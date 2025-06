Đám cưới bị ghẻ lạnh của tỷ phú Jeff Bezos ở Venice

Một kế hoạch biểu tình của người dân địa phương nhằm phản đối "đám cưới thế kỷ" của nhà sáng lập Amazon dự kiến diễn ra vào ngày 24-26/6.

Jeff Bezos và vợ tương lai trên siêu du thuyền của mình, trên tay Lauren Sanchez được cho là nhẫn cầu hôn. Ảnh: AbacaPress.

Khi Jeff Bezos và cô dâu tương lai di chuyển trên siêu du thuyền trị giá 500 triệu USD , dài 127 m tiến vào Venice (Italy) cuối tháng này, sẽ không chỉ có thuyền gondola, cung điện Gothic chào đón họ.

Một kế hoạch biểu tình của người dân đã được bày sẵn.

Chiến dịch mang tên "No space for Bezos (tạm dịch: Không có chỗ cho Bezos)".

Dân tình phản đối

Sự căm phẫn từ dân địa phương khi hay tin Venice sắp thành "sân chơi cho các tỷ phủ" thể hiện trên tấm áp phích với nội dung "No space for oligarchs, no space for Bezos (tạm dịch: Không có chỗ cho giới 'đầu sỏ', không có chỗ cho Bezos", kèm hình ảnh chế giễu vị tỷ phú bên liên doanh tên lửa của ông.

Tấm áp phích khác với dòng chữ "Bezos wedding in Venice? No way! (Đám cưới của Bezos ở Venice? Không đời nào!" xuất hiện trên một số cây cầu đá dẫn đến trung tâm thành phố.

Nhóm phản đối siêu đám cưới dự kiến sẽ biểu tình dọc theo bờ kênh, đi qua các địa điểm nổi tiếng như quảng trường San Marco cùng khói màu và biểu ngữ, Telegragh đưa tin ngày 8/6.

Tấm áp phích với thông điệp phản đối đám cưới vị tỷ phú trên một bước tường gần con đường dẫn vào trung tâm. Ảnh: Nick Squires.

Đối với người dân sống tại Venice, ngày vui của vị tỷ phú là một ví dụ "cực đoan" về việc thương mại hóa thành phố của họ - nơi mà dân địa phương không còn đủ khả năng để sống vì các căn hộ được bán cho người ngoài hoặc cho khách du lịch thuê trên các nền tảng kỷ thuật số.

Tình trạng thiếu nhà ở công cộng giá cả phải chăng đã đẩy nhiều gia đình đến đất liền.

Alice Bazzoli, đại diện nhóm biểu tình cho rằng đám cưới của Bezos sẽ đe dọa công trình, hệ sinh thái ở Venice.

"Venice cần được bảo vệ, không nên được "rao bán" cho người giàu thứ 3 thế giới. Đám cưới không còn là vấn đề cá nhân khi nhìn vào hậu quả từ sự kiện. Tất cả người dân sống ở đây phải làm gì đó để phản đối", người này nói với Telegragh.

Đám cưới của người sáng lập Amazon sẽ được tổ chức trong 3 ngày (24-26/6), dự kiến ngốn 10 triệu USD của Bezos. Đây được cho là sự kiện cưới lớn nhất ở Venice kể từ khi diễn viên người Mỹ George Clooney kết hôn cùng luật sư Amal Alamuddin thập kỷ trước.

Theo Page Six, lễ cưới sẽ có sự chung vui của dàn sao Hollywood như Kim Kardashian, Kris Jenner và Katy Perry... đến quan chức chính phủ, Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng con gái Ivanka Trump.

Dãy phòng hạng sang trong các khách sạn tốt nhất thành phố đã được đặt riêng cho giới tài phiệt như Bill Gates, diễn viên Orlando Bloom, Oprah Winfrey, Eva Longoria và Leonardo DiCaprio.

