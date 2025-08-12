Đại học Y Hà Nội và loạt trường đại học bị giả mạo

Ngoài chiêu trò lừa đảo tuyển sinh, nhiều trường đại học gặp phải tình trạng kẻ giả mạo sử dụng tên trường để lừa đảo tuyển dụng.

Nhiều trường đại học bị giả mạo trang Facebook và website. Ảnh: Intelligentcio.

Sáng 12/8, Đại học Y Hà Nội đăng bài viết cảnh báo tình trạng mạo danh nhà trường để tuyển dụng. Cụ thể, trường cho biết mạng xã hội xuất hiện một trang có tên "Tuyển dụng HMU", sử dụng trái phép hình ảnh và thông tin của trường.

Đại học Y Hà Nội khẳng định đây không phải trang chính thức, nhà trường chỉ có một fanpage Facebook duy nhất mang tên Trường Đại học Y Hà Nội - Hanoi Medical University.

Nhà trường cũng đề nghị giảng viên, sinh viên và các đối tác không tương tác, cung cấp thông tin cá nhân cho trang mạo danh, đồng thời báo cáo trang này đến Facebook để tránh rủi ro.

Thời gian tới, Đại học Y Hà Nội sẽ phối hợp với cơ quan chức năng để bảo vệ quyền lợi, hình ảnh và uy tín của nhà trường.

Trang Facebook giả mạo Đại học Y Hà Nội.

Trước đó, vào chiều 11/8, Đại học Y Dược TP.HCM cũng đưa ra cảnh báo tương tự. Nhà trường cho biết Facebook xuất hiện trang "Đại học Y Dược - Kênh Việc Làm" thường xuyên đăng lại các bài viết từ trang chính thức, gây nhầm lẫn cho cộng đồng.

Trang giả mạo này còn yêu cầu cung cấp thông tin người dùng với mục đích giới thiệu việc làm, ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng để thực hiện hành vi lừa đảo.

Qua đó, nhà trường đề nghị sinh viên, phụ huynh không theo dõi trang giả mạo, không cung cấp thông tin cho trang giả mạo và chỉ theo dõi, cập nhật thông tin tại trang Facebook chính thức có tên Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh.

Cùng ngày, Đại học Y Dược (Đại học Quốc gia Hà Nội) cho biết đã xuất hiện fanpage Facebook và website giả mạo, sử dụng giao diện, logo và nội dung tương tự trang chính thức của nhà trường, gây nguy cơ nhầm lẫn và rủi ro bảo mật thông tin cá nhân.

Nhà trường nhấn mạnh sinh viên, phụ huynh tuyệt đối không đăng nhập, không cung cấp tài khoản cá nhân, mật khẩu, thông tin đăng ký tài khoản trên đường link được đăng tại fanpage Facebook và website giả mạo.

Đại học Y Dược đồng thời khẳng định nhà trường không đăng thông tin tuyển dụng trên kênh khác. Trang giả mạo này không được vận hành qua hệ thống mạng chính thức của Đại học Quốc gia Hà Nội và không đảm bảo tiêu chuẩn bảo mật.

"Fanpage Facebook/website giả mạo này không thuộc quyền quản lý của Đại học Y Dược (Đại học Quốc gia Hà Nội) và có thể bị sử dụng với mục đích thu thập dữ liệu trái phép hoặc gây nhầm lẫn, lừa đảo tuyển dụng", nhà trường thông tin.

Đại học Y Dược (Đại học Quốc gia Hà Nội) cảnh báo trang giả mạo nhà trường.

Đại học Tài chính - Marketing cũng từng đăng cảnh báo lừa đảo tuyển dụng vào ngày 17/7. Trong thông báo này, nhà trường cho biết bên giả mạo đã mạo danh trường để lừa ứng viên thông qua hình thức gọi phỏng vấn tuyển dụng vị trí chuyên viên truyền thông - tuyển dụng.

Kẻ lừa đảo đã giả danh cán bộ nhân sự của trường, gửi email yêu cầu xác nhận tham dự phỏng vấn online và trực tiếp. Sau đó, đối tượng còn yêu cầu ứng viên tham gia nhóm MSTeam, chuyển tiền vào dự án Tâm Tài Việt với mục đích không rõ ràng rồi chiếm đoạt số tiền đó.

Đại học Tài chính - Marketing khẳng định trường không thu phí tuyển dụng dưới mọi hình thức. Ngoài ra, tất cả thông báo tuyển dụng chính thức được công bố tại các kênh chính thống của trường.

Đầu tháng 7, Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU) cũng từng cảnh báo một số nền tảng trực tuyến xuất hiện website và tài khoản mạo danh nhà trường để đăng tin tuyển dụng không đúng sự thật, có dấu hiệu lừa đảo, thu phí tuyển dụng trái phép hoặc thu thập thông tin cá nhân người dùng với mục đích xấu.

Nhà trường khẳng định tất cả thông tin tuyển dụng chính thức đều được công bố trên website chính thức của trường tại địa chỉ: https://hiu.vn và các kênh truyền thông chính thức (fanpage Facebook: Đại học Quốc tế Hồng Bàng, email có đuôi @hiu.vn).

HIU cũng nhấn mạnh trường không thu bất kỳ khoản phí nào trong quá trình tuyển dụng, tiếp nhận hồ sơ hoặc phỏng vấn.

Do đó, sinh viên, phụ huynh, giảng viên cần cẩn trọng khi tiếp cận các thông tin tuyển dụng liên quan Đại học Quốc tế Hồng Bàng; đồng thời không cung cấp thông tin cá nhân, không chuyển tiền hay tham gia bất kỳ hình thức tuyển dụng nào từ các nguồn không rõ ràng.

Đại học VinUni cũng từng bị giả mạo. Vào tháng 6, nhà trường vừa nhận được phản ánh về việc một số cá nhân đã bị lừa đảo lên đến hàng trăm triệu đồng cho mục đích phỏng vấn tuyển dụng mang danh nghĩa VinUni.

Nhà trường khẳng định trường không thu bất kỳ khoản phí nào trong toàn bộ quá trình tuyển dụng và mọi trường hợp tuyển dụng vào VinUni thông qua môi giới hoặc bên thứ 3, có thu phí đều là lừa đảo.

"Ứng viên vui lòng không chuyển khoản hoặc cung cấp thông tin cá nhân cho bất kỳ tổ chức hoặc cá nhân nào không thuộc hệ thống chính thức của VinUni", nhà trường nhấn mạnh.