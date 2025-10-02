Đại Nội Huế mở cửa ban đêm miễn phí dịp Trung thu

Các đêm ngày 4-7/10, Đại Nội Huế mở cửa miễn phí đón du khách trải nghiệm Trung thu Hoàng cung.

Không gian Trung thu lung linh với hàng loạt đèn lồng độc đáo.

Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cho biết từ ngày 4-7/10, khu di sản Đại Nội sẽ mở cửa ban đêm đón khách tham quan và hòa mình vào chương trình Trung thu Hoàng cung Huế 2025. Toàn bộ sự kiện đều miễn phí vé vào cổng, hứa hẹn mang đến một mùa lễ hội giàu bản sắc cho người dân và du khách.

Điểm nhấn mở màn là chương trình quảng diễn Lân - Sư - Rồng kết hợp rước đèn Trung thu vào chiều 4/10, từ 16h30 đến 19h. Đoàn rước xuất phát từ Nghinh Lương Đình, đi qua cầu Gia Hội, công viên Trịnh Công Sơn, dừng biểu diễn tại nhiều điểm sôi động như trước nhà sách Phương Nam (bắc cầu Trường Tiền) và ngã ba Trần Hưng Đạo - Huỳnh Thúc Kháng - Phan Đăng Lưu.

Trong hai đêm 6 và 7/10, từ 19h30 đến 22h, Phủ Nội vụ - Đại Nội Huế sẽ trở thành không gian Trung thu lung linh với hàng loạt đèn lồng độc đáo. Du khách có thể chiêm ngưỡng những chiếc đèn mây tre đan Bao La, đèn xếp sáng tạo, cùng các tác phẩm đèn truyền thống đến từ tỉnh Gifu (Nhật Bản).

Du khách đến Cố đô Huế dịp này choáng ngợp trước ánh đèn lồng rực rỡ, không gian cổ kính và những màn trình diễn nghệ thuật cung đình đậm sắc Trung thu.

Song song đó, khu vực sân sau Phủ Nội vụ sẽ diễn ra chương trình nghệ thuật “Đêm rằm Hoàng cung”, tái hiện không khí cung đình xưa qua nhiều tiết mục trình diễn đặc sắc.

Ngoài ra, du khách còn được tham gia trò chơi dân gian và cung đình như Đầu hồ, Bài vụ, Xăm hường, viết thư pháp… Đây là dịp để vừa vui chơi, vừa tìm hiểu thêm về văn hóa Huế.

Ban tổ chức lưu ý, thời gian đón khách vào từ 19h đến 20h mỗi ngày; khách đi ô tô theo cổng Hòa Bình, còn khách đi bộ và xe máy theo cổng Hiển Nhơn.

Quần thể Di tích Cố đô Huế, được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa Thế giới từ năm 1993, là trung tâm quyền lực của triều Nguyễn - triều đại phong kiến cuối cùng của Việt Nam. Nổi bật trong quần thể này là Đại Nội Huế, gồm Hoàng Thành - nơi tổ chức các nghi lễ, triều chính với những công trình biểu tượng như Ngọ Môn, điện Thái Hòa, Thế Miếu, Hiển Lâm Các, Cửu Đỉnh - và Tử Cấm Thành, khu vực sinh hoạt riêng của hoàng gia.