Đàn ông cởi trần chạy bộ gây tranh cãi ở Hàn Quốc

Nắng nóng kỷ lục khiến nhiều người chạy bộ chọn cởi trần để giải nhiệt, nhưng hành động này đang làm dấy lên tranh cãi giữa tự do cá nhân và sự phản cảm nơi công cộng.

Youtuber Hong Beom-seok bị chỉ trích vì chạy bộ cởi trần. Ảnh: @hongbeomseok_/Instagram.

Tối 15/8, dù là ngày nghỉ lễ, công viên Yeouido Hangang (Seoul) vẫn chật kín người chạy bộ. Trong đám đông, một người đàn ông cởi trần với cơ bắp cuồn cuộn chạy băng qua, dễ dàng thu hút mọi ánh nhìn.

Hôm sau, tại đường đi bộ Tancheon (tỉnh Gyeonggi), cảnh tượng tương tự lại diễn ra. Ông Han Mo (41 tuổi) nhân viên văn phòng, chia sẻ: “Tôi gặp người này nhiều lần rồi. Biết là trời nóng, nhưng thật sự nhìn không đẹp mắt”, theo Chosun.

Trào lưu chạy bộ cởi trần không phân biệt tuổi tác, vóc dáng hay nghề nghiệp. Họa sĩ truyện tranh Gian84 (Kim Hee-min, 41 tuổi) thường chỉ mặc quần khi chạy trên núi. Ca sĩ Jo Kwon (36 tuổi) còn đăng ảnh “khoe cơ bắp” sau buổi chạy không áo, gọi đó là “tuần tra bắp tay”. Ngày anh đăng ảnh, nhiệt độ Seoul lên tới 34 độ C.

Tuy nhiên, sự khó chịu trong cộng đồng cũng gia tăng. Tháng trước, chính quyền thành phố Seongnam phải treo 10 tấm biển “Cấm cởi áo” dọc đường đi bộ Tancheon.

Một đại diện thành phố cho biết: “Nhiều người phản ánh là phản cảm, nhất là khi khu vực này có nhiều trẻ em. Hiện chúng tôi hướng dẫn người dân ít nhất nên mặc áo mỏng”.

một người đàn ông cởi trần chạy bộ tại công viên Yeouido Hangang vào ngày 15/8. Ảnh: Lee Geon-song.

Về mặt pháp lý, không có quy định cấm cởi trần. Thậm chí, năm 2016, Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc đã hủy bỏ điều khoản “hở hang quá mức” trong Luật vi phạm hành chính, vì tiêu chí mơ hồ. Sau đó, luật sửa đổi chỉ cấm “phơi bày bộ phận sinh dục hoặc mông nơi công cộng”. Điều này đồng nghĩa với việc để trần nửa trên cơ thể là hợp pháp.

Điều này càng khiến những người chạy bộ cởi trần lên tiếng mạnh mẽ hơn. Một người dân ở Gwacheon gửi đơn khiếu nại: “Tập thể thao cởi trần trong công viên là hợp pháp, nhưng tôi vẫn bị nhắc nhở, hạn chế tự do cá nhân. Nếu lý do là có người phàn nàn, tôi cũng sẽ liên tục gửi đơn khiếu nại vì tự do của tôi bị xâm phạm”.

Trên các diễn đàn chạy bộ, tranh cãi nảy lửa: "Thời nào rồi mà còn cổ hủ như vậy?", một người mỉa mai. Người khác đáp trả: “Muốn khoe cơ thì ra bể bơi mà khoe”.

Không ít trường hợp bị chỉ trích gay gắt. Hong Beom-seok (39 tuổi), YouTuber thể hình, cùng võ sĩ MMA Kim Dong-hyun (44 tuổi) từng quay video chạy cởi trần, vác tạ dọc con phố dân cư. Clip ngay lập tức vấp phải phản ứng dữ dội: “Nóng thì ở nhà bật điều hòa”. Trước làn sóng phẫn nộ, Hong phải xin lỗi và gỡ bỏ video.

Các chuyên gia y tế cũng cảnh báo lợi bất cập hại. Giáo sư Choi Hyo-in, khoa Tim mạch, Bệnh viện Samsung Kangbuk, giải thích: “Cởi trần có thể thấy mát tức thì, nhưng nhiệt độ lõi cơ thể không giảm. Điều này tiềm ẩn nguy cơ sốc nhiệt. Hơn nữa, da dễ bị tổn thương do tia cực tím”.