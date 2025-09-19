Đại học Y Hà Nội lên tiếng về thông tin một sinh viên mất liên lạc

Liên quan thông tin một nam sinh của trường mất liên lạc, Đại học Y Hà Nội đính chính người trong vụ việc không phải sinh viên trường.

Đại học Y Hà Nội đính chính thông tin vụ việc liên quan nam sinh mất tích. Ảnh: FBNT.

Chiều 19/9, Đại học Y Hà Nội cho biết trong thời gian qua, một số phương tiện truyền thông đăng tải thông tin về một trường hợp “nam sinh Đại học Y Hà Nội mất liên lạc”.

Cụ thể, vài ngày trước, một số trang truyền thông đưa tin một nam sinh tên N.Q.L., được cho là sinh viên năm nhất của Đại học Y Hà Nội, đã mất liên lạc sau khi rời khỏi nhà vào ngày 13/9.

Đến ngày 17/9, Công an phường Phú Diễn (Hà Nội) cho biết đã tiếp nhận trình báo từ gia đình nam sinh, đồng thời thông tin khi rời nhà, L. không liên lạc với gia đình dù người thân đã cố liên lạc, tìm kiếm khắp nơi.

Đại học Y Hà Nội khẳng định nam sinh mất tích không phải sinh viên trường. Ảnh: FBNT.

Ông N.V.V., người được thông tin là bố của nam sinh L., nói rằng L. là sinh viên của Đại học Y Hà Nội. Tuy nhiên, sau khi rà soát, Đại học Y Hà Nội khẳng định nam sinh L. trong tin bài không phải là sinh viên của trường.

Hiện, Đại học Y Hà Nội vẫn đang phối hợp với cơ quan báo chí để điều chỉnh thông tin, tránh gây hiểu nhầm. Đồng thời, nhà trường khuyến nghị cộng đồng nên tiếp nhận thông tin từ các kênh chính thống của nhà trường như Facebook, website.