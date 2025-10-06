'Đam mê' xuất cảnh trái phép để gia nhập tập đoàn 'việc nhẹ lương cao'

Nhiều lần bị xử phạt về hành vi xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới để làm việc cho các công ty cờ bạc, nhưng Đăng vẫn tiếp tục thực hiện hành vi sai phạm của mình cho đến khi bị khởi tố.

Ngày 5/10, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tây Ninh tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Đinh Văn Đăng (SN 1984, quê quán Hà Nội) về tội "Vi phạm quy định về xuất nhập cảnh".

Theo hồ sơ vụ việc, tháng 5/2023, Đăng lên mạng xã hội tìm việc thì được một thanh niên hướng dẫn sang Campuchia làm thuê cho một công ty Trung Quốc chuyên về đánh bạc trực tuyến với mức lương 700 USD /tháng, đang đến Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài (ấp Thuận Tây, xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh) làm thủ tục xuất cảnh và vào công ty trên làm việc.

Đối tượng Đăng.

Tháng 8/2023, Đăng nhập cảnh vào Việt Nam, nhưng không có hộ chiếu nên bị xử phạt vi phạm hành chính 1,2 triệu đồng. Tháng 9/2023, Đăng làm lại hộ chiếu và tiếp tục xuất cảnh sang khu Tam Thái tỉnh Svay Riêng (Vương quốc Campuchia) làm thuê trong công ty đánh bạc trực tuyến của người Trung Quốc.

Bị chủ đe dọa bán, Đăng cầu cứu lực lượng chức năng Campuchia và Đại sứ quán Việt Nam, ngày 11/3/2025, Đăng được phía Campuchia bàn giao cho phía Việt Nam.

Thời gian về Việt Nam, Đăng tiếp tục lên mạng xã hội tìm việc và ngày 25/3, Đăng tiếp tục xuất cảnh trái phép sang khu RoBot, tỉnh Svay Riêng để vào công ty của người Trung Quốc. Bị công ty cưỡng ép làm công việc lừa đảo trên mạng, Đăng tiếp tục kêu cứu với Đại sứ quán Việt Nam và ngày 24/5, Đăng được đưa về nước. Tại cửa khẩu, Đăng bị phạt 4 triệu đồng về hành vi "Qua lại biên giới quốc gia mà không làm thủ tục xuất cảnh theo quy định của pháp luật".

Ngày 5/7, Đăng tiếp tục xuất cảnh trái phép sang khu Hai Con Voi, thuộc phường Bavet, TP Bavet, tỉnh Svay Riêng làm cho người nước ngoài. Lần này cũng được giao "nhiệm vụ" lừa đảo trên mạng, rồi bị đe dọa sẽ bán sang công ty khác nên lại cầu cứu…

Ngày 9/9, Đăng được giải cứu bàn giao về Việt Nam qua Cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài, đồng thời bị lập biên bản "Qua lại biên giới quốc gia mà không làm thủ tục xuất cảnh theo quy định của pháp luật".

Qua xem xét hành vi vi phạm nhiều lần của Đăng, Đồn biên phòng Cửa khẩu khởi tố vụ án, sau đó bàn giao cho Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tây Ninh thụ lý theo thẩm quyền.