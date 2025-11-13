Đài tưởng niệm nạn nhân Covid-19: Thắp nén hương, tưởng nhớ và biết ơn

Tượng đài tưởng niệm nạn nhân Covid-19 tại TP.HCM được xây dựng nhằm ghi nhớ những mất mát trong đại dịch, tri ân sự hy sinh của đội ngũ y bác sĩ và tôn vinh tinh thần đoàn kết của người dân thành phố.

Tượng đài dựng giữa trời xanh, khắc ghi những tháng ngày đau thương và nghị lực. Thành phố anh hùng rưng rưng nỗi nhớ, mà tình dân nước nối nhịp đồng lòng.

Đó là lời bác sĩ chuyên khoa II Trần Văn Khanh, Giám đốc Bệnh viện Lê Văn Thịnh, chia sẻ khi nói về dự án Đài tưởng niệm nạn nhân Covid-19. Ông cho biết khi nghe tin thành phố xây dựng công trình này, trong lòng dâng lên nhiều xúc cảm khó tả.

Những ngày cuối tháng 10 đến đầu tháng 11, TP.HCM lấy ý kiến người dân và giới chuyên môn cho công trình Đài tưởng niệm nạn nhân Covid-19, dự kiến đặt tại số 1 Lý Thái Tổ, phường Vườn Lài. Công trình được kỳ vọng trở thành dấu mốc tinh thần của thành phố, nơi tưởng nhớ những người đã khuất, tri ân lực lượng tuyến đầu và gửi gắm thông điệp hàn gắn, sẻ chia sau đại dịch.

Những ngày tháng mất mát đổi lấy bình yên

Khi chia sẻ với Tri Thức - Znews, bao ký ức về những tháng ngày chống dịch Covid-19 ùa về trong lòng bác sĩ chuyên khoa II Trần Văn Khanh, Giám đốc Bệnh viện Lê Văn Thịnh. Những con đường vắng lặng, tiếng xe cứu thương xuyên đêm, những giọt nước mắt tiễn biệt đồng nghiệp, người thân, bệnh nhân.

"Công trình này là sự tri ân đầy nhân văn của thành phố và cũng ghi nhận những người từng đứng tuyến đầu, chiến đấu ‘như chống giặc’ trong thời khắc cam go nhất", bác sĩ Khanh nói.

Khu đất sẽ trở thành đài tưởng niệm nạn nhân Covid-19 tại số 1 Lý Thái Tổ, phường Vườn Lài. Ảnh: Khương Nguyễn.

Bác sĩ Khanh nhấn mạnh đài tưởng niệm không chỉ là nơi tưởng nhớ các nạn nhân, mà còn là biểu tượng của tình người trong hoạn nạn.

Với bệnh nhân và gia đình, đó là sự an ủi, minh chứng rằng xã hội không quên những mất mát. Với đội ngũ y tế, đây là nơi nhìn lại giai đoạn mà tinh thần nghề nghiệp, sự hy sinh và lòng nhân ái được thử thách đến tận cùng. Với người dân, công trình nhắc nhở rằng đoàn kết, sẻ chia và kỷ luật cộng đồng là sức mạnh giúp chúng ta vượt qua mọi thử thách.

Thành phố cần một nơi để tưởng niệm, để mọi người dừng lại, thắp một nén hương và nhắc nhau rằng những mất mát đã đổi lấy sự bình yên BS Trần Văn Khanh, Giám đốc Bệnh viện Lê Văn Thịnh

Một kỷ niệm sâu sắc khiến bác sĩ Trần Văn Khanh nhận thấy cần có một nơi để tưởng niệm là hình ảnh một cụ già cầm chặt tay ông, thều thào "Bác sĩ ráng giữ sức, chúng ta sẽ qua được thôi”. Cụ không qua khỏi, nhưng lời nói ấy đã theo bác sĩ Khanh suốt những ngày sau.

"Giữa những ca trực kéo dài, mồ hôi và nước mắt hòa vào nhau, chúng tôi vẫn cảm nhận được tình người lan tỏa, từ đồng nghiệp, chiến sĩ, tình nguyện viên, đến những người dân âm thầm nấu từng suất ăn, gửi từng thùng nước, khẩu trang", bác sĩ Khanh nói.

Bác sĩ chuyên khoa II Trần Văn Khanh, Giám đốc Bệnh viện Lê Văn Thịnh. Ảnh: BVCC.

Chính những hình ảnh ấy khiến bác sĩ Khanh tin rằng thành phố rất cần một nơi để tưởng niệm, để mọi người dừng lại, thắp một nén hương và nhắc nhau rằng những mất mát đã đổi lấy sự bình yên hôm nay.

PGS.TS Lê Đình Thanh cũng nhớ lại giai đoạn đại dịch, khi đó ông vừa là Giám đốc Bệnh viện Thống Nhất vừa kiêm Giám đốc Bệnh viện dã chiến đa tầng quận Tân Bình, một cơ sở y tế được xây dựng từ Trung tâm Triển lãm quận Tân Bình, ban đầu gần như không có trang thiết bị.

