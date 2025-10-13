Dân mạng 'tấn công' trang cá nhân DJ Ngân 98

Sau thông tin Ngân 98 bị khởi tố, bắt tạm giam, hàng loạt dân mạng tràn vào bình luận tại những bài đăng gần nhất của nữ DJ.

DJ Ngân 98 kinh doanh nhiều sản phẩm giảm cân, làm đẹp trên mạng xã hội. Ảnh: DJ Ngân 98/Facebook.

Ngày 13/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam Võ Thị Ngọc Ngân (còn gọi là Ngân 98, sống tại TP.HCM) để điều tra hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm theo Điều 193 Bộ luật Hình sự.

Cùng ngày, các tài khoản mạng xã hội của Ngân 98 vẫn hoạt động bình thường. Trước đó vào hôm 12/10, fanpage có tick xanh của Ngân 98 còn chia sẻ hình ảnh cô đi diễn tại một nhà hàng ở TP.HCM. Kênh TikTok cũng đăng tải video cô nhảy múa, hát nhép theo nhạc.

Ngay khi thông tin Ngân 98 bị bắt lan truyền, nhiều người tràn vào trang Facebook, TikTok cá nhân của nữ DJ bàn luận. Dưới phần bình luận các bài đăng gần nhất, không ít dân mạng tỏ ra bất ngờ khi Ngân 98 khởi tố.

Theo điều tra ban đầu, Ngân 98 thành lập và điều hành Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ ZuBu cùng Hộ kinh doanh ZuBu shop. Cô cho người khác đứng tên công ty song vẫn trực tiếp điều hành và hưởng toàn bộ lợi nhuận.

Ngân 98 bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm. Ảnh: Cơ quan công an.

Ngoài các sản phẩm hỗ trợ giảm cân được hợp tác sản xuất với một số nhà máy tại Hà Nội như Super Detox X3, X7 năm 2021 (có giấy phép lưu hành), Ngân 98 còn cho sản xuất sản phẩm "viên rau củ Collagen" không có hồ sơ công bố, không được cấp phép lưu hành.

Sản phẩm này được đóng gói là "hàng tặng kèm, không bán" nhưng vẫn bán cho khách hàng như một liệu trình hoàn chỉnh. Mỗi liệu trình có giá bán từ 870.000 đến 1,1 triệu đồng.

Trước đó, Ngân 98 gây chú ý trên mạng xã hội vì những ồn ào xoay quanh các sản phẩm cô kinh doanh. Một khách hàng cho biết từng mang sản phẩm giảm cân được cho là của cô đi kiểm định và nhận kết quả sản phẩm chứa chất cấm, ảnh hưởng tới sức khoẻ. Các sản phẩm này sau đó cũng vào tầm kiểm tra của Bộ Y tế.

Ngày 21/5, cô cho biết đã trực tiếp làm việc với cán bộ thanh tra thuộc Sở An toàn thực phẩm TP.HCM và cung cấp toàn bộ hồ sơ pháp lý liên quan đến các sản phẩm đang quảng bá, khẳng định các sản phẩm hiện tại không liên quan đến Công ty TNHH Zubu, đơn vị bị Cục An toàn thực phẩm phản ánh.

Thời điểm đó, Ngân 98 cũng phủ nhận liên quan đến Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ ZuBu, đơn vị bị nghi ngờ là nơi sản xuất. Cô khẳng định công ty này đã ngừng hoạt động từ 2 năm trước.