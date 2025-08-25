'Đại hội' thu xăng đổi điện của VinFast thu hút người dùng cả nước

Tại Ninh Bình, anh Hoàng Quân, tài xế chạy chuyến liên tỉnh lâu năm, không giấu nổi sự háo hức khi được tận mắt thấy chiếc Limo Green. “Tôi muốn được tận tay ‘check’ Limo Green nên đến sự kiện từ sớm. Tôi đã đặt cọc rồi và chỉ đợi ngày giao xe. Tôi đang đi một chiếc ôtô 7 chỗ chạy xăng của Nhật nhưng chi phí nhiên liệu cao. Trong khi đó, chi phí này ở Limo Green là 0 đồng mà lại có khoang thứ 3 rộng hơn nữa”, anh Quân bày tỏ.