Dân mạng xuýt xoa góc máy diễu binh 'tuyệt đối điện ảnh' của VTV

Lời khen tràn ngập mạng xã hội, khi khán giả cả nước ấn tượng với hình ảnh, âm thanh và góc quay trong chương trình truyền hình trực tiếp lễ diễu binh A80 của VTV.

Cảnh quay 'tuyệt đối điện ảnh' của VTV trong lễ diễu binh A80 Sau lễ diễu binh A80 sáng 2/9 tại Quảng trường Ba Đình, mạng xã hội ngập tràn lời khen dành cho VTV, khi nhà đài mang đến những khung hình mãn nhãn cùng âm thanh sống động như tại hiện trường.

Sáng 2/9, Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80) diễn ra trang trọng tại Quảng trường Ba Đình. Chương trình truyền hình trực tiếp của Đài Truyền hình Việt Nam VTV đã mang đến cho khán giả cả nước nhiều hình ảnh đẹp mắt, được khen ngợi cả về hình ảnh lẫn âm thanh.

Nhiều khán giả đánh giá cao cách xử lý hình ảnh của VTV khi các cảnh quay được chuyển đổi nhịp nhàng, liền mạch và cuốn hút.

Góc máy được sắp đặt sáng tạo và ấn tượng: từ chi tiết đuôi tên lửa Scud, bánh xích xe tăng, đến góc quay từ cánh tiêm kích Su-30MK2 hướng về mũi máy bay, hay những khung hình hùng tráng về lực lượng Hải quân - Không quân.

Đặc biệt, những cú lia ngang khi khối diễu binh, diễu hành tiến qua lễ đài chính và việc bắt trọn khoảnh khắc các chiến sĩ thực hiện động tác đi đều chuyển thành đi nghiêm nhìn bên phải chào càng tôn lên sự hoành tráng, uy nghi của lễ diễu binh.

Nhiều bình luận khen ngợi chương trình truyền hình trực tiếp A80 của VTV.

Không chỉ hình ảnh, hệ thống âm thanh cũng gây ấn tượng mạnh. Từng tiếng bước chân, khẩu hiệu dõng dạc hay nền nhạc hùng tráng đều được ghi lại đầy đủ, giúp người xem qua màn ảnh nhỏ vẫn có cảm giác đang trực tiếp hòa mình vào bầu không khí hào hùng trên Quảng trường Ba Đình.

Trên mạng xã hội, nhiều người để lại lời khen cho đội ngũ VTV.

Một tài khoản nhận xét: “Tôi vốn rất khó tính, thường khó chịu nếu âm thanh hay nhạc có vấn đề. Nhưng lần này phải khen, từ giọng Mỹ Tâm, tiếng em bé, đến đoạn Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập đều tuyệt vời. Nhạc nền diễu binh rõ ràng, thu âm cực tốt”.

Một người khác viết: “Sự kiện 80 năm này, nhà đài làm quá tinh tế. Cảnh quay rõ nét, chuyển mạch liền lạc, toàn cảnh ai cũng rạng rỡ, sáng sủa, đầy tự hào. Đẹp tuyệt vời!”.

Đến thời điểm hiện tại, trên các diễn đàn và mạng xã hội, dòng bình luận chúc mừng VTV tốt nhiệm vụ vẫn chưa ngừng lại. Nhiều người cho rằng nhà đài đã thực sự nâng tầm chất lượng truyền hình trực tiếp ở một sự kiện tầm vóc quốc gia, để lại dấu ấn đẹp trong lòng khán giả cả nước.

Để mang đến hình ảnh truyền hình trực tiếp trọn vẹn, hào hùng, cảm xúc của Lễ diễu binh, diễu hành, VTV cho tiết toàn đội ngũ đã dồn hết tâm - trí - lực trong từng khung hình. Công tác chuẩn bị cho chương trình được triển khai từ rất sớm, với sự chỉ đạo sát sao của ban lãnh đạo và có sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị.

Máy quay di động của VTV tập trước giờ sơ duyệt diễu binh. Ảnh: Thuận Thắng.

Tổng đạo diễn chương trình Bùi Thái Dương (Trưởng phòng Đạo diễn - Quay phim, Ban Văn hóa - Giải trí, VTV) cho biết: "Chúng tôi đã tham khảo kinh nghiệm từ các chương trình trực tiếp diễu binh ở một số quốc gia, xây dựng phương án với hơn 40 máy quay, 5-6 xe màu và một Booth trung tâm; đồng thời bổ sung các thiết bị đặc biệt như flycam, buggy cam, segway cam, cable cam… để tạo góc nhìn đa chiều hơn cho các khối người, khối xe và toàn thể Lễ diễu binh, diễu hành".

Ngoài ra, ê-kíp cũng đã đo sáng liên tục từ sáng sớm, đồng thời dựng mô hình 3D để nghiên cứu địa hình và chọn góc quay tối ưu. Trước diễn biến thời tiết thất thường của Hà Nội, đội ngũ kỹ thuật cũng thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng thiết bị, bảo đảm hệ thống máy quay và truyền dẫn vận hành ổn định.