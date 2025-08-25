'Đại hội' thu xăng đổi điện của VinFast thu hút người dùng cả nước

|
Chuỗi sự kiện “Ngày hội thu xăng đổi điện - Vì Việt Nam xanh” và “Đổi xăng lấy điện - Cùng VinFast kiến tạo tương lai xanh” đã diễn ra đồng thời ở 6 tỉnh, thành phố trên cả nước, mang đến cơ hội thu xăng đổi điện tại chỗ dễ dàng cho hàng nghìn người dùng Việt. Tại tất cả các điểm cầu Phú Thọ, Ninh Bình, Cần Thơ, An Giang, Quảng Ngãi, sự kiện “Ngày hội thu xăng đổi điện - Vì Việt Nam xanh” đều thu hút lượng lớn khách hàng, tạo nên không khí nhộn nhịp từ sáng đến tối.
|
Tại Ninh Bình, anh Hoàng Quân, tài xế chạy chuyến liên tỉnh lâu năm, không giấu nổi sự háo hức khi được tận mắt thấy chiếc Limo Green. “Tôi muốn được tận tay ‘check’ Limo Green nên đến sự kiện từ sớm. Tôi đã đặt cọc rồi và chỉ đợi ngày giao xe. Tôi đang đi một chiếc ôtô 7 chỗ chạy xăng của Nhật nhưng chi phí nhiên liệu cao. Trong khi đó, chi phí này ở Limo Green là 0 đồng mà lại có khoang thứ 3 rộng hơn nữa”, anh Quân bày tỏ.
|
Tại sự kiện, những khách hàng thu xăng đổi điện như anh Quân có thể mang xe tới thẩm định miễn phí cũng như bán lại cho đội ngũ Green Future (GF) - đơn vị uy tín hàng đầu thị trường trong mảng thuê và kinh doanh xe điện cũ. Hoạt động này được nhiều người có mặt tại sự kiện đánh giá cao bởi tính linh hoạt, tiện lợi.
|
Ngoài Limo Green, tại các điểm sự kiện, khách hàng có thể trải nghiệm đầy đủ dàn ôtô điện VinFast từ VF 3, VF 5, VF 6, VF 7, VF 8 đến VF 9. Nhiều khách hàng sau khi trải nghiệm xe đã quyết định “chốt đơn” liền tay. “Nhà tôi đang tính mua chiếc ôtô đầu tiên. Tôi thích VF 3 từ lâu vì xe nhỏ gọn, cá tính, đúng gu của 2 vợ chồng, nhưng đến nay mới được lái thử. Đi xong một vòng là cả 2 thống nhất mua luôn”, chị Thanh Hằng, khách hàng sống tại phường Vĩnh Phúc (Phú Thọ), chia sẻ.
|
Điểm cầu Phú Thọ còn trở nên “nóng” hơn với sự xuất hiện của chiếc VF 6 phiên bản đặc biệt. Ngoại hình bắt mắt “đậm chất xanh” của chiếc xe này nhanh chóng thu hút sự chú ý của khách hàng trẻ yêu công nghệ. Cùng ngày, một chiếc VF 6 độc bản cũng có mặt tại Cần Thơ.
|
Cũng tại đây, người dân có thể trải nghiệm đầy đủ dải sản phẩm xe máy điện của VinFast, gồm cả mẫu Evo Grand vừa ra mắt. Với tầm vận hành tới 262 km/lần sạc, thiết kế có thể lắp thêm pin phụ và khả năng tiết kiệm chi phí ấn tượng, Evo Grand được nhiều người dân Cần Thơ quan tâm. “So với giá 21 triệu đồng, khả năng di chuyển của Evo Grand quá ấn tượng, cốp cũng rộng rãi. Tôi đã nghe nhiều về Evo Grand, giờ được nhìn tận mắt thì không có gì để chê nữa. Tôi đã đặt mua chiếc màu xanh oliu”, chị Minh Phương, nhân viên văn phòng ở Cần Thơ, bày tỏ.
|
Cùng ngày, sự kiện “Đổi xăng lấy điện - Cùng VinFast kiến tạo tương lai xanh” dành riêng cho khách hàng có nhu cầu đổi xe máy xăng sang điện ngay cũng diễn ra tại Quảng Ninh. Đây là cơ hội để người dân Quảng Ninh trải nghiệm loạt xe máy điện từ Motio, Evo Neo tới Feliz Neo, Vento Neo, Theon S… Đặc biệt, rất đông người dùng tại Quảng Ninh đã tranh thủ dịp này để “chia tay” xe máy xăng cũ, lên đời xe điện ngay trong ngày, đồng thời nhận nhiều ưu đãi từ VinFast.
|
Từ 22/8, khách hàng toàn quốc mua xe máy điện VinFast được tặng ngay 10% giá trị xe và miễn 100% lệ phí trước bạ đến 31/12. Với nhu cầu cá nhân, chủ xe có thể vay trả góp tới 80% giá xe, chỉ cần trả trước 10%. Khách hàng vận doanh trên Xanh SM Platform được hỗ trợ vay tới 90%, nhận xe không cần vốn đối ứng và hưởng mức chia sẻ doanh thu cố định 90% trong 3 năm do GSM cam kết. Ngoài ra, người dùng xe máy điện đang được miễn phí sạc tới hết tháng 5/2027.
|
Ngoài trải nghiệm xe, các hoạt động tương tác, talkshow dành cho tài xế dịch vụ hay cuộc thi tìm hiểu về xe điện cũng thu hút đông đảo người tham gia. Chỉ cần check-in tại gian hàng, khách hàng đã có cơ hội nhận được các phần quà giá trị. Cùng với đó là cơ hội tương tác với các KOL nổi tiếng trong ngành xe, nghệ sĩ trẻ, TikToker được yêu thích…