"Mọi thứ, từ giường bệnh, máy thở, máy monitor, đều được huy động từ bệnh viện cũ hoặc dựa vào ý chí. May mắn, toàn dân, các mạnh thường quân và đối tác đã hỗ trợ đầy đủ các thiết bị cần thiết", PGS Thanh chia sẻ.

Khi số ca Covid-19 tăng liên tục, lực lượng y tế ban đầu không đủ, nên ngoài nhân lực của Bệnh viện Thống Nhất, còn có sự phối hợp từ Bệnh viện Ung Bướu, Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương và nhiều cơ sở y tế khác trong quận Tân Bình.

Các mạnh thường quân, tình nguyện viên, ni sư, sơ nhà dòng… đã cùng chăm sóc, nuôi dưỡng và theo dõi bệnh nhân. Chỉ những người dám hy sinh, dấn thân mới có thể tham gia lực lượng chăm sóc và cứu trợ bệnh nhân trong hoàn cảnh khẩn trương, áp lực như vậy.

Ý nghĩa và thông điệp từ tượng đài

Theo bác sĩ Trần Văn Khanh, tượng đài tưởng niệm sẽ là nơi để thế hệ sau nhìn lại, rút kinh nghiệm và tiếp nối tinh thần yêu nước, yêu thương đồng loại. Ông mong nơi đây không chỉ là nơi để khóc thương mà còn nhắc nhở rằng giữa những biến cố tưởng chừng không thể vượt qua, lòng nhân ái, sự dấn thân và đoàn kết dân tộc luôn là ánh sáng dẫn đường.

Tượng đài không nhằm nhắc lại nỗi đau, mà ghi nhớ những người đã ra đi, nhấn mạnh tinh thần đoàn kết giúp toàn dân vượt qua đại dịch PGS.TS Lê Đình Thanh, Giám đốc Bệnh viện Thống Nhất

Theo PGS.TS Lê Đình Thanh, Giám đốc Bệnh viện Thống Nhất, tượng đài không nhằm nhắc lại nỗi đau, mà ghi nhớ những người đã ra đi, nhấn mạnh tinh thần đoàn kết giúp toàn dân vượt qua đại dịch. Đây cũng là cơ hội để nhìn lại, rút kinh nghiệm trong phòng chống dịch và các thảm họa khác, đồng thời nhắc nhở chúng ta hướng tới tương lai, tránh lặp lại những thảm họa tương tự.

"Tượng đài nên thể hiện rõ sự mất mát, đau thương, đồng thời nhấn mạnh tinh thần đoàn kết chung tay của toàn dân tộc và sự đóng góp của ngành y tế cũng như các tổ chức, lực lượng tham gia phòng chống dịch", PGS Thanh cho hay.

Đường phố TP.HCM vào ngày 1/11/2021 - thời điểm hầu hết hoạt động sản xuất, kinh doanh, ăn uống, thể thao được phép hoạt động trở lại khi thành phố thiết lập trạng thái bình thường mới hậu Covid-19. Ảnh: Duy Hiệu.

Bác sĩ Nguyễn Duy Long, Giám đốc Trung tâm Cấp cứu 115 TP.HCM, cũng chia sẻ với Tri thức - Znews về chủ trương xây dựng Đài tưởng niệm nạn nhân Covid-19.

Nếu có thể, nên thiết kế thành một công viên cộng đồng với mảng xanh lớn, nơi người già có thể ngồi lặng, trẻ nhỏ có thể chơi đùa, và tất cả cùng được nhắc nhớ về giá trị của sự sống Bác sĩ Nguyễn Duy Long, Giám đốc Trung tâm Cấp cứu 115 TP.HCM

"Công trình này không chỉ dành cho những người đã ra đi, mà còn là nơi để những người ở lại được an ủi, được nói lời xin lỗi và cảm ơn. Nếu có thể, nên thiết kế thành một công viên cộng đồng với mảng xanh lớn, nơi người già có thể ngồi lặng, trẻ nhỏ có thể chơi đùa, và tất cả cùng được nhắc nhớ về giá trị của sự sống", Giám đốc Trung tâm Cấp cứu 115 TP.HCM nói.

Đài tưởng niệm Covid-19 sẽ là nơi nhắc nhở tất cả người dân TP.HCM về những tháng ngày đau thương nhưng cũng đầy tình người và đoàn kết. Công trình không chỉ ghi nhớ những mất mát mà còn là bài học về trách nhiệm, sự sẻ chia và lòng dũng cảm, những giá trị đã giúp thành phố và cả nước vượt qua đại dịch.

Tượng đài sẽ là biểu tượng tri ân giữa lòng thành phố, nhắc nhở mọi người rằng giữa những biến cố, lòng nhân ái và sự đồng lòng luôn là ánh sáng dẫn đường. Đây cũng là nơi để thế hệ trẻ hiểu về giá trị của sự hy sinh, tinh thần đoàn kết và dấn thân trong mọi hoàn cảnh, từ đó tiếp nối và truyền cảm hứng cho cộng đồng.