Đâm anh vợ tử vong vì mâu thuẫn trong cuộc nhậu

Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ trong lúc nhậu, Trần Văn Mới đã dùng dao sát hại anh vợ, tòa tuyên phạt Mới 18 năm tù.

Sáng 24/7, TAND tỉnh An Giang đã tuyên phạt bị cáo Trần Văn Mới (SN 1989, ngụ xã An Biên, tỉnh An Giang) 18 năm tù về tội "Giết người". Nạn nhân trong vụ án là N.H.A. (anh vợ của bị cáo).

Theo cáo trạng, chiều tối 6/8/2024, sau bữa tiệc tại nhà mẹ vợ, Trần Văn Mới xảy ra mâu thuẫn với anh vợ. Trong lúc cả hai đều đã uống rượu, lời qua tiếng lại dẫn đến xô xát. Dù được can ngăn, Mới vẫn chạy vào nhà lấy dao rồi lao ra tấn công H.A. bằng nhiều nhát dao chí mạng, khiến anh vợ tử vong.

Gây án xong, Mới đến công an tự thú.

Bị cáo Trần Văn Mới.

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định hành vi của bị cáo Mới đặc biệt nghiêm trọng, thể hiện tính côn đồ, hung hãn, chỉ vì mâu thuẫn nhỏ trong lúc nhậu đã tước đoạt mạng sống người khác.

Ngoài mức án 18 năm tù, tòa còn buộc Trần Văn Mới có trách nhiệm cấp dưỡng nuôi 3 người con của nạn nhân đến khi các cháu đủ 18 tuổi.