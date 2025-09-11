Dân mạng tìm kiếm quảng cáo iPhone Air ở Hàn Quốc vì chi tiết lạ

So với quảng cáo iPhone Air tại các nước khác, phiên bản ở Hàn Quốc không sử dụng cử chỉ tay để minh họa độ mỏng nhẹ vì được cho giống biểu tượng chế giễu nam giới nước này.

iPhone Air được quảng cáo là sản phẩm mỏng nhất từ trước tới nay của Apple. Ảnh: Apple.

Ngày 10/9, Apple ra mắt loạt sản phẩm mới, trong đó có mẫu iPhone Air được giới thiệu mỏng nhất từ trước tới nay, với độ dày chỉ 5,6 mm. Đặc điểm mỏng nhẹ cũng liên tục được nêu bật trong quảng cáo của hãng khi giới thiệu sản phẩm này.

Tuy nhiên, nhiều người nhanh chóng nhận ra có sự khác biệt giữa phiên bản quảng cáo iPhone Air trên toàn cầu và tại riêng Hàn Quốc. Theo Koreaboo, chi tiết này cũng đang khiến các quảng cáo iPhone Air được tìm kiếm, lan truyền ở xứ củ sâm và thu hút sự tranh luận.

Cụ thể trong video quảng cáo ở nhiều nước, xuất hiện hình ảnh bàn tay kéo chiếc điện thoại xuống, chỉ sử dụng ngón trỏ và ngón cái để cho thấy độ mỏng của sản phẩm. Tuy nhiên trong quảng cáo ở Hàn Quốc, cử chỉ tay này không hề xuất hiện. Chi tiết tương tự cũng có thể nhận thấy ở các bức hình chụp quảng cáo iPhone Air khác.

Nhiều người cho rằng Apple đang tránh sử dụng cử chỉ tay, được nhiều nam giới Hàn Quốc xem là xúc phạm. Theo đó, cử chỉ này gây liên tưởng đến biểu tượng từng được Megalia (một cộng đồng trực tuyến nữ quyền hiện đã không còn tồn tại) sử dụng vào năm 2015 để chế giễu kích thước bộ phận sinh dục của nam giới Hàn Quốc, đáp trả việc phụ nữ nước này phải chịu việc bị soi mói ngoại hình.

Hình ảnh trong video quảng cáo iPhone Air phiên bản quốc tế (trái) và Hàn Quốc. Ảnh cắt từ clip.

Trong bối cảnh xung đột giới tính ở Hàn Quốc cả thập kỷ qua, nhiều công ty và tổ chức đã trở thành mục tiêu phẫn nộ bất cứ khi nào những biểu tượng tương tự được phát hiện trong nội dung trực tuyến hoặc quảng cáo của họ.

Hồi tháng 7/2024, Renault Korea, công ty con tại Hàn Quốc của hãng xe hơi Pháp Renault SA, đối mặt phản ứng dữ dội vì trong video quảng cáo của hãng xuất hiện cử chỉ tay nhạy cảm này. Nhiều dân mạng cáo buộc giám đốc thương hiệu cố tình thực hiện cử chỉ này để đưa vào thông điệp thù hận nam giới, kéo theo lời kêu gọi tẩy chay xe Renault.

Vụ việc khiến hãng xe phải xin lỗi, đình chỉ nhân sự chịu trách nhiệm song vẫn bị nhiều khách hàng phản ứng bằng cách hủy đơn hàng.

Năm 2021, chuỗi cửa hàng tiện lợi GS25 từng phải đối mặt chỉ trích vì sử dụng cử chỉ tương tự trong một tấm áp phích. Năm 2023, các công ty game lớn của Hàn Quốc là Nexon và Kakao Games cũng bị nhắm đến với những khiếu nại tương tự.