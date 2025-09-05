Đàn anh CX-5 được nâng cấp động cơ PHEV, có thể về Việt Nam?

Đây là lần đầu tiên Mazda mang động cơ PHEV lên một mẫu SUV ở Đông Nam Á, với giá bán không hề thấp.

Mazda vừa ra mắt CX-8 PHEV tại Malaysia. Như vậy, đây là thị trường đầu tiên của Đông Nam Á sở hữu biến thể PHEV của mẫu xe Nhật Bản. Trước đó, cái tên này từng được giới thiệu tại Singapore.

Xe có kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.995 x 1.890 x 1.705 mm, trục cơ sở 3.120 mm cùng khoảng sáng gầm 175 mm.

Nhìn từ đầu xe, có thể thấy thiết kế của CX-80 PHEV gần như không khác biệt so với chiếc CX-8 tại Việt Nam với ngôn ngữ Kodo. Mặc ca lăng quen thuộc cùng cụm đèn chiếu sáng, định vị LED. CX-80 sở hữu bộ mâm 20 inch cùng hệ thống phanh đĩa thông gió cả 4 bánh.

Thiết kế ngoại và nội thất của CX-80 vừa ra mắt ở Malaysia. Ảnh: Paultan.

Bên trong là nội thất bọc da Nappa màu nâu. Sau vô lăng là màn hình 12,3 inch, ở trung tâm là màn cảm ứng 12,3 inch kết nối Apple Carplay và Android Auto. Ghế lái chỉnh điện 10 hướng, nhớ vị trí, ghế phụ cũng được trang bị tính năng chỉnh điện. Hàng 2 là dải ghế thương gia với bệ tì tay trung tâm, bục đỡ chân và các chức năng massage.

CX-80 được trang bị duy nhất động cơ plug-in hybrid kết hợp giữa máy xăng I4 2.5L cùng motor điện, cho tổng công suất 323 mã lực, mô men xoắn cực đại 500 Nm. Dưới sàn xe là bộ pin LFP 17,8 kWh, cho phạm vi hoạt động thuần điện là 65 km/lần sạc.

Xe có giá 330.000 Ringgit, tương đương 77.000 USD . Nếu về Việt Nam, đây sẽ là mẫu xe cạnh tranh cùng Ford Explorer, Hyundai Palisade hay Volkswagen Touareg.