sau hàng chục năm, trường này thông báo xét tuyển bổ sung cho hệ đại học chính quy.

Từ 8h ngày 3/9 đến 16h ngày 12/9, thí sinh có thể đăng ký xét tuyển bổ sung bằng điểm thi tốt nghiệp THPT theo tổ hợp A00, B00, B08 với ngưỡng nhận hồ sơ là từ 17 điểm trở lên.

Thí sinh lưu ý hồ sơ đăng ký xét tuyển bao gồm bản sao công chứng kết quả thi tốt nghiệp THPT 2025, bản sao công chứng các chứng chỉ ngoại ngữ, giải quốc gia (nếu có).

Tại Đại học Công nghệ Sài Gòn, nhà trường thông báo xét tuyển bổ sung 500 chỉ tiêu cho 18 ngành, 28 chuyên ngành trong năm học 2025-2026. Thí sinh có thể đăng ký xét bổ sung bằng học bạ, điểm thi tốt nghiệp THPT 2025 hoặc điểm thi đánh giá năng lực. Hạn chót nộp hồ sơ là ngày 30/8/2025.

Thông tin thêm về học bổng dành cho tân sinh viên, Đại học Công nghệ Sài Gòn cho biết trường dành hơn 18 tỷ đồng học bổng cho tân sinh viên xuất sắc, cùng với đó là học bổng doanh nghiệp hàng trăm triệu đồng.

Đại học Dầu khí Việt Nam cũng thông báo xét tuyển bổ sung 15 chỉ tiêu cho hệ liên kết với Học viện Mỏ và Công nghệ New Mexico (Mỹ), thời hạn nộp hồ sơ đến 17h ngày 9/9.

Về hình thức đăng ký, thí sinh có thể nộp hồ sơ bằng điểm thi tốt nghiệp THPT (từ 19 điểm trở lên), học bạ (từ 22 điểm trở lên), điểm thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP.HCM (từ 701 điểm trở lên), điểm thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội (từ 88 điểm trở lên), điểm thi đánh giá tư duy (từ 49,76 điểm trở lên).

Ngoài 3 trường nêu trên, 40 trường đại học khác cũng đã công bố phương thức và chỉ tiêu xét tuyển bổ sung. Thí sinh tham khảo thông tin của các trường theo bảng sau (click vào tên trường để truy cập đường link).

Theo kế hoạch của Bộ GD&ĐT, trước 17h ngày 30/8, thí sinh cần phải xác nhận nhập học trên hệ thống (nếu có nguyện vọng theo học).

Các thí sinh chưa trúng tuyển có nhu cầu tham gia các đợt xét tuyển bổ sung sẽ thực hiện theo thông báo tuyển sinh được đăng tải trên trang thông tin của từng cơ sở đào tạo.

Lưu ý, những thí sinh đã trúng tuyển và xác nhận nhập học không được tham gia xét tuyển bổ sung, trừ trường hợp đặc biệt được thủ trưởng cơ sở đào tạo cho phép không nhập học. Hồ sơ minh chứng xét tuyển sẽ được nộp trực tiếp tại cơ sở đào tạo theo hướng dẫn cụ thể của từng trường.