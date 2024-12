Đảm bảo an ninh cho chung kết AFF Cup 2024 tại Việt Trì

Lực lượng chức năng đã lên phương án sẵn sàng đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông cho người dân về xem trận chung kết lượt đi ASEAN Cup 2024 (AFF Cup) giữa Việt Nam và Thái Lan.

Cổ động viên đến sân Việt Trì cổ vũ Đội tuyển Việt Nam. Ảnh: Tạ Toàn/TTXVN.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phú Thọ cho biết đến nay, các cơ quan chức năng liên quan của tỉnh Phú Thọ đã lên phương án sẵn sàng đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông cho người dân cả nước về xem trận chung kết lượt đi ASEAN Cup 2024 (AFF Cup) giữa Việt Nam và Thái Lan.

Trận chung kết lượt đi Việt Nam-Thái Lan diễn ra trên sân vận động Việt Trì (Phú Thọ) vào lúc 20h ngày 2/1/2025.

Ban Tổ chức khuyến cáo người dân xếp hàng văn minh, trật tự, tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng; đồng thời, sát cánh cùng Đội tuyển Việt Nam với tinh thần “cổ vũ văn minh - không pháo sáng” để nâng tầm hình ảnh quê hương đất Tổ đối với khán giả cả nước và du khách quốc tế.

Công an tỉnh Phú Thọ đã xây dựng phương án, huy động lực lượng, phương tiện bảo đảm an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông trên các tuyến đường và tại sân vận động.

Đồng thời, để chủ động trong công tác bảo đảm an ninh trật tự trước, trong và sau khi diễn ra trận bán kết lượt đi, lực lượng Công an tỉnh Phú Thọ đã triển khai các biện pháp nắm chắc tình hình, chủ động phát hiện, ngăn chặn các hoạt động gây mất an ninh trật tự như: trộm cắp tài sản, tụ tập đua xe, lạng lách, đánh võng, gây rối trật tự công cộng... và các hành vi vi phạm pháp luật khác.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ, để đảm bảo tính minh bạch và tiện lợi cho người hâm mộ khi được mua vé, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam đã chính thức lựa chọn hình thức bán vé trực tuyến hoàn toàn qua app OneU từ ngày 30/12.

Vé phát hành với 3 mệnh giá gồm 1 triệu đồng/vé, 700.000 đồng/vé và 500.000 đồng/vé. Người dân chọn “Mua vé” và thanh toán bằng hình thức ví điện tử thông qua ứng dụng OneU.

Tuy nhiên, hệ thống bán vé trực tuyến trên ứng dụng OneU nhanh chóng gặp sự cố vì lượng truy cập quá tải, khiến Liên đoàn bóng đá Việt Nam phải tạm hoãn việc bán vé.

Để khắc phục lỗi này, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam đã thông báo lại tạm dừng việc bán, đồng thời ra thông báo đến 10 giờ cùng ngày 30/12 mở bán trở lại. Theo Liên đoàn bóng đá Việt Nam, đến trưa 30/12, vé đã được bán hết.

Sân vận động Việt Trì có sức chứa 20.000 chỗ ngồi. Trong khuôn khổ giải ASEAN Cup 2024, tại sân vận động này, Đội tuyển quốc gia Việt Nam đã có 3 trận thi đấu thành công với Đội tuyển Indonesia (vào lúc 20h ngày 15/12), Đội tuyển Myanmar (vào lúc 20h ngày 21/12) và Đội Singapore (vào 20h ngày 29/12).