Bên cạnh đó, dịch vụ thuyền taxi địa phương được cho là kín chỗ toàn bộ để phục vụ lễ cưới kéo dài 3 ngày của cặp đôi.

Đảo nhỏ San Giorgio, nơi được dự đoán sẽ diễn ra lễ cưới của Bezos ở Vence. Ảnh: Mike Kline.

Dù Bezos chưa lên tiếng chính thức về ngày vui, người dân địa phương cho rằng sự kiện sẽ được tổ chức trên đảo San Giorgio, nằm ở cửa kênh đào Grand đối diện quảng trường St Mark.

"Các biện pháp thắt chặt an ninh ảnh hưởng đến việc di chuyển của người trong 3 ngày diễn ra lễ cưới", bà Bazzoli nói.

Sottoriva, một người sẽ tham gia biểu tình khác, cho biết: "Venice đang được chuyển đổi thành một công viên giải trí rộng lớn, 'một Disneyland văn hóa'". Ý nghĩ xuất phát từ kế hoạch áp thuế du khách vào năm ngoái.

"Rất nhiều bạn bè đã nói với tôi rằng bây giờ họ cảm thấy như những con vật trong sở thú", cô nói.

Chính phủ "chào mời"

Trong lúc người dân lên kế hoạch phản đối "đám cưới thế kỷ", Luigi Brugnaro, thị trưởng triệu phú của Venice, khẳng định rằng đám cưới của Bezos sẽ là một "sự kiện tuyệt vời" và không gây ra bất kỳ sự gián đoạn nào.

Ông cho biết sự kiện sẽ gói gọn khoảng 200 khách.

"Venice có kinh nghiệm xử lý các sự kiện lớn hơn nhiều, chẳng hạn như triển lãm Nghệ thuật và Kiến trúc Biennale", Telegraph trích lời của thị trưởng Venice.

Brugnaro nói thêm Bezos và nhân viên đã không đặt một số lượng lớn thuyền gondola. Ông biết ơn vì vị tỷ phú đã chọn Venice làm địa điểm tổ chức đám cưới.

"Bất cứ ai yêu thích Venice đều luôn được chào đón. Sự kiện cưới của Bezos dự kiến sẽ mang lại lợi ích kinh tế đáng kể cũng như củng cố hình ảnh của Venice như điểm đến hiếu khách.", ông nói.

Giovanni Andrea Martini, một thành viên đối lập của hội đồng thành phố, lại cho rằng đám cưới này sẽ không mang lại bất kỳ lợi ích nào cho người Venice.

Tuy nhiên, các thỏa thuận đã được thông qua. Ông Martini cho rằng chính phủ nên đề xuất Bezos quyên góp cho thành phố. Mục đích không phải để làm đẹp các di tích hay tác phẩm nghệ thuật cổ đại, mà là khôi phục khoảng 1.000 căn hộ bỏ hoang, giảm thiểu tình trạng khủng hoảng chỗ ở.

Thông tin từ tòa thị chính Venice, thành phố đang gồng gánh lượng khách lên tới 30 triệu người mỗi trong, trong khi dân số chỉ là 30.000 người.

"Thành phố của những kênh đào" Venice là một trong số điểm nóng du lịch tại Italy và đang đối mặt với nạn quá tải khách. Ngày 1/8/2024, chính quyền địa phương cho áp dụng quy định mới về việc hạn chế khách đoàn, áp dụng cho hòn đảo chính của Venice cũng như Murano, Burano và Torcello. Đây là động thái được kỳ vọng sẽ giúp các con hẻm trong thành phố thông thoáng hơn và mang lại sự yên bình cho số lượng cư dân đang suy giảm. Điểm đến thu hút khoảng 30 triệu du khách mỗi năm, phần lớn đến và đi trong ngày. Thành phố hiện cũng được một số điểm nóng toàn cầu khác coi là nơi thử nghiệm cho các biện pháp giảm bớt tình trạng trên, theo Guardian.