Dân mạng 'xin info' cầu thủ Philippines thân thiết bên Hoàng Đức

Ngày 29/5, Nguyễn Hoàng Đức đăng nhiều ảnh chụp sau trận đấu giữa ASEAN All Stars (đội hình các ngôi sao Đông Nam Á) và CLB Manchester United. Một trong những hình ảnh này ghi lại khoảnh khắc khoác vai thân thiết của Hoàng Đức với cầu thủ mang áo số 6 trong đội ASEAN All Stars. Bức hình nhận về hàng trăm lượt like với nhiều bình luận tò mò về danh tính chàng cầu thủ này.