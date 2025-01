Đám cưới lần 2 của Trí Thịt Bòa và Hà My

Bữa tiệc ấm áp và hạnh phúc của Trí Thịt Bòa - Hà My có sự tham gia của nhiều người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội như blogger An Phương, fashionista Lâm Thuý Nhàn. Đáng chú ý, blogger An Phương còn trở thành người may mắn bắt được hoa cưới của cô dâu Hà My, nhận về nhiều lời chúc phúc, được kỳ vọng sớm lên xe hoa trong thời gian tới. An Phương cũng sở hữu chuyện tình yêu đẹp bên bạn trai Tô Quang Nam.