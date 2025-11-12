Trường y đầu tiên dự kiến phương án tuyển sinh năm 2026

Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch (TP.HCM) dự kiến mở thêm ngành mới, thêm chương trình đào tạo tiếng Anh và sẽ tăng chỉ tiêu so với năm 2025.

Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch dự kiến tăng chỉ tiêu tuyển sinh. Ảnh: Sinh viên Khoa Y PNTU.

Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch đã có thông báo các nội dung dự kiến áp dụng cho công tác tuyển sinh trình độ đại học năm 2026.

Cụ thể, nhà trường dự kiến tuyển sinh 13 ngành học, trong đó ngành mới là Kỹ thuật gây mê hồi sức. Ngành Y khoa cũng bổ sung chương trình tăng cường tiếng Anh còn ngành Điều dưỡng có thêm chuyên ngành Cấp cứu ngoài bệnh viện.

Năm 2025, Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch tuyển sinh 1.920 chỉ tiêu cho 12 ngành đào tạo, trong đó ngành Y khoa lấy đến 790 chỉ tiêu. Năm nay, nhà trường chưa công bố chỉ tiêu tuyển sinh cụ thể, nhưng dự kiến chỉ tiêu các ngành sẽ tăng so với năm 2025.

Thông tin này sẽ được nhà trường thông báo cụ thể khi ban hành thông tin tuyển sinh đại học năm 2026.

Về phương thức tuyển sinh, trường y tại TP.HCM dự kiến áp dụng 3 phương thức thay vì 2 như năm 2025. Các phương thức xét tuyển bao gồm xét bằng điểm thi tốt nghiệp THPT 2026, tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh và sử dụng phương thức khác.

Khi đăng ký xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT 2026, thí sinh lưu ý phải sử dụng các tổ hợp môn có môn Toán, xét theo thang điểm 30 và không áp dụng độ lệch điểm xét tuyển giữa các tổ hợp.

Đối với các ngành sử dụng tổ hợp xét tuyển có môn Tiếng Anh, Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch nhấn mạnh trường chỉ áp dụng các tổ hợp này với thí sinh có điểm thi tốt nghiệp THPT môn Tiếng Anh của năm 2026 và sẽ không xét chứng chỉ ngoại ngữ để quy đổi thành điểm xét tuyển.

"Các nội dung dự kiến áp dụng trong tuyển sinh trình độ đại học 2026 sẽ được nhà trường xem xét áp dụng, tuỳ thuộc vào điều kiện thực tế khi xây dựng thông tin tuyển sinh đại học năm 2026", nhà trường thông tin.