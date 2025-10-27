Đại nội Huế tạm dừng đón khách do ngập sâu

Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế thông báo tạm ngừng đón khách tham quan tại tất cả điểm di tích thuộc Quần thể Di tích Cố đô Huế từ 11h30 ngày 27/10, do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 12 (Fengshen). Việc đón khách sẽ được hoạt động trở lại khi tình hình thời tiết ổn định, thời gian cụ thể sẽ được thông báo sau.
Khoảng 7h cùng ngày, mực nước lũ trên các sông ở Huế dâng nhanh, riêng sông Hương đạt xấp xỉ 3,58 m. Nước đã tràn vào khu vực Kinh thành Huế từ tối 26/10, khiến nhiều tuyến đường quanh Đại nội như Mai Thúc Loan, Lê Thánh Tôn và dọc sông Ngự Hà bị ngập sâu.
Theo dự báo, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp nhiễu động gió Đông trên cao, từ sáng 27 đến sáng 29/10, TP Huế sẽ có mưa to đến rất to, vùng núi có nơi mưa đặc biệt lớn, với tổng lượng mưa phổ biến 250-500 mm, có nơi trên 700 mm.
Đường Bà Triệu ngập sâu, người dân di chuyển bằng thuyền, sáng 27/10. Ảnh: Huế.
Đại diện Sở Du lịch TP Huế cho biết đơn vị đã yêu cầu các doanh nghiệp du lịch chủ động ứng phó, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho du khách. Các khu, điểm du lịch ven biển, ven sông và vùng có nguy cơ sạt lở được kiểm tra, gia cố cơ sở vật chất; tạm dừng tổ chức tour, hoạt động vui chơi tại khu vực nguy hiểm.
Các đơn vị bố trí nhân viên trực 24/24, sẵn sàng phối hợp với chính quyền khi có tình huống phát sinh.
Tại cuộc họp khẩn sáng 27/10, Chủ tịch UBND TP Huế Phan Thiên Định nhấn mạnh mưa lũ diễn biến phức tạp, yêu cầu các cấp chính quyền "tăng cường tính chủ động, tuyệt đối không được chủ quan".
Du khách mặc áo mưa tham quan Lăng Khải Định, năm 2019. Ảnh: Lê Huy Hoàng Hải.
Ông đề nghị các sở, ngành, địa phương theo dõi sát diễn biến thời tiết, triển khai phương án ứng phó theo phương châm "bốn tại chỗ", sẵn sàng sơ tán người dân khỏi khu vực nguy hiểm, nhất là nhóm đối tượng dễ bị tổn thương.
Các đơn vị được yêu cầu rà soát vật tư, phương tiện, hàng hóa thiết yếu, tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24h, đồng thời khuyến cáo người dân vùng thấp trũng chủ động phòng chống mưa lũ để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản.
